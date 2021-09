Σακελλαροπούλου: Η πίστη στη δημοκρατία δεν χάθηκε ποτέ

Στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum, από το Democracy & Culture Foundation σε συνεργασία με τους New York Times, Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σημείωσε ότι η κρίση μας απέδειξε ότι η Δημοκρατία ως θεσμός είναι ανθεκτική, αλλά ότι αναμφίβολα πρέπει να ανανεωθεί έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Τα δημοκρατικά κράτη είναι πολύ ανθεκτικά και μπορούν να αντιμετωπίσουν κρίσεις, όπως η πανδημία, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ότι αυταρχικά καθεστώτα. Η κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού επέβαλε σκληρά και άνευ προηγουμένου μέτρα στην κοινωνία μας. Προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία, χρειάστηκε να περιοριστούν οι μετακινήσεις, η κοινωνική ζωή και οι επαγγελματικές δραστηριότητες. Ωστόσο αυτά τα έκτακτα μέτρα περιορίστηκαν στα απολύτως απαραίτητα και στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα. Με υπερηφάνεια σας διαβεβαιώνω ότι η ουσία της Δημοκρατίας δεν διακινδύνευσε στην πανδημία. Η πίστη στη δημοκρατία δεν χάθηκε ποτέ».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμπλήρωσε ότι η αλληλεγγύη είναι απαραίτητη τόσο για την ασφάλεια των πολιτών, όσο και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, όπως η κλιματική αλλαγή και κρίση του Αφγανιστάν.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανοιχτή στους πολίτες συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο. «Τελικά, η Δημοκρατία μπορεί να θεωρηθεί μία διαρκής διαδικασία συμμετοχής των πολιτών, με στόχο την βελτίωση των θεσμών της. Συνεπώς η Ανθεκτικότητα και η Ανανέωση, το θέμα του φετινού Φόρουμ, αποδεικνύεται να είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος», σημείωσε χαρακτηριστικά η κα. Σακελλαροπούλου.

Στη συνέχεια η κα. Dubravka Šuica, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Επίτροπος για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, η κα. Ibijoke Faborode, συν-ιδρυτρια και εκτελεστική διευθύντρια της ElectHER, και η κα. Hong Zhou, China Forum Expert and Academic Member and Chair Division of International Studies, Chinese Academy of Social Sciences, συζήτησαν για το αν η γεωπολιτική είναι σε κρίση ή όχι. Τη συζήτηση συντόνισε ο διπλωματικός συντάκτης για την Ευρώπη της εφημερίδας New York Times, Steven Erlarger.

«Η Ε.Ε. είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον κόσμο όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε ιδανικά να είναι. Αυτό είναι ένα μάθημα που πήραμε από την πανδημία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε, όταν διαπιστώσαμε ότι η υγειονομική κρίση, ήταν μία «επίθεση στην δημοκρατία».

Η Ευρώπη τώρα εργάζεται στην κατεύθυνση της στρατηγικής της αυτονομίας και για τον λόγο αυτό πρέπει να έχει ισορροπημένη στάση μεταξύ στρατιωτικής αυτονομίας και διπλωματίας. «Ένας βασικός στόχος μας είναι να επανεξετάσουμε ως Ευρώπη την θέση μας», συμπλήρωσε.

Τέλος, η κα. Šuica τόνισε ότι μία από τις βασικές προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. είναι να μην «πέσει στην παγίδα» της εσωστρέφειας και ότι το μέλλον της Ευρώπης απαιτεί μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και κυρίως των νέων, καθώς και ενσωμάτωση καινοτόμων διαδικασιών που θα επιτρέψουν την αναθεώρηση δημοκρατικών θεσμών.

Η κα. Faborode μίλησε για την Αφρική και το γεγονός ότι πλέον έχει μετεξελιχθεί σε σημαντικό παγκόσμιο παίκτη, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. ΄Όπως υπογράμμισε, η Αφρική δεν θέλει να «πάρει» το μέρος κάποιας υπερδύναμης, αλλά να επωφεληθεί από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που της προσφέρει η κάθε μία από αυτές. Αρκετές αφρικανικές χώρες έχουν ήδη ξεκινήσει να προσελκύουν επενδύσεις από μεγάλες χώρες, «Η Αφρική αναδύεται μέσα από την νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

"Η Κίνα δεν είναι πια ένα απαρχαιωμένο κομμουνιστικό κράτος, έχει γίνει μία μοντέρνα ανταγωνιστική οικονομία" τόνισε χαρακτηριστικά η κα. Hong Zhou σε ερώτηση αν η Κίνα ανησυχεί με την νέα τάξη πραγμάτων, απάντησε ότι δεν ανησυχεί, καθώς έχει πλέον στέρεες δημοκρατικές αξίες στις οποίες βασίζεται η κοινωνία της.

Στους δεσμούς που συνδέουν Κίνα και Αφρική, ανέφερε ότι είναι πολύ παλιοί, από την περίοδο της αποικιοκρατίας, ενώ θύμισε στο ακροατήριο ότι η Αφρική υποστήριξε την Κίνα να επιστρέψει στον ΟΗΕ.

Στην τετ-α-τετ συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ του Deputy Editor, Opinion, των New York Times, Patrick Healy και της Stacey Abrams, Political leader, Voting Rights Activist and Author, η κα. Αbrams αναφέρθηκε στο παράδειγμα της πολιτείας της Georgia στις ΗΠΑ, που κατάφερε να γίνει η πολιτεία-κλειδί που εξασφάλισε τη νίκη στο κόμμα των Δημοκρατικών στις περασμένες εκλογές των ΗΠΑ.

Η κα. Abrams υποστήριξε ότι το κλειδί για την επιτυχία μιας εκλογικής διαδικασίας είναι πρώτα και βασικότερα η διασφάλισης δημοκρατικών αξιών στην εκλογική διαδικασία. Τόνισε ότι η μεγάλη πρόκληση στην περίπτωση της Georgia ήταν να προστατευτεί «το ήθος της δημοκρατικής διαδικασίας». Δυστυχώς, απολυταρχικά κόμματα και καθεστώτα προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα από ότι τα εύθραυστα δημοκρατικά κόμματα και καθεστώτα, συμπλήρωσε.

Όμως η «συνταγή της επιτυχίας» για μία σωστή δημοκρατική διαδικασία είναι βασισμένη στα εξής «συστατικά»: δυνατότητα συμμετοχής για όλους-συμπεριλαμβανομένων μειονοτήτων, ενημέρωση των ψηφοφόρων για το πώς λειτουργεί το εκλογικό σύστημα και τέλος, να περάσει στους ψηφοφόρους η αντίληψη ότι η ψηφοφορία δεν είναι μία παθητική διαδικασία, αλλά μία ενεργή διαδικασία, «το φάρμακο που λύνει τα προβλήματά μας», συμπλήρωσε.