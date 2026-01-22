Σάλος στη Βουλή από αναφορά πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών στη χούντα - Real.gr

Μεγάλη ένταση επικράτησε αργά το βράδυ της Τετάρτης στην Ολομέλεια της Βουλής όταν ο ανεξάρτητος βουλευτής -πρώην Σπαρτιάτης- Διονύσης Βαλτογιάννης αναφέρθηκε στη χούντα λέγοντας: «Αν θέλετε να ζήσει ο πρωτογενής τομέας δυο είναι οι λύσεις: ή παραιτείστε και πάμε σε εκλογές ή κάνετε αυτό που έγινε τον Μάρτιο του 1968 πλήρης διαγραφή αγροτικών χρεών».

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Το γεγονός ότι ο Δ. Βαλτογιάννης επέλεξε να κάνει ειδική μνεία στην απόφαση του δικτάτορα Παπαδόπουλου και να μην κάνει γενική αναφορά σε διαγραφή χρεών ως πρόταση προκάλεσε την αντίδραση των υπολοίπων κομμάτων.

«Είναι ντροπή να ακούγονται στην ολομέλεια τέτοια πράγματα και να γίνονται αναφορές στην περίοδο της Χούντας» είπε ο Κώστας Μπάρκας του ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας να γίνει γνωστό το περιστατικό στον Πρόεδρο της Βουλής. «Τέτοιες δηλώσεις επιστρέφουν το ρολόι πολλά χρόνια πίσω σε σκοτεινές εποχές, που όλοι αγωνιζόμαστε να μην επανέλθουν ποτέ» είπε ο Δ. Μάντζος του ΠΑΣΟΚ.

Είναι ντροπή να ακούγονται τέτοια πράγματα από βουλευτή του κοινοβουλίου που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας , να επικαλείται πράξεις της χούντας οι οποίες, πέραν της αναποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής εξαιτίας της οποίας κλήθηκε μετά να πληρώσει πολλαπλάσια η χώρα, αναφέρονται σε μια περίοδο που είχαν καταστρατηγηθεί άλλα βασικότερα ζητήματα. Απαράδεκτη στιγμή και θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από το προεδρείο», είπε ο Γιάννης Οικονόμου της Ν.Δ.

«Είναι απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες αναφορές στη μαύρη περίοδο της δικτατορίας», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας .