Σχέδιο - ασπίδα για τα θαλάσσια σύνορα - Real.gr

Το Λιμενικό Σώμα και η Ακτοφυλακή θα προμηθευτούν 18 νέα πλοία, τα οποία το υπουργείο φιλοδοξεί να κατασκευαστούν σε ελληνικά ναυπηγεία.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Eνα νέο πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», που θα αφορά την Ακτοφυλακή και το Λιμενικό, θέλει να υλοποιήσει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας. Οπως και κατά την προηγούμενη θητεία του στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Β. Κικίλιας θέτει ως βασική προτεραιότητα την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των μέσων και των υποδομών, για να περάσει η επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων της χώρας μας στην ψηφιακή εποχή. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, το οποίο ο υπουργός ονομάζει «ΑΙΓΙΣ 2» και έχει προϋπολογισμό άνω των 500 εκατ. ευρώ, προβλέπονται η ψηφιακή αναβάθμιση του υπουργείου Ναυτιλίας, η δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου επιχειρήσεων για το Λιμενικό Σώμα και την Ακτοφυλακή, το οποίο θα είναι σε θέση να δίνει πραγματική εικόνα και να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων, η προμήθεια drones που θα συμβάλλουν στην επιτήρηση των θαλασσών αλλά και η ενίσχυση του Λιμενικού και της Ακτοφυλακής με 18 νέα πλοία, που το υπουργείο φιλοδοξεί να κατασκευαστούν σε ελληνικά ναυπηγεία.

Στην επόμενη διετία

Στο επίκεντρο του νέου προγράμματος, που θα υλοποιηθεί μέσα στην επόμενη διετία, βρίσκεται η δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου επιχειρήσεων, στα πρότυπα εκείνου που δημιουργήθηκε στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που προκρίνεται είναι ένα προηγμένο σύστημα επίγνωσης κατάστασης και υποστήριξης λήψης απόφασης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που θα επιτρέπει τον σχεδιασμό αποστολών και την εκτέλεση βασικών λειτουργιών, ενώ παράλληλα θα προωθεί την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε όλα τα πεδία. Το έργο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διοίκησης, εποπτείας και επιχειρησιακής δράσης, με στόχο την επιχειρησιακή ενοποίηση και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δομών διοίκησης και ελέγχου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να ενισχυθεί η αποτρεπτική, διαχειριστική και επιχειρησιακή ικανότητα του Σώματος έναντι υφιστάμενων και αναδυόμενων απειλών.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει:

Στην παροχή ενός ενιαίου εργαλείου κοινής επιχειρησιακής εικόνας για όλα τα επίπεδα διοίκησης, από το στρατηγικό έως το τακτικό.

Στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας με άλλες εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες (όπως FRONTEX, EMSA, ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., Πολιτική Προστασία, ΓΕΕΘΑ κ.ά.).

Στην επιτάχυνση του χρόνου απόκρισης σε κρίσιμα περιστατικά μέσω συλλογής, ταχείας αξιολόγησης και διάχυσης πληροφοριών.

Στη βελτιστοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων μέσων (πλοία, lJAVs, περιπολικά), υποδομών και ανθρώπινων πόρων.

Στην καταγραφή, αποτύπωση και αποτίμηση των επιχειρησιακών ενεργειών για σκοπούς διαφάνειας και λογοδοσίας.

Στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού μέσω εκπαίδευσης και συστηματικής υποστήριξης.

Το έργο θα έχει προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 18 μήνες. Θα χρηματοδοτηθεί από τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ). Ταυτόχρονα θα προχωρήσει και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με χρηματοδότηση 30 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-27 (Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021 2027») και με εκτιμώμενο ορίζοντα υλοποίησης τη διετία. Η προτεινόμενη νέα οργανική δομή του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χωρίζεται σε 7 επιχειρησιακούς πυλώνες που καλύπτουν όλες τις κρίσιμες λειτουργίες του, δηλαδή: 1) Ναυτιλιακή πολιτική και λιμένες 2) Νησιωτική πολιτική 3) Ναυτική εκπαίδευση και πιστοποίηση 4) Διοίκηση και οικονομική διαχείριση 5) Προσωπικό και κατάρτιση 6) Αναβάθμιση δικτυακής, ηλεκτρομηχανολογικής και υποστηρικτικής υποδομής 7) Υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον θα δημιουργηθεί ένας υποστηρικτικός πυλώνας ο οποίος θα διατρέχει οριζόντια όλους τους ανωτέρω επιχειρησιακούς πυλώνες – η κεντρική πλατφόρμα επιχειρησιακής ευφυΐας (BI).

Στο επίκεντρο

Κεντρικό ρόλο για το νέο πρόγραμμα έχουν και η σχεδιαζόμενη επέκταση, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του εθνικού συστήματος VTMIS (Vessel Traffic Monitoring & Information System σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης των θαλάσσιων συγκοινωνιών). Αυτό θα γίνει μέσα από την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κέντρων VTS στις περιοχές Πειραιά, Ραφήνας, Λαυρίου, Πάτρας, Αντιρρίου, Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας, καθώς και με τη δημιουργία τριών νέων κέντρων στη Θεσσαλονίκη, στην Ελευσίνα και στη Νεάπολη Βοιών.

Το έργο θα περιλαμβάνει εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού (ραντάρ, θερμικές κάμερες, κάμερες ημέρας, πομποδέκτες AIS, VHF, ραδιογωνιόμετρα, λογισμικό, εγκαταστάσεις, εξυπηρετητές, Η/Υ, δίκτυο επικοινωνιών κ.λπ.) τόσο στα κέντρα VTS όσο και στους σταθμούς αισθητήρων που προβλέπεται να διαθέτουν και προγραμματίζεται να εγκατασταθούν σε όλη τη χώρα. Το κέντρο VTMIS θα λειτουργεί εντός Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και θα αποτυπώνει συγκεντρωτικά και σε πραγματικό χρόνο την εικόνα από το σύνολο των κέντρων VTS. Και το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027» με εκτιμώμενο κόστος 49 εκατ. ευρώ και ορίζοντα υλοποίησης τη διετία.

Επιτήρηση από αέρα

Για την επιτήρηση των θαλασσών και κυρίως των μεταναστευτικών ροών στην εποχή μας δεν αρκούν μόνο τα πλωτά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό. Απαραίτητη είναι και η χρήση μέσων που θα μπορούν να επιχειρούν από αέρος. Ετσι, ένα σημαντικό έργο προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και με ορίζοντα υλοποίησης τους 18 μήνες είναι η προμήθεια και η επιχειρησιακή ενσωμάτωση μη επανδρωμένων μέσων (drones) στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή. Στόχος είναι η ενίσχυση των αποστολών επιτήρησης, έρευνας και διάσωσης, ασφάλειας και ελέγχου συνόρων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προμήθεια τεσσάρων προηγμένων συστημάτων κάθετης προσγείωσης και απογείωσης (VTOL), σταθερής πτέρυγας μεσαίου μεγέθους για αποστολές μεγάλης εμβέλειας και διάρκειας, καθώς και μικρότερων τακτικών drones για άμεση ανταπόκριση σε επείγουσες καταστάσεις, τόσο από την ξηρά όσο και από σκάφη. Τα συστήματα αυτά θα διαθέτουν εξελιγμένους αισθητήρες (κάμερες ημέρας/νύχτας, ραντάρ, AIS), δυνατότητες αυτόνομης πτήσης, λειτουργία σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας και αντοχή στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πέραν αυτών, το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταθμούς ελέγχου εδάφους (Ground Control Stations), υποστηρικτικές υποδομές, λογισμικό σχεδίασης και διαχείρισης αποστολών και συστήματα αυτόνομης πτήσης και τεχνητής νοημοσύνης καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης χειριστών, τεχνικών συντήρησης και υποστήριξης και εκπαιδευτών. Και αυτό το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΤΑΜΕΥ.

Κορωνίδα του «ΑΙΓΙΣ 2», σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα είναι η προμήθεια νέων πλοίων για το Λιμενικό και την Ακτοφυλακή. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζεται η προμήθεια δύο πλοίων ανοικτής θαλάσσης μήκους άνω των 80 μ., με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον δύο και με προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ. Αποστολή των πλοίων αυτών θα είναι ο έλεγχος της εφαρμογής των κανονισμών ασφάλειας ναυσιπλοΐας, η έρευνα και διάσωση, η επιτήρηση του θαλάσσιου πεδίου, η διενέργεια ελέγχων/νηοψιών και καταδίωξης, καθώς και η προάσπιση των ελληνικών θαλάσσιων συνόρων και της ΑΟΖ.

Προδιαγραφές

Τα πλοία, κατασκευασμένα από χάλυβα, θα έχουν μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 26 κόμβους και θα μπορούν να επιχειρούν σε θάλασσες με 7 και 8 μποφόρ, ενώ θα διαθέτουν ελικοδρόμιο και υπόστεγο φιλοξενίας ελικοπτέρου, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη VTOL και ακτίνα δράσης τα 4.000 ναυτικά μίλια. Θα είναι εξοπλισμένα με δύο συστήματα ηλεκτροοπτικών αισθητήρων, ECDIS, Marine Radar X Band και S Band, Radar επιτήρησης 3D, με δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης δεδομένων-εικόνας και σύστημα διοίκησης-ελέγχου C2.

Επίσης, θα διαθέτουν 40μελές πλήρωμα, δυνατότητα φιλοξενίας επιπλέον 30 ατόμων και μεταφορική ικανότητα 150 ατόμων. Θα μεταφέρουν δύο βοηθητικά ταχύπλοα μήκους τουλάχιστον 9 μ. Και μέγιστης ταχύτητας τουλάχιστον 45 κόμβων, ένα μόνιμο πλήρες οπλικό σύστημα που θα περιλαμβάνει ένα τηλεχειριζόμενο πυροβόλο 30 mm και δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα 12,7 mm. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η παράδοση του πρώτου πλοίου θα πραγματοποιηθεί εντός 30 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και του δεύτερου εντός 36 μηνών.

Επίσης, σχεδιάζεται η προμήθεια έξι παράκτιων περιπολικών πλοίων άνω των 30 μ. Με προϋπολογισμό 108 εκατ. ευρώ. Αποστολή αυτών των πλοίων θα είναι ο έλεγχος της εφαρμογής των κανονισμών ασφάλειας ναυσιπλοΐας, η έρευνα και η διάσωση, η επιτήρηση του θαλάσσιου πεδίου, η διενέργεια ελέγχων/νηοψιών και καταδίωξης καθώς και η προάσπιση των ελληνικών θαλάσσιων συνόρων και της ΑΟΖ. Τα πλοία θα έχουν ολικό μήκος τουλάχιστον 30 μ., με μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 35 κόμβων και υπηρεσιακή ταχύτητα τουλάχιστον 28 κόμβων. Θα είναι μονής γάστρας από ναυπηγικό χάλυβα ή κράματα αλουμινίου και με επιχειρησιακή ικανότητα Douglas 5 (5-6 μποφόρ). Θα μπορούν να υποδέχονται ελικόπτερο, θα έχουν ακτίνα δράσης 1.000 ν.μ., κλειστή και υπερυψωμένη γέφυρα με υαλοπίνακες (εμπρός και πλευρικοί) με αντιβαλλιστική προστασία.

Θα διαθέτουν δύο συστήματα ηλεκτρο-οπτικών αισθητήρων, ECDIS, 2 Marine X Band Radar, δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης δεδομένων εικόνας και ένα βοηθητικό ταχύπλοο μήκους τουλάχιστον 6,5 μ. Και μέγιστης ταχύτητας τουλάχιστον 40 κόμβων. Προβλέπονται 16 άτομα ως προσωπικό και δυνατότητες υποδοχής – μεταφοράς επιπλέον 20 ατόμων εντός των χώρων ενδιαίτησης. Θα είναι εξοπλισμένα με ένα μόνιμο πλήρες οπλικό σύστημα που θα περιλαμβάνει δύο τηλεχειριζόμενους σταθμούς ελαφρών όπλων LRCWS. Η παράδοση των δύο πρώτων πλοίων θα γίνει εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ και τρίτο θα παραδοθεί εντός 24 μηνών. Το καθένα από τα υπόλοιπα θα παραδίδεται εντός έξι μηνών από το προηγούμενο.

Περιπολικά

Τέλος, το πρόγραμμα προβλέπει την προμήθεια 10 καταδιωκτικών περιπολικών σκαφών μήκους άνω των 18 μ. με προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ. Αποστολή αυτών των πλοίων θα είναι η επιτήρηση του θαλάσσιου πεδίου, η διενέργεια ελέγχων/νηοψιών και καταδίωξης καθώς και η προάσπιση των ελληνικών θαλάσσιων συνόρων και της ΑΟΖ. Τα πλοία θα έχουν μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 60 κόμβους, επιχειρησιακή ικανότητα Douglas 4 (4-5 μποφόρ) και ακτίνα δράσης στα 250 ν.μ. Θα έχουν έξι άτομα ως προσωπικό και μεταφορική ικανότητα επιπλέον οκτώ ατόμων, ένα Marine X Band Radar και τηλεχειριζόμενο οπλικό σύστημα. Η παράδοση του συνόλου των σκαφών θα γίνει εντός τριών ετών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ναυπήγηση

Φιλοδοξία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι αυτά τα πλοία να ναυπηγηθούν εξ ολοκλήρου σε ελληνικά ναυπηγεία. Οπως αναφέρει ο Β. Κικίλιας, το όφελος για τη χώρα θα είναι πολύ μεγάλο, τόσο επειδή τα χρήματα για την προμήθεια θα μείνουν μέσα στη χώρα και θα πάνε σε ελληνικές επιχειρήσεις όσο και επειδή θα υπάρξουν θέσεις εργασίας στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και θα απασχοληθούν πολλά άτομα. Μακροπρόθεσμα πάντως θα υπάρξουν και άλλα οφέλη, αφού τα ναυπηγεία που θα κατασκευάσουν αυτά τα πλοία θα αποκτήσουν την τεχνογνωσία και θα μπορούν να διεκδικήσουν και άλλες αντίστοιχες συμβάσεις εκτός Ελλάδος.

Βασίλης Κικίλιας στη Realnews: Φιλοδοξούμε μέσα στους επόμενους έξι μήνες να έχουν προκηρυχθεί όλα τα έργα

