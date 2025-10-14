Σε αχαρτογράφητα νερά η προσέγγιση με την Aγκυρα - Real.gr

Πλέον δεν υπάρχουν ραντεβού γιατί δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, αφού αυτά ορίζονται στις συναντήσεις των δύο ηγετών ή των υπουργών Εξωτερικών και κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται να συμβεί σύντομα.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε μια περίοδο χωρίς σταθερές και ορόσημα έχουν εισέλθει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, παρά το γεγονός ότι επί του πεδίου επικρατεί «ηρεμία». Παραβιάσεις γίνονται σποραδικά και η μεγαλύτερη πρόκληση από πλευράς Τουρκίας το τελευταίο διάστημα, ο πλους του «Piri Reis» σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, αντιμετωπίστηκε από τις ελληνικές Αρχές με ψυχραιμία. Οπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στον ΣΚΑΪ, «πρόκειται για μια έρευνα επιφανείας. Δεν καταλαμβάνει ελληνική υφαλοκρηπίδα και κατά τούτο δεν αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο. Εκείνο το οποίο πράγματι είναι αντίθετο στους διεθνούς κανονισμούς είναι ότι εξεδόθη ΝΑVΤΕΧ εκ μέρους της Τουρκίας, η οποία απαντήθηκε αμέσως με ΑΝΤΙ-ΝΑVΤΕΧ. Αρα η ίδια η έρευνα δεν μας επηρεάζει και το παρακολουθούμε και πάρα πολύ στενά».

Η ελληνική κυβέρνηση δείχνει με κάθε τρόπο ότι δεν θέλει να κηρύξει περαιωμένη την ελληνοτουρκική προσέγγιση, ούτε να φύγει από τα «ήρεμα νερά», παρότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι σε καμία περίπτωση όπως εκείνο του Μαΐου του 2024. Στις τουρκικές προκλήσεις σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίως της Κάσου και στα όρια των χωρικών μας υδάτων βορείως της Κρήτης η Ελλάδα απάντησε με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα περιβαλλοντικά πάρκα, κινήσεις στις οποίες η Τουρκία αντέδρασε μεν, όχι όμως με τη σφοδρότητα που θα περίμενε κανείς στην ελληνική πλευρά, και σίγουρα οι αντιδράσεις αυτές δεν επεκτάθηκαν στο σύνολο του φάσματος των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Επί του πεδίου υπάρχει ηρεμία που μόνο παροδικά διακόπτεται, οι Τούρκοι τουρίστες εξακολουθούν να συρρέουν στα ελληνικά νησιά και σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό η συνεργασία Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει καλή και οι ροές συνεχίζουν να ελέγχονται. Παρά ταύτα, όμως, ο ισχυρισμός του υπουργού Εξωτερικών στην ίδια συνέντευξη πως «συνεχίζουμε τακτικά τον διάλογό μας και τον πολιτικό διάλογο, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και τη θετική ατζέντα. Συνεχίζονται κανονικά όλοι οι πυλώνες» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο πολιτικός διάλογος, τα ΜΟΕ και η θετική ατζέντα εξαντλήθηκαν σε συναντήσεις που δεν προσέφεραν τίποτε νέο στα ελληνοτουρκικά. Πλέον δεν υπάρχουν ραντεβού γιατί δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, αφού αυτά ορίζονται στις συναντήσεις των δύο ηγετών ή των υπουργών Εξωτερικών και κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται να συμβεί σύντομα.

Ο SAFE

Η Τουρκία, άλλωστε, είναι απασχολημένη με τη Γάζα, όπου φιλοδοξεί να παίξει τον ρόλο του ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου, και με τις εξελίξεις στη Συρία, όπου ανησυχεί και φοβάται για τις επόμενες κινήσεις του Ισραήλ. Το μόνο θέμα που απασχολεί πραγματικά τους Τούρκους σε σχέση με την Ελλάδα είναι το μπλόκο που έχει επιβάλει η χώρα μας (από κοινού με την Κύπρο) στις χρηματοδοτήσεις από τον μηχανισμό SAFE και σε αυτό το θέμα οι Τούρκοι δεν κρύβουν την ενόχλησή τους. Το τουρκικό υπουργείο Αμυνας κατήγγειλε «προσπάθειες να αποκλειστούν σύμμαχοι εκτός Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, από την αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας της Ε.Ε. ή να χρησιμοποιηθούν ως διαπραγματευτικά χαρτιά. Είναι σαφές ότι ορισμένα κράτη-μέλη της Ε.Ε. επιδιώκουν τη φαντασίωση να ικανοποιήσουν τις μεγαλοϊδεατικές τους φιλοδοξίες, μπλοκάροντας αποφάσεις κρίσιμες για την ασφάλεια της Ενωσης». Η Τουρκία, πάντως, δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την προσπάθεια, «για την ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας με τους ανοιχτόμυαλους και προοδευτικούς Ευρωπαίους συμμάχους μας, τόσο εντός όσο και εκτός του μηχανισμού SAFE, στο προσεχές διάστημα».

Αν κάτι προκάλεσε πάντως ανησυχία στους ελληνικούς διπλωματικούς κύκλους την περασμένη εβδομάδα ήταν η έμμεση απειλή από τον Χακάν Φιντάν για στρατιωτική δράση εναντίον δυνάμεων που θέλουν να περικυκλώσουν την Τουρκία, όσο και η χρονική στιγμή που έγιναν αυτές οι δηλώσεις, ενώ δηλαδή είχε γίνει σαφές ότι ο πόλεμος στη Γάζα τελειώνει: «Μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου (ως υπουργός Εξωτερικών), είπα στους συνεργάτες μου ότι υπάρχουν τομείς που πρέπει να προωθηθούν μέσω της διπλωματίας. Δηλαδή, το ζήτημα της Παλαιστίνης, η δημιουργία ενός πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας, η επίλυση των συγκρούσεων, η εξεύρεση νέων αγορών, η εξεύρεση νέων πηγών ενέργειας και δεκάδες άλλα θέματα. Ενα από τα πιο σημαντικά από αυτά είναι οι ορατές και αόρατες περιοχές από τις οποίες περικυκλώνεται η Τουρκία. Οι ορατές περιοχές περικύκλωσης είναι περιοχές συμμαχιών που έχουν δημιουργηθεί εις βάρος της Τουρκίας. Υπάρχουν περιοχές συμμαχιών που γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν στη Μεσόγειο και στην ανατολική Μεσόγειο. Τις βλέπουμε και αναπτύσσουμε διπλωματικά μέτρα για αυτές. Αν δεν μπορέσεις να αναπτύξεις διπλωματικά μέτρα για συγκεκριμένα θέματα, τότε παραπέμπεις το θέμα στον στρατό σου, στα όργανα ασφαλείας, και συμβαίνουν περισσότερα πράγματα». Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Φιντάν στην ουσία αναφέρεται στις τριμερείς συνεργασίες (και όχι συμμαχίες) Ελλάδας και Κύπρου με Ισραήλ και Αίγυπτο και, καθώς η Τουρκία δεν θέλει να εμπλακεί σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ και προσπαθεί να εξομαλύνει τις σχέσεις της με την Αίγυπτο, η έμμεση αυτή απειλή στρέφεται στην πραγματικότητα εναντίον της Ελλάδας. Οπως, μάλιστα, εκτιμούν έμπειροι διπλωμάτες, θα πρέπει να αναμένονται το επόμενο διάστημα τουρκικές πρωτοβουλίες για να σπάσουν αυτές οι συνεργασίες.