Σε εποικοδομητικό κλίμα η συνάντηση του κυβερνητικού κλιμακίου με τους αγρότες της Κρήτης - Real.gr

«Η Κρήτη βρίσκεται σε οικονομικό σοκ» τόνισαν οι εκπρόσωποι των αγροτών.

Τα αιτήματά τους παρουσίασαν οι αγρότες από την Κρήτη στη συνάντηση που είχαν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη και τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννη Καββαδία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα με τους κκ Χατζηδάκη και Τσιάρα να δεσμεύονται να εξετάσουν και να αντιμετωπίσουν αρκετά από τα αιτήματα των παραγωγών.

Από την πλευρά της κυβέρνησης υπογραμμίστηκε ότι ειδικά για τη κτηνοτροφία υιοθετήθηκε συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες προκειμένου να αρθούν αδικίες του μαθηματικού τύπου κατανομής της επιδότησης σε πραγματικούς παραγωγούς.

Ωστόσο εξήγησαν στους εκπροσώπους των παραγωγών από την Κρήτη ότι οι όποιες διευθετήσεις γίνουν, δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία που έχει υπάρξει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Κάτι τέτοιο τονίστηκε θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει άμεσος κίνδυνος να επιβληθούν νέα πρόστιμα στη χώρα, να διακοπούν οι επιδοτήσεις και τελικά να βγει πολλαπλά ζημιωμένος ο Έλληνας αγρότης.

Τονίστηκε επιπλέον ότι ο διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και την κυβέρνηση θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου να βρεθεί λύση και σε πιο ειδικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος πληρωμών ώστε να μην υπάρξουν αδικίες ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, συζητήθηκαν τα προβλήματα για τη κτηνοτροφία στην Κρήτη και τα νησιά, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλότερες τιμές γάλακτος κλπ, και εξετάστηκαν ιδέες για την αντιμετώπιση τους.

Συνομίλησαν για τα ζητήματα της γεωργίας και της μελισσοκομίας με έμφαση στην υδατική κρίση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη δίκαια στήριξη των καλλιεργειών σε θερμοκήπια ως προς την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Τέλος, η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να εξετάσει τόσο αυτά όσο και τα παραπάνω προβλήματα και να τοποθετηθεί οριστικά στο πλαίσιο του συνολικού διαλόγου με τους αγρότες.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού Ρεθύμνου, Γιάννης Γλεντζάκης ανέφερε ότι η Κρήτη έλαβε μόλις το 40% της Βασικής Ενίσχυσης κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα στο νησί.

“Το νησί βρίσκεται σε οικονομικό σοκ. Όταν ο κόσμος πεινάει δεν τον σταματά τίποτα” είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι “έξι χρόνια δεν βγήκαμε στους δρόμους, για να μας βλέπετε τώρα πάει να πει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης”

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν 1,6 εκατομμύρια στρέμματα στη Κρήτη που χαρακτηρίζονται βραχώδη και δασικά αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές για να τα αποχαρακτηρίσουν.

Σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε να επιτραπεί φέτος στους παραγωγούς της Κρήτης να ενεργοποιήσουν όλα τους τα δικαιώματα και από την επόμενη χρονιά να υπάρξει νέα ρύθμιση για γίνει ανακατανομή βοσκοτόπων στο νησί.

Τόνισε τέλος, ότι αν δεν λυθεί το παραπάνω ζήτημα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ