Quantcast
Σε συνεχή επικοινωνία με τα ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο το υπ. Ναυτιλίας - Real.gr
real player

Σε συνεχή επικοινωνία με τα ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο το υπ. Ναυτιλίας

13:10, 28/02/2026
Σε συνεχή επικοινωνία με τα ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο το υπ. Ναυτιλίας

Σε αυξημένη επιφυλακή και σε τακτική επαφή με τα υπο ελληνική σημαία πλοία βρίσκεται ο θάλαμος επιχειρήσεων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, μετά την έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προχώρησε σε άμεση επικοινωνία με τις εταιρείες όλων των ελληνικών πλοίων που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ.

Στόχος της επικοινωνίας ήταν να επιβεβαιωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και να παρασχεθούν οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους. Παράλληλα, ενημερώθηκε η ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις στην περιοχή, ενώ εστάλησαν λεπτομερείς συστάσεις σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, στον Κόλπο του Ομάν και στη Αραβική Θάλασσα.

Όπως επισημαίνεται, ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος παρακολουθεί σε συνεχή βάση την κατάσταση, διατηρώντας τακτική επικοινωνία με τα υπό ελληνική σημαία πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

02:08 01/03
Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

01:24 01/03
Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

00:58 01/03
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

00:42 01/03
Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

00:23 01/03
ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

00:03 01/03
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

00:00 01/03
Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

23:55 28/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved