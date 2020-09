Σε εξέλιξη η συνάντηση Δένδια - Πομπέο στη Θεσσαλονίκη - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - BINTEO: ΑΝΤ1

Στη συνάντηση είναι παρόντες -μεταξύ άλλων- ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία Κώστας Φραγκογιάννης και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος υποδέχθηκε τον κ. Πομπέο, χθες το βράδυ, κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη.

Thrilled to be back in Greece, a vital U.S.?partner with?whom?we share a common strategic?vision.?The strength of our bilateral relationship is at an all-time high, and I’m looking forward to a productive visit. pic.twitter.com/8UZIAj6jtk