Σε καταφύγιο στο Κίεβο o Δένδιας - Ήχησαν σειρήνες ενώ βρισκόταν στο ουκρανικό ΥΠΕΞ

Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας μαζί με τον κ. Κουλέμπα επισκέφθηκαν το μνημείο πεσόντων υπερασπιστών της Ουκρανίας, όπου ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών κατέθεσε ανθοδέσμη, ως φόρο τιμής σε όσους έπεσαν αγωνιζόμενοι για την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

In #Kyiv along with #Ukraine counterpart @DmytroKuleba, FM @NikosDendias laid flowers at the Memory Wall of fallen defenders of #Ukraine, paying tribute to those who lost their lives fighting for ???? sovereignty and independence pic.twitter.com/ilJLAhLds9