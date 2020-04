Σε τηλεδιάσκεψη των υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και ΥΠΕΞ του ΕΛΚ o Bαρβιτσιώτης

Στην ατζέντα της τηλεδιάσκεψης βρίσκονται η κρίση του κορωνοϊού, καθώς θα εξεταστεί η υφιστάμενη κατάσταση, τα μέτρα αντιμετώπισης και οι τρόποι ενίσχυσης της αλληλεγγύης, καθώς και το Κράτος Δικαίου, με ειδικότερη αναφορά στην περίπτωση της Ουγγαρίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών.

Με τους συναδέλφους μου Υπουργούς Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικών του #ΕΛΚ μέσω τηλεδιάσκεψης για τον #COVID?19 και το Κράτος Δικαίου / Video-conference with my colleagues Ministers for European and Foreign Affairs of @EPP about #COVID?19 and Rule of Law. pic.twitter.com/jzx6Mofy7H