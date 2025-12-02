Σέρμπος στον Realfm 97,8 για ανατολική Μεσόγειο: «Εφόσον η Τουρκία αποδεχθεί τους θεμελιώδεις κανόνες του παιχνιδιού υπάρχει και χώρος και θέση για την ίδια» - Real.gr

Για το πρόγραμμα SAFE, τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία μίλησε ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Σωτήρης Σέρμπος στον Νίκο Χατζηνικολάου από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Σε ερώτηση αν μπορούμε να θεωρούμε οριστικό ότι η Τουρκία μένει εκτός του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, καθώς η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι μπορεί να μπει από την «πίσω πόρτα» στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα ο Σωτήρης Σέρμπος τόνισε ότι «δεν ξέρω για ποια πόρτα μιλάει η αντιπολίτευση αλλά εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή για την πόρτα της Ε.Ε. με βάση ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται SAFE. Διότι με αυτή τη λογική θα σας απαντούσα ως εξής: υπάρχουν χώρες στην Ε.Ε., όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία, που δεν αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο την στρατηγική μας συνεργασία με το Ισραήλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα ρωτήσει τη Μαδρίτη από ποιον θα προμηθευτεί οπλικά συστήματα, τι είδους διμερείς συμφωνίες θα έχει και πάει λέγοντας. Οπότε αυτό το σενάριο εγώ θα σας το έβαζα ευρύτερα στις διμερείς σχέσεις που μπορεί να έχει η Τουρκία με μία χώρα είτε εντός είτε εκτός της Ε.Ε.».

Και συνέχισε: «Εμάς μας ενδιαφέρει το εξής πολύ σημαντικό και αυτό είναι που κατοχυρώθηκε ότι ενδεχομένως πολλές φορές η Τουρκία αντιλαμβάνεται τη σχέση με την Ευρώπη ως μία σχέση ειδικού τύπου, αμιγώς συναλλακτική, που εκμεταλλεύεται κάποια πλεονεκτήματά της, το οποίο στη προκειμένη περίπτωση που συζητάμε είναι η εγχώρια αμυντική της βιομηχανία. Αυτό είναι κυρίως που είδε και η Ευρώπη στη περίπτωση της Τουρκίας. Άρα για εμάς από εκεί και πέρα απέναντι σε αυτή τη συνθήκη η όποια εταιρική σχέση μεταξύ των δύο μερών πρέπει να περιλαμβάνει μία σειρά από προϋποθέσεις, αιρεσιμότητες – πείτε το όπως θέλετε – οι οποίες ουσιαστικά μπήκαν».

«Αυτή τη στιγμή εγώ δεν είδα καν να αξιολογεί το κείμενο της προσφοράς που υπέβαλε η Τουρκία, εννοώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι το ξέρετε και εσείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται προς το Συμβούλιο. Το μόνο που έχουμε εδώ είναι μία συμφωνία με τον Καναδά», υπογράμμισε ο Σωτήρης Σέρμπος.

Αναφορικά με τη συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου για την ΑΟΖ και αν «μπλοκάρει» τα σχέδια της Τουρκίας για την ανατολική Μεσόγειο και τη χάραξη ΑΟΖ με την Συρία ο Σωτήρης Σέρμπος τόνισε: «Εδώ πρέπει να το αντιληφθεί και η τουρκική πλευρά ότι κανείς δεν προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία αλλά όταν βλέπετε χώρες πολλές φορές και με αποκλίσεις συμφερόντων σε κάποια ζητήματα να ενώνονται γύρω από μία προσέγγιση που κανείς δεν θέλει έναν περιφερειακό ηγεμόνα στην γειτονιά του αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει την Άγκυρα».

«Για την Κυπριακή Δημοκρατία εγώ θέλω να βάλω και τον επόμενο στόχο διότι αυτό που έγινε με τον Λίβανο είναι μία σημαντική παρακαταθήκη και ένα κεκτημένο για να δούμε πώς μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία – που έχει ασφαλώς τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο- να δει το ίδιο ζήτημα αργότερα και με τη Συρία. Θυμάστε τον έντονο προβληματισμό μήπως προσπαθούσε η Τουρκία δια μέσου της Συρίας να προχωρήσει σε μία οριοθέτηση των δύο χωρών; Οπότε αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο που εξηγεί την ενόχληση αν θέλετε της Άγκυρας και πάντα σε όλο αυτό το πλαίσιο του σχήματος ‘3+1’ που είναι αναβαπτισμένο. Είναι κάτι που το θέλει πολύ πιο έντονα και η ισραηλινή πλευρά και η νέα αμερικανική διοίκηση οπότε επαναλαμβάνω κανείς δεν αποκλείει κανένα», υπογράμμισε ο Σωτήρης Σέρμπος.

«Εφόσον η Τουρκία αποδεχθεί τους θεμελιώδεις κανόνες του παιχνιδιού υπάρχει και χώρος και θέση για την ίδια και αυτό είναι κάτι που θα βρούμε μπροστά μας και αργότερα», ανέφερε ο Σωτήρης Σέρμπος.

Για την αντίδραση που προκάλεσε στην Τουρκία η εξαγγελία του υπουργείου Άμυνας για την τοποθέτηση πυραυλικών συστημάτων σε νησιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο ο Σωτήρης Σέρμπος είπε ότι «αυτά είναι όλα ζητήματα που αφορούν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, η οποία όχι μόνο πρέπει να είναι αξιόπιστη. Εδώ σας βάζω επιπλέον τον παράγοντα Ισραήλ που είναι κάτι που ενοχλεί την Άγκυρα αλλά πρέπει να καταλάβει και η ίδια τι ενδεχομένως έκανε λάθος εδώ και πολλά χρόνια έναντι του Ισραήλ».

Ακούστε το ηχητικό: