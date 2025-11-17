Σέρμπος στον Realfm 97,8 για την ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας – Ουκρανίας: Το εθνικό συμφέρον υπηρετείται, ενισχύεται και αναβαθμίζεται η χώρα - Real.gr

Στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και σύμβουλος του πρωθυπουργού, Σωτήρης Σέρμπος

Μιλώντας για την ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας – Ουκρανίας και κληθείς να σχολιάσει την επισήμανση της πρέσβεως των ΗΠΑ ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια, είπε πως συμφωνεί, υπενθυμίζοντας πως παρόμοια παρατήρηση είχε γίνει από τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας.

Ο κ. Σέρμπος αναφέρθηκε στις εξελίξεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος, με αρχή την 6η Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία, κάνοντας λόγο για αναβαθμισμένη θέση και ρόλο της Ελλάδας σε ζητήματα που αφορούν στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, μεταξύ άλλων και μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι έπειτα από πολλά χρόνια «η Ελλάδα καταγράφει τα δικαιώματά της στον χάρτη και αποφασίζει να προχωρήσει στην εξερεύνηση πλουτοπαραγωγικών πηγών με ισχυρό αποτύπωμα, από τους δύο αμερικανικούς ενεργειακούς κολοσσούς».

«Όλα αυτά συνιστούν ένα επιπλέον φίλτρο στο σκέλος της εξωτερικής εξισορρόπησης της εθνικής μας ασφάλειας, μέσα από τις συμμαχίες. Είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα εμπλέκεται πιο βαθιά και παντρεύει το εθνικό της συμφέρον με το διατλαντικό. Άρα το γεγονός ότι αυτή η περιοχή, δηλαδή η πατρίδα μας εξαιτίας της γεωγραφίας μας, μεταξύ άλλων, έρχεται να αποτελέσει ένα αξιόπιστο αντίβαρο απέναντι σε όσους θέλουν να αναθεωρήσουν το status quo και θα συνεχίσουν να ακολουθούν μία αυτονομημένη πολιτική -και εννοώ την περίπτωση της Τουρκίας – είναι ένας ρεαλισμός που συγχρονίζεται απολύτως με την γεωπολιτική πραγματικότητα», τόνισε ο κ. Σέρμπος.

«Αυτός είναι ο στρατηγικός μας προσανατολισμός. Η ρωσική εισβολή λειτούργησε ως ένας γεωπολιτικός επιταχυντής για την Ελλάδα και εδώ είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν και ζητήματα που αφορούν και στη συζήτηση που έχουμε στο εσωτερικό της χώρας μας. Υπήρχε για παράδειγμα μία κριτική για το εάν και κατά πόσο η Ελλάδα, διατήρησε τη σωστή θέση απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς ποιος ήταν ο στόχος των αναφορών των κ. κ. Τασούλα, Μητσοτάκη και Κακλαμάνη στην Κύπρο και αν ήταν μία συμφωνημένη ενέργεια και έμμεση απάντηση στις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, είπε:

«Προφανώς. Αυτό που θέλουμε να επικοινωνήσουμε προς πάσα κατεύθυνση είναι ότι αξιοποιώντας μία δυναμική και ένα μομέντουμ, όπου αναβαθμίζεται η χώρα μας γεωστρατηγικά, έχουμε μία διαπραγματευτική ισχύ μεγαλύτερη προκειμένου να βάλουμε στο τραπέζι και τα δικά μας τα ζητήματα, όχι όμως μόνο με πρόσημο εθνικό, γιατί είναι προς το συμφέρον της Δύσης να αντιμετωπίσει τελείως διαφορετικά αυτή την περιοχή, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ασφαλώς θα σταθούμε και στην Κύπρο και θυμίζω ότι σε όλα αυτά που συζητάμε για την Ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος εξακολουθεί να αποτελεί έναν πολλαπλασιαστή ισχύος. Το σχήμα 3+1 με εφαλτήριο τα ενεργειακά, αλλά και όχι μόνο, θα το δείτε να αναβαπτίζεται και να γίνονται προσπάθειες να εμβαθύνουμε αυτή τη συνέργεια. Το θέλει και το Ισραήλ, το θέλουν και οι ΗΠΑ, που το ξεκίνησαν όλο αυτό στην πρώτη θητεία Τραμπ» τόνισε ο καθηγητής.

Ο κ. Σέρμπος υπογράμμισε ότι η «ταμπακιέρα αφορά εάν και κατά πόσο υπηρετήθηκε το εθνικό συμφέρον. Και το εθνικό συμφέρον υπηρετήθηκε. Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή μπορεί να κεφαλαιοποιήσει η Ελλάδα και αυτό συνιστά μία αναβάθμιση. Όταν από αυτή την αναβάθμιση υπάρχουν δύο κράτη που ξεκάθαρα έχουν ενοχληθεί – πρωτίστως η Τουρκία και δευτερευόντως η Ρωσία – είναι σαφές ότι το εθνικό συμφέρον υπηρετείται, ενισχύεται και αναβαθμίζεται η χώρα. Είναι στο χέρι μας να το αξιοποιήσουμε αυτό, προκειμένου ενεργητικά να διαπραγματευόμαστε ανταλλάγματα, είτε αυτό αφορά σε εγγυήσεις ασφαλείας, είτε στην αρχιτεκτονική για αυτή την περιοχή που έχει πλέον μεγαλύτερη σημασία για όλους, και την ανθεκτικότητά της».

Τέλος, ερωτηθείς για το κέρδος που θα υπάρξει για τον απλό κόσμο από τις εξελίξεις στα ενεργειακά, είπε, μεταξύ άλλων: «Εφόσον ο Κάθετος Διάδρομος καταστεί ανταγωνιστικός, πέραν από τα οφέλη που θα υπάρχουν για τη χώρα, αυτό θα προσελκύσει και επιπλέον επενδύσεις. Ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα και το τι μπορεί να γίνει στα λιμάνια, συνιστά πολύ μετρήσιμα πράγματα και για την οικονομία της χώρας. Το να έρθει κάποιος να επενδύσει, σημαίνει ότι πέρα από το γεωπολιτικό κοιτάει και τα εσωτερικά ζητήματα, την οικονομία, την πολιτική σταθερότητα, την ασφάλεια. Εφόσον αυτή τη φορά προχωρήσουμε αποφασιστικά -και νομίζω υπάρχει βούληση – και μπούμε στην εξερεύνηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών από το 2030, αντιλαμβάνεστε όσον αφορά στην εθνική ασφάλεια, την αυτάρκειά μας, θα έχουμε πόρους και έσοδα από πλουτοπαραγωγικές πηγές, χωρίς να εξαρτόμαστε από κανέναν».