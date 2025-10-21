Σέρμπος στον Realfm 97,8: Η διαφοροποίηση Φιντάν οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα ενεργοποίησε τη διπλωματία των διασυνδέσεων - Real.gr

Για τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών στην ανατολική Μεσόγειο, την ήττα Τατάρ στα Κατεχόμενα και την πρόταση Φιντάν μίλησε ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Σωτήρης Σέρμπος στον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο μίας πενταμερούς συνάντησης των χωρών της ανατολικής Μεσογείου για τον καθορισμό ΑΟΖ ο Σωτήρης Σέρμπος τόνισε ότι «το βασικό όμως για εμένα είναι ότι, στην περίπτωση που υπάρχει μία τέτοια πρωτοβουλία είτε σε εξέλιξη είτε αργότερα ασχοληθεί ο Λευκός Οίκος, η Ελλάδα να έχει σημαντική συμμετοχή και στην ατζέντα και αν θέλετε και στην συνιδιοκτησία όλου αυτού του εγχειρήματος».

Και συνέχισε: «Διότι αν ανοίγαμε τον χάρτη της περιοχής μας είμαστε η μόνη που χώρα που είμαστε μέλη τόσο της Ε.Ε. όσο και του ΝΑΤΟ και μία εξέλιξη που ήρθε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι ο αναβαθμισμένος ρόλος της χώρας μας στα θέματα ενεργειακής ασφάλειας (…). Το λέω γιατί είναι ένα ισχυρό χαρτί ειδικά σε μία αμερικανική διοίκηση, που έχει πιο έντονο και το πρόσημο, ξέρετε αυτό που λέω συναλλακτικός ρεαλισμός, που βάζει τους συμμάχους σε μία αγορά, που βλέπει πόσο χρήσιμος και απαραίτητος είναι κάποιος. Άρα εδώ υπάρχει σύγκλιση συμφερόντων. Αυτό δεν πρέπει να το φοβηθούμε, αλλά πρέπει να είμαστε μέσα προκειμένου -το λέω έτσι απλά για τους ακροατές μας – σε ένα τέτοιο άνοιγμα που θα λάβει υπόψη του και την Τουρκία, η Ελλάδα να είναι συνιδιοκτήτης».

«Αξιώνουμε μία συνιδιοκτησία αυτού του εγχειρήματος και το ίδιο προσπαθούμε σε επίπεδο Ε.Ε. όσον αφορά πιθανή θέση, μελλοντικό ρόλο της Τουρκίας στα θέματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας. Μην ξεχνάτε στο τέλος της μέρας η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να δείχνει ότι επιθυμεί λύσεις προφανώς επαναλαμβάνω με μία συγκεκριμένη ατζέντα. Ποτέ δεν επιτρέπουμε σε τρίτους δρώντες να θέσουν την ατζέντα μας», σημείωσε ο Σωτήρης Σέρμπος.

Για την ήττα του Ερσίν Τατάρ στα Κατεχόμενα ο Σωτήρης Σέρμπος υπογράμμισε ότι «για εμένα είναι μία ανάσα. Για εμένα που πάντα θεωρούσα ότι θέλω να εκφράζεται μία διακριτή τουρκοκυπριακή ταυτότητα, όπως για παράδειγμα από τον Ακιντζί, το βρίσκω θετικό».

«Προφανώς ανεξαρτήτως ηγεσίας στους Τουρκοκύπριους γνωρίζουμε ότι είναι ένα ψευδοκράτος, το οποίο είναι απολύτως εξαρτημένο από την Τουρκία, κατ’ αρχήν για την επιβίωσή του, για την καθημερινότητά του, για το νερό του, για την οικονομία του και πάει λέγοντας. Βλέπω, όμως, μία καταδίκη του Τατάρ εκλογικά και με πολύ υψηλό ποσοστό, όπως είδατε, το οποίο σημαίνει ότι αποδοκιμάστηκε η κυβέρνησή του και σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής από την οικονομία έως τα θέματα της διαφάνειας αλλά και στα θέματα που μας αφορούν εμάς. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτραπεί έστω και de facto η δημιουργία δύο κρατών ή να φτάσει με έμμεσο τρόπο η Κυπριακή Δημοκρατία να συνορεύει στο μέλλον με την Τουρκία. Αποδοκιμάστηκε αυτό το σενάριο των δύο κρατών γιατί πολλοί Τουρκοκύπριοι που βλέπουν το μέλλον τους στην Ενωμένη Ευρώπη, άρα και μέσα από μία λύση για το Κυπριακό, φοβήθηκαν μία τέτοιου τύπου απομόνωση που θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τη θέση τους», σημείωσε ο Σωτήρης Σέρμπος.

Σε ερώτηση αν ερμηνεύει την πρόταση Φιντάν να ανοίξουμε διάλογο για τα χωρικά μας ύδατα ως υποχώρηση της Άγκυρας από το casus belli ο Σωτήρης Σέρμπος εξήγησε ότι «πού οφείλεται αυτή η έστω και διαφοροποίηση Φιντάν σε αυτό επαναλαμβάνω το επίπεδο γιατί αυτά δεν είναι θέματα που κουβεντιάζονται σε ένα talk show στην τηλεόραση. Οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα ενεργοποίησε αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι ως εξωστρεφή πατριωτισμό, δηλαδή τη διπλωματία των διασυνδέσεων».

