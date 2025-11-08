Σφοδρά πυρά Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Εχει μετατρέψει τη ΝΔ σε υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Σφοδρά πυρά Σαμαρά σε Μητσοτάκη: Εχει μετατρέψει τη ΝΔ σε υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ – ΒΙΝΤΕΟ

19:50, 08/11/2025
«Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία, ούτε τη βάση της ΝΔ. Γι αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική, είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι. Αλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες», είπε ο Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξη, η οποία θα προβληθεί την Κυριακή στις 15:00 από τον ΑΝΤ1.

Σε άλλο σημείο ο κ. Σαμαράς ανέφερε: «Δεν έφυγα εγώ για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κ. Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άρον άρον έναν πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποία είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε. Αλλά για την κυρία “φερράρι”, τον κύριο “φραπέ”, τον κύριο “χασάπη”, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δικιά τους τη διαγραφή”.

Δείτε απόσπασμα της συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά:

