Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Κανέλλη στη Βουλή - Real.gr

Η σφοδρή σύγκρουση μεταξύ της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και της βουλευτού του ΚΚΕ Λιάνας Κανέλλη χαρακτήρισε τη συζήτηση επί του αιτήματος άρσης ασυλίας της κ.Κανέλλη έπειτα από μήνυση της κ. Κωνσταντοπούλου για σχόλια που είχε κάνει σε τηλεοπτική εκπομπή.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Η κα Κανέλλη έκανε λόγο για ξεκάθαρο αντικομμουνισμό της κ. Κωνσταντοπούλου , υποστήριξε ότι εκμεταλλεύεται την δικηγορική της ιδιότητα για μικροπολιτικά οφέλη ενώ επέμεινε σε όσα είπε στην τηλεόραση λέγοντας ότι η κα Κωνσταντοπούλου το 2015 “έβαζε πλάτη” στον Η. Κασιδιάρη και τους υπόλοιπους έγκλειστους βουλευτές της Χρυσής Αυγής προκειμένου να παίρνουν άδεια από τις φυλακές Κορυδαλλού και να συμμετέχουν στις εργασίες του κοινοβουλίου για τη νομιμότητα των αποφάσεων. “Αφιλοκερδώς” αναλαμβάνω την υπεράσπιση της κυρίας Κωνσταντοπούλου από τον ίδιο της τον εαυτό” είπε η κα Κανέλλη.

Αρχικά η βουλευτής του ΚΚΕ μιλώντας στην Ολομέλεια ανέφερε αρχικά “25 χρόνια με το ΚΚΕ είναι η 2η φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπη με αίτημα άρσης της ασυλίας μου. Η πρώτη ήταν μετά την επίθεση Κασιδιάρη . Τότε που σηκώθηκα στο στούντιο του Αντ1 να υπερασπιστώ την Ρένα Δούρου. Ο Κασιδιάρης με μήνυσε. Τότε οι συνάδελφοι μου το καταψήφισαν” και πρόσθεσε “το δεύτερο αίτημα άρσης της ασυλίας μου ήρθε μετά από μήνυση που κατέθεσε Πρόεδρος κόμματος κατά βουλευτή. Το θέμα αφορά τα λεχθέντα τα δικά μου και τα δικά της. Δεν έκανα εγώ μήνυση ποτέ ακόμα και όταν ακούστηκαν χειρότερα σε κανέναν συνάδελφο”

“Με έχει φέρει σε αυτή τη θέση ο Κασιδιάρης και με ξαναφέρνει η Κωνσταντοπούλου επειδή είπα δημόσια ότι το 2015 υπερασπίστηκε τον Κασιδιάρη” σημείωσε η ίδια για να αποκαλύψει ότι “όταν τους είχα πει υπόδικους βγήκε στους διαδρόμους της Βουλής ο Λαγός και με κυνηγούσε. Παρενέβησαν τότε 2 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να με προστατέψουν αλλά μετά τον κάλυψε η Βουλή” είπε.

Απαντώντας η κα Κωνσταντοπούλου σημείωσε αρχικά: Δεν επιτρέπω σε καμία κυρία Κανέλλη η οποία οψίμως κάνει καριέρα ως δήθεν κομουνίστρια να αμφισβητεί την δική μου δημοκρατική πορεία και της οικογένειας μου. Η μήνυση μου δεν είναι κατά του ΚΚΕ. Αφορά το πρόσωπο που με βίλα στην Εκάλη πατώντας στη Βουλή μια φορά στα 1.000 χρόνια θέλει να μας υπαγορεύσει πως θα ασκούμε τα καθήκοντά μας. Δεν αφορά το κκε η μήνυση μου. Αφορά την Κανέλλη που επιχείρησε να με ταυτίσει με τον Κασιδιάρη”.

Η αντιπαράθεση έκλεισε με νέα παρέμβαση της βουλευτού του ΚΚΕ: “η χυδαιότητα όταν εκτοξεύεται από χυδαίο ομιλητή πέφτει στο κενό ως κατηγορία. Όταν την εκτοξεύει η Κωνσταντοπούλου αυτή τη χυδαιότητα μετά τον Κασιδιάρη το θεωρώ ως 2ο παράσημο. Pro bono αναλαμβάνω να την υπερασπιστώ έναντι του ίδιου της του εαυτού. Το 1967 πήγαινα στην πρώτη Γυμνασίου. Αν αυτό σημαίνει μαθητική καριέρα στην Χούντα τι να πω”.