Σφοδρή επίθεση στον Νίκο Χαρδαλιά και την Ελλάδα από τουρκικά ΜΜΕ

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Ελλάδα είναι αυτή που προχωρά σε παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, επαναλαμβάνοντας την -εντελώς αβάσιμη- θέση που εξέφρασε η Άγκυρα στον ΟΗΕ περί αποστρατικοποίησης των νησιών.

Πιο συγκεκριμένα, η Yeni Safak, υποστηρίζει ότι η Ελλάδα είναι «ξανά πίσω από τις νέες προκλήσεις. Έκανε άσκηση κάτω από τη μύτη της Τουρκίας και πήρε πόζες με φόντο τη Σμύρνη».

Yunanistan, Türk toprag? olan Koyun Adas?’nda tatbikat yapt?. Savunma Bakan Yard?mc?s? Hardalias, adada arkas?nda Izmir görünecek sekilde poz vererek bu kareyi sosyal medya hesab?ndan paylast?: Her ada, her küçük ada, her kayal?k adac?k, bir Yunan yurdu. Her yerdeyiz.