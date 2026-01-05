Τσιάρας: Κατανοούμε τα αιτήματα των αγροτών – Ανεξήγητη η άρνηση συμμετοχής στον διάλογο - Real.gr

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανταποκριθεί στην πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών, αλλά "δεν μπορεί να παραμένει απαθής θεατής σε μια άγονη διαδικασία άρνησης διαλόγου", υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

Πρόσθεσε ότι η άρνηση των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση είναι στείρα και αντιπαραγωγική και αδικεί τον αγώνα τους προσθέτοντας ότι υπάρχουν όρια ανοχής, ιδιαίτερα όταν η κοινωνία υφίσταται σοβαρή ταλαιπωρία.

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως υπάρχει ήδη συγκεκριμένη πρόταση διαλόγου και αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής, στάθηκε στο αγροτικό ρεύμα, επισημαίνοντας ότι “δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να επιδοτεί το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και να έχει θεσπισμένη χαμηλότερη τιμή”, προσθέτοντας ότι η τιμή θα είναι ακόμη χαμηλότερη από τα 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα που ισχύει σήμερα.

Σχετικά με το πετρέλαιο για αγροτική χρήση ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσε ότι υπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις στο ισχύον μοντέλο κατανομής των ποσοτήτων υποστηρίζοντας πως “κάποιες καλλιέργειες αδικούνται και κάποιες άλλες ευνοούνται. Αυτό θα το εξορθολογήσουμε σε συνεργασία με τους αγρότες και τους εκπροσώπους τους, σίγουρα πριν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ”, συμπληρώνοντας ότι το αίτημα για επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία ικανοποιείται.

Επισήμανε ότι ικανοποιείται και το αγροτικό αίτημα για αποζημιώσεις 100% από τον ΕΛΓΑ, ενώ για τη στήριξη προϊόντων υπενθύμισε ότι υπάρχουν σαφή όρια από την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι το Μέτρο 23 ήταν μια έμμεση εισοδηματική στήριξη που δεν αποτελούσε υποχρέωση της κυβέρνησης σημειώνοντας πως “ήταν χρήματα που δόθηκαν με πολιτική επιλογή της κυβέρνησης”. Αναγνώρισε πως οι τιμές στο βαμβάκι είναι χαμηλές σημειώνοντας ωστόσο ότι “η κυβέρνηση έχει δώσει ειδικές ενισχύσεις για να κρατηθεί το προϊόν σε όσο γίνεται υψηλότερο επίπεδο”.

Παράλληλα δήλωσε ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα δεν είναι συγκυριακά ούτε αφορούν μόνο τη σημερινή κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η συνολική αναδιοργάνωση του τομέα.

Στάθηκε και στις ευρωπαϊκές προκλήσεις λέγοντας πως “είναι κρίμα να μην έχουμε κοινή θέση σε τόσο κρίσιμα ζητήματα, όπως ποιες ασφαλιστικές δικλείδες πρέπει να υπάρχουν απέναντι στη συμφωνία Mercosur”, υπογραμμίζοντας ότι τέτοια θέματα απαιτούν ενιαία εθνική στάση και ουσιαστικό διάλογο.

Καταλήγοντας, ο κ. Τσιάρας είπε ότι “η κυβέρνηση παίζει με ανοιχτά χαρτιά. Έδειξε υπομονή και σεβασμό, προτείνοντας από την πρώτη στιγμή τον διάλογο”, επαναλαμβάνοντας ότι η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή, αλλά “οι δικαιολογίες για να μην προσέρχεται κανείς πλέον δεν υπάρχουν”.