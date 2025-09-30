Σημανδράκος: Κακώς διαπομπεύθηκε η 73χρονη με τα 800.000 ευρώ - Τι κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr

Ρόλο συνηγόρου της 73χρονης από την Κοζάνη, της οποίας το ΑΦΜ ήταν στα κόκκινα ΑΦΜ που ανακοίνωσε ο ίδιος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καθώς φαίνεται να είχε λάβει παρανόμως 800.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέλαβε ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Ευάγγελος Σημανδράκος ο οποίος καταθέτει σήμερα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Πριν καν αρχίσει να δέχεται ερωτήσεις, ο κ. Σημανδράκος υποστήριξε ότι κακώς διαπομπεύθηκε η 73χρονη από την Κοζάνη και ότι ορθώς η ένσταση της έγινε αποδεκτή από τον Οργανισμό επί των ημερών του, ενώ το ζήτημα είχε προκύψει χρόνια πριν και της καταβλήθηκαν τα χρήματα. Όπως είπε, η δικαιούχος εμφάνισε πάνω από 1.000 μισθωτήρια που αποδεικνύουν ότι εκμεταλλευόταν περισσότερα από 4.000 στρέμματα.

Το ζήτημα της 73χρονης είχε απασχολήσει την εξεταστική και στις δύο προηγούμενες καταθέσεις των κ.κ Σαλάτα και Μπαμπασίδη. Ο τελευταίος είχε υποστηρίξει ότι τα έγγραφα για την πληρωμή της 73χρονης ήταν στην ντουλάπα που κρατούσε κλειδωμένη η κυρία Τυχεροπούλου και άνοιξε με αλυσοπρίονα.

“Από αυτές τις ιεραρχικές προσφυγές – αν θυμάμαι – ο μεγαλύτερος αριθμός κατατέθηκε επί θητείας του κ. Μελά. Ήταν δηλαδή από το 2021 και μετά. Αφορούσαν δικαιούχους που κατέθεσαν ενστάσεις γιατί εντοπίστηκαν προβλήματα από ελέγχους, οι ενστάσεις ακυρώθηκαν και κατόπιν έκαναν ιεραρχικές προσφυγές. Αυτές πήγαν στην Επιτροπή Ενστάσεων αλλά τα μέλη της επιτροπής δεν έκαναν την δουλειά τους. Το πρόβλημα έπρεπε να λυθεί εκεί. Η Επιτροπή όμως διαβίβασε τις ιεραρχικές στην κεντρική υπηρεσία με αποτέλεσμα να λιμνάσουν. Υπήρξαν ενοχλήσεις από τους δικαιούχους. Κάποιος έπρεπε να τις προχωρήσει. Κάποιες ιεραρχικές προχώρησαν και κάποιες όχι. Όταν είσαι σε τέτοιες θέσεις ευθύνης πρέπει να πάρεις απόφαση αντί να μην παίρνεις πρόφαση” είπε ο μάρτυρας.

Ειδικά για την περίπτωση της 73χρονης από την Κοζάνη είπε “Για την Σ.Π. την 73χρονη έχει γίνει πολύς λόγος. Κακώς αναφέρθηκε ότι δεν έχει εκτάσεις. Είχε 4.000 στρέμματα. Το πρόβλημα με την συγκεκριμένη προέκυψε αν θυμάμαι το 2016-18 γιατί τότε το πληροφοριακό σύστημα μπορούσε να δεχθεί συγκεκριμένο αριθμό ενοικιαστηρίων (σ.σ. μισθωτήρια εκτάσεων που εμφάνιζαν ως βοσκότοπους). Η συγκεκριμένη είχε περίπου 1.000 και κάτι μισθωτήρια και δεν μπόρεσε να γίνει καταχώρηση με αποτέλεσμα να της υποβληθεί πρόστιμο. Πήγε στην Επιτροπή ελέγχου αλλά η επιτροπή αντί ελέγχου προτίμησε να στείλει τον φάκελο στην κεντρική υπηρεσία με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του δικαιούχου. Η δικαιούχους προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή” ενώ στη συνέχεια υποστήριξε ότι η 73χρονη προκειμένου να αποδείξει ότι δικαιούται την αστρονομική επιδότηση “κατέθεσε δικαιολογητικά, όπως αποδείξεις κατανάλωσης καυσίμων 25 χιλ ευρώ το χρόνο ή πληρωμές για ανταλλακτικά 130 χιλ ευρώ. Συνεπώς δείχνει ότι υπάρχει κίνηση στην δραστηριότητα. Δεν είναι μια παραγωγός που απλά κάνει μια δήλωση. Δηλώνει 4.000 στρέμματα, 1000 στρέμματα σκληρό σιτάρι και 13 στρέμματα αρωματικά φυτά. Εμφανίζει ενοικιαστήρια ύψους 50 χιλ ευρώ”.

Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι η αιτία της σύγκρουσής του με τον Λευτέρη Αυγενάκη ήταν οι μειωμένες ενισχύσεις στην Κρήτη έπειτα από την εντολή του πρώην Υπουργού Γιώργου Γεωργαντά να δεσμευθούν 2.000 ΑΦΜ, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν από την Κρήτη. Υποστήριξε ότι δύο ημέρες μετά την πληρωμή του τηλεφώνησε ο τότε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Γιώργος Στρατάκος μεταφέροντας του τη δυσαρέσκεια του Υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη για λάθος πληρωμή και ζητώντας την παραίτηση του.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του μάλιστα είπε ότι την ώρα που ήταν σε συνάντηση στο Μαξίμου με τους κ.κ Μπρατάκου και Παπασταύρου στην οποία του ζητήθηκε η παραίτηση, στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αντιπρόεδρός του , Κυριάκος Μπαμπασίδη συγκάλεσε Διοικητικό Συμβούλιο και άλλαξε θέσεις στους διευθυντές. Σε ερώτηση αν αυτό ήταν σε γνώση του Μαξίμου είπε ότι δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει αλλά τα πράγματα αυτό δείχνουν.