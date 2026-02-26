Σήμερα η συνάντηση Γεραπετρίτη-Ρούμπιο: Στην ατζέντα περιφερειακές εξελίξεις και συμμετοχή της Ελλάδας στη δύναμη της Γάζας - Real.gr

Στην Ουάσινγκτον βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος σήμερα θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο.

Αυτή θα είναι η δεύτερη συνάντηση, μέσα σε διάστημα ενός έτους και εντάσσεται, όπως εκτιμάται, στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν και τις αποφάσεις του Λευκού Οίκου. Στο τραπέζι αναμένεται να τεθεί η βούληση της Αθήνας, να συνεχίσει να δρα υπέρ της σταθερότητας στην περιοχή, ενισχύοντας παράλληλα τις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο όλων των διεθνών πρωτοβουλιών και θα συνεχίσει να έχει την ενεργό πολυμερή εξωτερική της πολιτική» δήλωσε στην ΕΡΤ ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

Στην ατζέντα Γεραπετρίτη – Ρούμπιο θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις, ενόψει και της διεξαγωγής του επόμενου γύρου του στρατηγικού διαλόγου στην Αθήνα. Οι περιφερειακές εξελίξεις, οι ευρωατλαντικές σχέσεις, αλλά και η συμμετοχή της Ελλάδας στη διαδικασία σταθεροποίησης της Λωρίδας της Γάζας αναμένεται να τεθούν επί τάπητος.

Ο κ. Γεραπετρίτης παρέστη στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα έχει, επίσης, επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα απευθύνει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.