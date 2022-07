«Σιωπή» Ερντογάν για τον χάρτη-πρόκληση του Μπαχτσελί - Aντιδράσεις από την Αθήνα -Βίντεο

Μετά το ιστορικό παραλήρημα του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, που παρουσίασε χάρτη με το μισό Αιγαίο και την Κρήτη να ανήκει στην Τουρκία, το τουρκικό δίκτυο TR Haber συνέχισε την προκλητική προπαγάνδα, ισχυριζόμενο πως τα 3/4 της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία.

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εν μέσω έντονης αντίδρασης κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να πάρει θέσει για τις «γελοιότητες» του Μπαχτσελί, ωστόσο εκείνος, μέχρι στιγμής τηρεί σιγή ιχθύος και «κρύβεται» πίσω από τον κυβερνητικό εταίρο του- όπως αναφέρουν αναλυτές- και τους μηχανισμούς προπαγάνδας που έχει στήσει για να στηρίξει την κυβέρνησή του, χωρίς να βγαίνει μπροστά ο ίδιος.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, γνώση της απεικόνισης με το μισό Αιγαίο... τουρκικό θα λάβει και ο Λευκός Οίκος, καθώς και το αμερικανικό Πεντάγωνο, που προωθεί την πώληση και αναβάθμιση των F-16 στην Αγκυρα, διαπιστώνοντας ότι η Κρήτη, στην οποία οι ΗΠΑ διατηρούν τη σημαντικότερη στρατιωτική βάση της Μεσογείου, θεωρείται από την Άγκυρα τουρκικό έδαφος.

Νέο παραλήρημα από τουρκικό site: «Τα 3/4 της Κρήτης μας ανήκουν»

Το τουρκικό TR Haber παρουσιάζει τα 3/4 της Κρήτης ως… τουρκικά και υποστηρίζει ότι η παρουσία της Ελλάδας και των ΗΠΑ στο νησί είναι παράνομες.

«Τα 3/4 της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία! Η παρουσία των ΗΠΑ και της Ελλάδας εκεί είναι παράνομη», είναι ο τίτλος του προκλητικού άρθρου.

Μάλιστα, το ανιστόρητο δημοσίευμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Κρήτη, ένα από τα νησιά του οποίου το νομικό καθεστώς παρέμεινε στο κενό για έναν αιώνα μετά τον πόλεμο, δεν ανήκε ποτέ στα χαρτιά στην Ελλάδα. «Δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία ότι η Αθήνα κατέχει όλο αυτό το νησί», επισημαίνει.

«Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχε ως αποτέλεσμα την ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πολλά νησιά που ανήκαν στους Τούρκους στο Αιγαίο έμειναν με αβέβαιο νομικό καθεστώς. Το σημαντικότερο από αυτά τα νησιά, που δωρίστηκαν στους Έλληνες από τις κυρίαρχες δυνάμεις της περιόδου χωρίς την έγκριση της Τουρκίας, είναι αναμφίβολα η Κρήτη, με τη θέση της να θυμίζει αεροπλανοφόρο στη μέση της Μεσογείου», σημειώνει το κείμενο του TR Haber.

Μάλιστα παρουσιάζονται και δηλώσεις του πρώην Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, ο οποίος δήλωσε ότι τα 3/4 της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία, όπως και τα γύρω νησιά τα οποία θα πρέπει να εκκενωθούν άμεσα.

Φίλης: «Δεν αισιοδοξώ ότι θα υπάρξει μπαράζ καταδικαστικών δηλώσεων»

Την ίδια ώρα, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, Κωνσταντίνος Φίλης, μίλησε για την απάντηση που καλείται να δώσει ο Τούρκος Πρόεδρος για τον κυβερνητικό εταίρο του, μετά την απαίτηση Μητσοτάκη να πάρει θέση για τον προκλητικό χάρτη. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι δεν αισιοδοξεί πως θα υπάρξει «μπαράζ καταδικαστικών δηλώσεων» για την ακραία ρητορική της Άγκυρας, ενώ τόνισε ότι ο τουρκικός μαξιμαλιστικός αναθεωρητισμός αν δεν μετριαστεί εγκαίρως δημιουργεί κινδύνους. Παράλληλα, εκτίμησε ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να «αδειάσει» τον Μπαχτσελί, ακόμα κι αν διαφωνεί μαζί του.

Μητσοτάκης: Ο Ερντογάν να πάρει θέση για τον «χάρτη» του Μπαχτσελί

Αυστηρή απάντηση έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο twitter, για τον προκλητικό χάρτη που παρουσίασε ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, όπου εμφανίζονται τα νησιά του αν. Αιγαίου και η Κρήτη να ανήκουν στην Τουρκία.

«Προσέξτε καλά αυτόν τον χάρτη. Η Κρήτη, η Ρόδος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, όλα αυτά τα νησιά "απορροφημένα" από την Τουρκία. Ένα παραλήρημα από τους εξτρεμιστές ή η επίσημη πολιτική της Τουρκίας; Ακόμη μία πρόκληση ή ο πραγματικός στόχος; Ο πρόεδρος Ερντογάν οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση του απέναντι στις γελοιότητες του μικρότερου κυβερνητικού του εταίρου», σημείωσε σε ανάρτησή του στο twitter o πρωθυπουργός.

Take a good look at this map. Crete, Rhodes, Lesvos, Chios, Samos all consumed by Turkey. Α fever dream of extremists or Turkey’s official policy? Another provocation or the true goal?

President Erdogan must make his position clear on his junior coalition partner's latest antics. pic.twitter.com/hX4sSZ924j