Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Μπαμπασίδης: Κρυμμένα σε ντουλάπα του ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία για παράνομες ενισχύσεις - Η ντουλάπα άνοιξε με αλυσοπρίονα - Real.gr

Σε απίστευτες καταγγελίες για στοιχεία τα οποία αφορούσαν παράνομες πληρωμές και ήταν κρυμμένα σε ντουλάπα προχώρησε ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης υποστηρίζοντας ότι λόγω άρνησης της αρμόδιας διευθύντριας να παραδώσει την ντουλάπα ο οργανισμός αναγκάστηκε να τη σπάσει με αλυσοπρίονα!

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο κ. Μπαμπασίδης υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο ερμάριο είχε παραχωρηθεί στην κα Τυχεροπούλου η οποία ήταν προϊσταμένη δύο διευθύνσεων αρμόδιων για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων και για τους ελέγχους. “Αυτό ήταν ασυμβίβαστο σύμφωνα με το action plan και έπρεπε να τη βγάλουμε από τη μία θέση. Δεν έγινε κάτι εκδικητικά” είπε ο μάρτυρας.

Ο ίδιος ωστόσο πρόσθεσε ότι η κυρία Τυχεροπούλου αρνήθηκε να παραδώσει στον νέο διευθυντή πληρωμών το ερμάριο όπου φυλάσσονταν διάφορα έγγραφα απαραίτητα για να ολοκληρωθούν οι πληρωμές. “Της στείλαμε εξώδικο. Το είχε κλειδώσει. Δεν είχε δικαίωμα” είπε. Στη συνεδρίαση προκλήθηκε μεγάλη ένταση με τον κ. Μπαμπασίδη να αντιδρά : “Έχετε ακούσει για μια 73χρονη στην Κοζάνη η οποία πληρώθηκε παράνομα 800.000 ευρώ; Δήλωνε 1006 τεμάχια και είχε 56; Μέσα σε αυτή την ντουλάπα υπήρχε αυτή η παράνομη ιεραρχική πράξη της εν λόγω με δηλωμένα 1006 τεμάχια ενώ είχε 56. Το ανοίξαμε τηρώντας ό,τι προβλέπεται και ξέρετε τι άλλο βρήκαμε μέσα; Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μια εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900 χιλ ευρώ. Μια άλλη αφορούσε άλλη οικογένεια η περιουσία της οποίας έχει επίσης δεσμευτεί μετά τους πρόσφατους ελέγχους. Αυτές τις προσφυγές τις είχε κάνει αποδεκτές η κυρία διευθύντρια, με μη νόμιμες διαδικασίες.

Ενημέρωσα τότε το υπουργείο, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ήταν διοικητικό θέμα. Σε ερμάριο που ανήκει στην υπηρεσία έχει δικαίωμα ο πρόεδρος να ερευνά. Είχαμε τις πληρωμές Οκτωβρίου και χωρίς εσωτερικό έλεγχο δεν μπορούσε να γίνει πληρωμή. Η διευθύντρια δεν παρέδιδε το ερμάριο στον επόμενο για να παρακωλύσει τις πληρωμές. Άνοιξε το ερμάριο και το υλικό διαβιβάστηκε στην εισαγγελία” είπε.

Απαντώντας σε νέες ερωτήσεις που γίνονταν για το θέμα της ντουλάπας ο κ. Μπαμπασίδης ήταν ακόμα πιο συγκεκριμένος λέγοντας ότι λόγω της απόκρυψης εγγράφων αντί να ζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα χρήματα που δόθηκαν παράνομα τελικά οι μη δικαιούχοι πληρώθηκαν και την επόμενη χρονιά. “Αυτές οι ιεραρχικές προσφυγές έγιναν αποδεκτές χωρίς να ενημερώσει τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνουν αποδεκτές αλλά θα έπρεπε να αναζητηθούν τα ποσά ως αχρεώστητα. Μιλάμε για ποσά 200 χιλ ευρώ, 242.000 ευρώ και παραπάνω. Αντί αυτά τα ποσά να αναζητηθούν και να απαιτηθεί η επιστροφή τους, κάποιοι τα αποδέχθηκαν. Και αντί να ζητηθούν πίσω τα χρήματα αυτά, πληρώθηκαν ξανά την επόμενη χρονιά”.