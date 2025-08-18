Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείχνει απάτη ένας στους τρεις ελέγχους - Real.gr

Εκατοντάδες ψευδείς δηλώσεις στη βιολογική κτηνοτροφία και στη βιολογική μελισσοκομία αποκάλυψαν οι πρώτες αυτοψίες των ελεγκτών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το μέγεθος της απάτης που έχει συντελεστεί σε βάρος των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων αλλά και των αγροτών στην Ελλάδα αποκαλύπτουν οι πρώτοι έλεγχοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν ξεκινήσει να γίνονται σε ολόκληρη τη χώρα, από τις 22 Ιουλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Realnews, ήδη έχουν εντοπιστεί περίπου 400 περιπτώσεις στις οποίες οι παραγωγοί είχαν δηλώσει μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο από αυτό που διαθέτουν πραγματικά, λαμβάνοντας έτσι και πολύ περισσότερα χρήματα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε σχέση με αυτά που τους αναλογούσαν. Πρόκειται για εξόφθαλμα σφάλματα στις δηλώσεις που έχουν κατατεθεί, τα οποία εντοπίστηκαν σε τουλάχιστον έναν στους τρεις ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Το ενδιαφέρον είναι πως οι έλεγχοι που έχουν ξεκινήσει εδώ και λιγότερο από έναν μήνα δείχνουν ότι, εκτός από την Κρήτη, υπάρχουν και άλλες «περιοχές ενδιαφέροντος», όπου οι ψευδείς δηλώσεις καταθέτονταν συστηματικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, προκύπτουν μεγάλες αποκλίσεις του πραγματικού από το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο σε τουλάχιστον ακόμα έξι περιοχές, όπως είναι η Αττική, η Εύβοια, η Θεσσαλία, τα νησιά του Ιονίου και οι περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Μέχρι στιγμής οι αυτοψίες που έχουν γίνει αφορούν τα προγράμματα της βιολογικής μελισσοκομίας και της βιολογικής κτηνοτροφίας. Οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επικουρούμενοι από προσωπικό των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, είχαν πραγματοποιήσει 1.197 αυτοψίες μέχρι και την περασμένη Τετάρτη 13 Αυγούστου. Από αυτές τις αυτοψίες οι 395 αφορούσαν τη βιολογική κτηνοτροφία και οι 802 τη βιολογική μελισσοκομία.

«Το αξιοσημείωτο είναι ότι περίπου ένας στους τρεις ελεγχόμενους βρέθηκε με παρατυπίες, γεγονός που αποδεικνύει ότι το πρόβλημα είναι ευρύ και περίπλοκο», δηλώνει στην «R» ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Νίκος Κακαβάς.

Στο στόχαστρο

Οπως έχει γίνει γνωστό, μετά τα παρανόμως επιδοτούμενα βοσκοτόπια, δηλαδή την υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο στόχαστρο των ελεγκτικών Αρχών έχουν τεθεί τα προγράμματα της βιολογικής μελισσοκομίας και της βιολογικής κτηνοτροφίας. Αυτό συμβαίνει διότι σε αυτά τα δύο προγράμματα εκτιμάται ότι έχουν συντελεστεί δύο παρατυπίες. Εκτός από τις δηλώσεις μεγαλύτερου ζωικού κεφαλαίου από το πραγματικό, δυστυχώς αρκετοί παραγωγοί λάμβαναν επιδοτήσεις για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, χωρίς όμως η παραγωγή τους να πληροί τις προϋποθέσεις της βιολογικής μελισσοκομίας και της βιολογικής κτηνοτροφίας.

Για τον ίδιο λόγο, από τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, οι Αρχές έχουν επιβάλει ποινές αναστολής λειτουργίας διάρκειας έξι μηνών σε δύο εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Οπως αποδείχθηκε από τις αυτοψίες, οι εταιρείες αυτές πιστοποιούσαν ψευδώς ως βιολογικά αρκετά προϊόντα τα οποία ήταν συμβατικά. Η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα να συντελείται και απάτη σε βάρος των καταναλωτών, οι οποίοι πληρώνουν ακριβότερα για προϊόντα που τελικά δεν ήταν βιολογικά.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα καλλιεργειών και κτηνοτροφίας, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. «Πρέπει να εμπεδωθεί η διαφάνεια και να αποτραπεί τυχόν επανάληψη παρατυπιών. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, δηλαδή θεσμική κάθαρση εδώ και τώρα, με συνέπεια, σχέδιο και πολιτική βούληση. Εξάλλου, κατόπιν των επίμονων πιέσεων της ΠΟΓΕΔΥ, οι έλεγχοι επεκτάθηκαν πλέον και στους φορείς πιστοποίησης, ώστε η διαδικασία να είναι ολοκληρωμένη και αξιόπιστη», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ.

Συνοδεία αστυνομικών

Αν και οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει εδώ και λιγότερο από έναν μήνα, οι ελεγκτές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των ΔΑΟΚ των περιφερειών σε αρκετές περιπτώσεις συνάντησαν την αντίδραση των παραγωγών. Στην προσπάθειά τους να μετρήσουν τα σμήνη των μελισσών ή τα κοπάδια των παραγωγικών ζώων δεν ήταν λίγες οι φορές που δέχθηκαν εκφοβισμό ή άρνηση πρόσβασης σε χώρους παραγωγής. Ετσι, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυτοψίες έχουν γίνει συνοδεία αστυνομικών από τα οικεία αστυνομικά τμήματα.

«Οι γεωτεχνικοί, με επαγγελματισμό και φιλότιμο, καλύπτουν τα κενά σε προσωπικό, εξοπλισμό και υποστήριξη, συχνά σε αντίξοες συνθήκες. Για να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις, απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα εργαλεία ελέγχου και θεσμική θωράκιση», δηλώνει ο Ν. Κακαβάς. Σημειώνεται πως μετά την καταγραφή των παρατυπιών οι εκθέσεις αυτοψίας αποστέλλονται στις εισαγγελικές Αρχές από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ετσι, για τις περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων που αποτυπώνονται από τους ελέγχους θα σχηματιστούν οι αντίστοιχες δικογραφίες. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι παραγωγοί και οι πιστοποιητές θα οδηγηθούν στο δικαστήριο, ώστε το κράτος να μπορέσει να λάβει πίσω τις επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν παρανόμως, αλλά και να επιβάλει ποινές.

