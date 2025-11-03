Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ερχονται νέες συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις - Real.gr

Τρεις ακόμα εγκληματικές οργανώσεις βρίσκονται στο στόχαστρο της Οικονομικής Αστυνομίας.

Των Θ. ΠΑΝΟΥ, Γ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η εξάρθρωση του κυκλώματος με τους 37 κατηγορουμένους, που φέρονται να έχουν εισπράξει παράνομες επιδοτήσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ, φαίνεται πως είναι μόνο η αρχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, το ελληνικό FBI ερευνά ακόμα τρεις εγκληματικές οργανώσεις, που θησαύριζαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπειτα από τη νέα έφοδο που πραγματοποίησε στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού από όπου κατέσχεσε στοιχεία για όλες τις αιτήσεις που έγιναν για το 2025. Οι αστυνομικοί της Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει αναλάβει το σύνολο της έρευνας για τα «κόκκινα» ΑΦΜ του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν επεκτείνει την έρευνά τους και στις φετινές αιτήσεις. Στόχος είναι να πραγματοποιηθούν διασταυρώσεις με τα προηγούμενα χρόνια προκειμένου να εντοπίσουν διαφοροποιήσεις σε στρέμματα ή αιγοπρόβατα.

Παράλληλα, οι έμπειροι αστυνομικοί του Οικονομικού Εγκλήματος, μέσα από τα ΑΦΜ που συγκέντρωσαν για τις αιτήσεις του 2025, θα διακριβώσουν ποιοι από τους ιδιώτες που λάμβαναν επιδοτήσεις τα προηγούμενα χρόνια δεν κατέθεσαν νέες αιτήσεις για χρηματοδοτήσεις φέτος, μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι δεν είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, με αποτέλεσμα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να αναμένονται νέες συλλήψεις για συμμετοχή σε κυκλώματα που κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις.

«Οικογενειακή υπόθεση»

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί του Οικονομικού Εγκλήματος, μέσα από την έρευνα που έχουν πραγματοποιήσει όλο αυτό το διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της εξάρθρωσης και της πρόσφατης εγκληματικής οργάνωσης που αποκαλύφθηκε στα Γιαννιτσά, προσανατολίζονται σε τρεις συγκεκριμένες οικογένειες σε βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία, οι οποίες φαίνεται να θησαύριζαν από τις παράνομες επιδοτήσεις. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες έχουν φέρει στην επιφάνεια συγκεκριμένα ΑΦΜ που τα προηγούμενα χρόνια δήλωναν άλλα επαγγέλματα, όπως ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιωτικοί υπάλληλοι. Τα ίδια πρόσωπα, ξαφνικά, άρχισαν να έχουν και παράλληλες αγροτικές ή κτηνοτροφικές ασχολίες, λαμβάνοντας επιδοτήσεις. Η έρευνα έχει δείξει πως στη μεγάλη τους πλειονότητα πρόκειται για συγγενικά πρόσωπα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που ερευνούν οι αστυνομικοί μιας νέας κτηνοτρόφου και αγρότισσας στη Θεσσαλία, η οποία άφησε το κατάστημα καλλωπισμού νυχιών στο οποίο εργαζόταν και αφοσιώθηκε στην αγροτική παραγωγή. Αρχικά ξεκίνησε με την καλλιέργεια ενός στρέμματος και μέσα σε δύο χρόνια έφτασε τα 30, νοικιάζοντας αγροτεμάχια, όπως φαίνεται στις σχετικές αιτήσεις των προηγούμενων ετών. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι αστυνομικοί ερευνούν τον τρόπο ενοικίασης των αγροτεμαχίων, κυρίως το αν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τους γνώριζαν ότι η περιουσία τους έχει νοικιαστεί σε άλλο πρόσωπο.

«Φουσκωμένος» ΕΝΦΙΑ

Η τελευταία εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε σε Γιαννιτσά και Κρήτη αποκαλύφθηκε από πολίτη που ξαφνικά κλήθηκε να πληρώσει ΕΝΦΙΑ πολύ πιο αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο συγκεκριμένος πολίτης, ο οποίος διέθετε ορισμένα αγροτεμάχια, κληρονομιά από τον πατέρα του, σε περιοχή της Θεσσαλίας, στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα για την εγκληματική οργάνωση στα Γιαννιτσά με απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανυποψίαστος πολίτης δήλωνε κανονικά στον ΕΝΦΙΑ τα αγροτεμάχια της κληρονομιάς τα οποία ωστόσο δεν νοίκιαζε και κυρίως δεν εκμεταλλευόταν με τον οποιονδήποτε τρόπο, καθώς το επάγγελμά του δεν είχε καμία σχέση με αγροτικές καλλιέργειες. Ολα αυτά μέχρι και το 2024 που τα πράγματα άλλαξαν.

Τότε τον περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το 2024 που κλήθηκε να πληρώσει ήταν «φουσκωμένος» κατά μερικές χιλιάδες ευρώ. Ο άνθρωπος υπέστη σοκ και αμέσως άρχισε να ψάχνει μέσω της εφορίας γιατί κλήθηκε να πληρώσει ένα τόσο μεγάλο ποσό, τη στιγμή που τα αγροτεμάχια που είχε στην κατοχή του ήταν μη εκμεταλλεύσιμα.

Με έκπληξη άκουσε την υπάλληλο της εφορίας να του λέει πως εμφανίζεται να έχει νοικιάσει ο ίδιος τα αγροτεμάχια και, επειδή αυτά του αποφέρουν κέρδη, ο ΕΝΦΙΑ είχε αυξηθεί. Μάταια ο πολίτης προσπαθούσε να πείσει την υπάλληλο πως δεν έχει νοικιάσει σε κανέναν την κληρονομιά του, με την υπάλληλο να του δείχνει ακόμα και τα μισθωτήρια αλλά και τα ΑΦΜ των αγροτικών παραγωγών που είχαν νοικιάσει τα κτήματά του.

Η επόμενη κίνηση του πολίτη ήταν να απευθυνθεί στις αστυνομικές Αρχές. Ετσι ξεκίνησε μια πρώτη έρευνα η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε έπειτα από την προκαταρκτική έρευνα που διέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με αποτέλεσμα την πλήρη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης. Εκτιμάται πως το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε είχε χρησιμοποιήσει εκτάσεις που ανήκουν σε περίπου 90 ιδιώτες. Αυτοί πλέον περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης, αν και σε αρκετές περιπτώσεις τα αγροτεμάχιά τους είχαν δηλωθεί εν αγνοία τους και οι επιδοτήσεις που τους αντιστοιχούσαν είχαν εισπραχθεί παρανόμως από τα μέλη του κυκλώματος. Από τους 37 που συνελήφθησαν για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, οι 13 έχουν προφυλακιστεί μετά τις απολογίες της στον εισαγγελέα, οι 23 αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ μία κατηγορούμενη, η σύζυγος του φερόμενου ως επικεφαλής του κυκλώματος, βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Στην εξεταστική Βορίδης και Αυγενάκης

Καταθέτουν τις επόμενες ημέρες στη Βουλή οι πρώην υπουργοί, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Επειτα από εβδομάδες ακροάσεων υπηρεσιακών στελεχών, διοικητικών παραγόντων, υπαλλήλων αλλά και εκπροσώπων των τεχνικών συμβούλων, το ενδιαφέρον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετατοπίζεται πλέον στο πολιτικό επίπεδο. Από σήμερα ανοίγει ο κύκλος των καταθέσεων των πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πρώην και νυν υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και πρόσωπα που είχαν θεσμικό ρόλο στην εποπτεία του Οργανισμού. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται στην Τετάρτη και την Παρασκευή, οπότε και αναμένεται να καταθέσουν τα δύο κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης, οι πρώην υπουργοί Λευτέρης Αυγενάκης και Μάκης Βορίδης, τα ονόματα των οποίων είχαν συμπεριληφθεί στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Και οι δύο προαναγγέλλουν ότι θα καταθέσουν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα αιτιολογούν -όπως υποστηρίζουν- τις αποφάσεις τους να απομακρύνουν τους τότε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Λ. Αυγενάκης τον Ευάγγελο Σημανδράκο και ο Μ. Βορίδης τον Γρηγόρη Βάρρα. Υπενθυμίζεται ότι ο Γρ. Βάρρας, στη δική του κατάθεση, είχε υποστηρίξει ότι αποπέμφθηκε από τον υπουργό κατόπιν απαίτησης ιδιωτικής εταιρείας. Για τη συγκεκριμένη μομφή, ο Μ. Βορίδης έχει επιλέξει να μην απαντήσει δημοσίως. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι στην κατάθεσή του θα αποκαλύψει τον πραγματικό λόγο αποπομπής του Γρ. Βάρρα, ο οποίος, κατά τον υπουργό, δεν έχει καμία σχέση με όσα έχει καταθέσει ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού και νυν ειδικός σύμβουλος στη γραμματεία της κυβέρνησης. «Κάποιοι θα εκτεθούν», περιορίστηκε να πει ο Μ. Βορίδης σε επικοινωνία που είχε μαζί του η Realnews.

Ο Μ. Βορίδης αναμένεται να καταθέσει σειρά εγγράφων και νομοθετικών διατάξεων που θα δείχνουν ότι η υπογραφή του, το περίφημο «συμφωνώ», στην κατανομή των βοσκοτόπων ήταν υποχρεωτική βάσει νόμου και πως αν δεν είχε υπογράψει τότε θα παρανομούσε. Από την πλευρά του, ο Λ. Αυγενάκης, ο οποίος συγκρούστηκε με τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού Ευ. Σημανδράκο, αναμένεται να καταθέσει, όπως ισχυρίζεται, στοιχεία για τη λάθος πληρωμή του 2023 η οποία τον ανάγκασε να ζητήσει την παραίτηση του τότε επικεφαλής του Οργανισμού. Προ ημερών μάλιστα, έπειτα και από την κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, ο Λ. Αυγενάκης είχε υποστηρίξει πως η κατηγορία περί παρέμβασής του κατέρρευσε, καθώς η πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων τόνισε πως οι συνεργάτες του υπουργού τής είχαν τηλεφωνήσει για απλή πληροφόρηση.

Κατά σειρά αυτή την εβδομάδα θα καταθέσουν:

Σήμερα ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος.

Την Τρίτη ο πρώην υπουργός Γιώργος Τσακίρης και ο νυν υπουργός Κώστας Τσιάρας.

Την Τετάρτη ο Λ. Αυγενάκης.

Την Πέμπτη οι πρώην υπουργοί Γιώργος Γεωργαντάς και Σπήλιος Λιβανός.

Την Παρασκευή ο Μ. Βορίδης.

Οι καταθέσεις των πολιτικών προσώπων, πέραν της ποινικής αξιολόγησης των στοιχείων που θα κατατεθούν, έχουν και έντονο πολιτικό ενδιαφέρον για το πώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκε στη σημερινή κατάσταση, με την πιστοποίησή του να κρέμεται από μία κλωστή.

Επικαιροποίηση

Στο τέλος αυτής της εβδομάδας, μετά την κατάθεση του Μ. Βορίδη, η επιτροπή αναμένεται να προχωρήσει σε επικαιροποίηση του καταλόγου μαρτύρων. Επιβεβαιώνοντας σε απόλυτο βαθμό το ρεπορτάζ της «R» την προηγούμενη Κυριακή, η Νέα Δημοκρατία ξεκαθάρισε ότι θα ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, προκειμένου να καταθέσουν στην εξεταστική όλα τα πρόσωπα τα οποία απασχόλησαν την επικαιρότητα γύρω από το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με απλά λόγια, στο έδρανο του μάρτυρα αναμένεται να καθίσουν και ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές», ο Ανδρέας Στρατάκης («Χασάπης»), η πρώην τομεάρχης κοινοτικών πόρων της Ν.Δ. Καλλιόπη Σεμερτζίδου αλλά και ο Νίκος Μπουνάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο η Ν.Δ. στοχοποιεί καθώς από το ΚΥΔ του έγιναν οι αιτήσεις παραγωγών της Κρήτης στη λίμνη Κάρλα. Πέραν αυτών, η Ν.Δ. δήλωσε ανοιχτή να καταθέσουν στην επιτροπή και πρώην υπουργοί όπως οι Σταύρος Παπασταύρου, Γιάννης Μπρατάκος και Ακης Σκέρτσος, αλλά και ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος με επιστολή του είχε ζητήσει την κλήτευσή του.

«Θα γελάσουμε»

Την εβδομάδα που πέρασε αίσθηση προκάλεσε η συνέντευξη του Γ. Ξυλούρη στο Ράδιο Κρήτη, στην οποία αποκάλυψε ότι είχε δειπνήσει με την Π. Τυχεροπούλου αλλά και με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Ευ. Σημανδράκο. Υπενθυμίζεται ότι στην κατάθεσή της η Π. Τυχεροπούλου είχε διαψεύσει πως είχε καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Γ. Ξυλούρη. Ωστόσο, ο Γ. Ξυλούρης, ο αποκαλούμενος και ως «Φραπές», υποστήριξε πως όχι απλώς συνέφαγαν αλλά εκεί πληροφορήθηκε ότι η Π. Τυχεροπούλου δεν τρώει κρέας και της παρήγγειλαν ψάρι από άλλη ταβέρνα. «Ξαναπήγαμε και φάγαμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, η ίδια παρέα. Θα γελάσουμε καλά στην εξεταστική», δήλωσε.