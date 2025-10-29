Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Φραπές»: Με την Τυχεροπούλου είχαμε δειπνήσει σε ταβέρνα στη Γλυφάδα... - Ολη η συνέντευξη του Γιώργου Ξυλούρη - Real.gr

Στο Ράδιο Κρήτη μίλησε ο Γιώργος Ξυλούρης, πρόεδρος της ΚΣΟΣ Ηρακλείου, γνωστός και ως ''Φραπές'' το όνομα του οποίου εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη συνέντευξη είπε πως θα καταθέσει με συγκεκριμένα στοιχεία για την πρώην προϊσταμένη Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, σε σχέση με τα όσα συζητούσαν, προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημά του.

«Παρακολούθησα πάρα πολύ καλά την κα Τυχεροπούλου και θα με παρακολουθήσει κι αυτή την Τρίτη. Θα γελάσουμε καλά», τόνισε.

Όπως είπε, με την κ. Τυχεροπούλου αλλά και τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Ευάγγελο Σημανδράκο, είχαν δειπνήσει μαζί σε ταβέρνα στη Γλυφάδα, ενώ μάλιστα αποκάλυψε πως τότε έμαθε πως η ίδια ήταν vegan και χρειάστηκε να παραγγείλουν ψάρι από την διπλανή ταβέρνα. Παράλληλα, υποστήριξε πως, συχνά επικοινωνούσαν με τον ίδιο να αφήνει να εννοηθεί πως είχαν προσωπικές σχέσεις.

«Με την κα Τυχεροπούλου πήγαμε και φάγαμε παρέα και με τον Σημανδράκο στη Γλυφάδα. Εκεί έμαθα ότι είναι vegan και δεν τρώει κρέας και της παραγγείλαμε ψάρι από άλλη ταβέρνα. Και ξαναπήγαμε και φάγαμε αρχές Σεπτέμβρη, ίδια παρέα. Να βγάλουμε πόσες φορές πήρε την κόρη μου, πόσες εμένα, πόσες φορές την πήρα εγώ» δήλωσε συγκεκριμένα.

Γι΄αυτό τον λόγο μάλιστα, υπήρξε στιγμή που τηλεφώνησε στο σπίτι της και ζήτησε να συνομιλήσουν, τηλεφώνημα στο οποίο απάντησαν τα παιδιά της.

«Μου είπαν ότι λείπει και να την πάρω σε 10 λεπτά» υποστήριξε και είπε ότι ουδέποτε την απείλησε.

Σε ερώτηση γιατί επικοινωνούσαν, ο Γιώργος Ξυλούρης απάντησε ότι «προσπαθούσα να βρω μία λύση σε ένα πρόβλημα και εκείνη ήθελε κάτι άλλο», ωστόσο δεν θέλησε να αποκαλύψει ποιο ήταν αυτό το πρόβλημα.

Όσον αφορά στις κατηγορίες που του αποδίδονται ότι εισέπραξε 12 εκατομμύρια ευρώ, προκαλεί όποιον έχει αυτά τα στοιχεία να τα δημοσιεύσει, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως ποτέ του δεν έλαβε αυτό το ποσό.

Στη συνέχεια απάντησε και για τα όσα του καταλογίζουν για την ακριβή Jaguar, την οποία ο ίδιος ανέφερε πως πρόκειται για δώρο φίλου του από την Κόρινθο, την οποία μάλιστα πούλησε στην Ιταλία. Πρόσθεσε πως η αξία της ήταν στα 1.000 ευρώ ενώ πρόκειται και για μοντέλο του ’99.

«H άλλη είχε Porsche, Ferrari, εγώ Jaguar, θα πάρω και μία Rolls Royce τώρα. Είναι ψευδή τα δημοσιεύματα. Υπάρχει ένα αγροτικό του ’94 στο όνομά μου και συγκεκριμένα Mazda και ένα άλλο άσπρο αγροτικό που οδηγώ. Υπήρχε και μία Jaguar, την οποία μου δώρισε φίλος μου από την Κόρινθο που την είχε 6-7 χρόνια στο υπόγειο» υποστήριξε ο Γιώργος Ξυλούρης και συνέχισε λέγοντας:

«Ήταν του ’99 μοντέλο, μου την χάρισε γιατί την είχε σε ακινησία και τη μεταβίβασα στην Ιταλία για 2.000 ευρώ. Την εκτελώνισα για ανταλλακτικά που την ήθελε ένας Έλληνας στην Ιταλία που έχει επίσης την ίδια αντίκα. Τρία αμάξια είχα στο όνομά μου, το ένα δεν υπάρχει, το έχω μεταβιβάσει»

Ο Γιώργος Ξυλούρης γνωστός και ως «Φραπές» υποσχέθηκε να δώσει απαντήσεις με στοιχεία στην Εξεταστική.

Ακούστε τη συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη: