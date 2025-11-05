Quantcast
Σκέρτσος για ΕΛΤΑ: Στους τρεις μήνες θα γίνουν αναγκαίες συζητήσεις και παρεμβάσεις - Real.gr
real player

Σκέρτσος για ΕΛΤΑ: Στους τρεις μήνες θα γίνουν αναγκαίες συζητήσεις και παρεμβάσεις

19:05, 05/11/2025
Σκέρτσος για ΕΛΤΑ: Στους τρεις μήνες θα γίνουν αναγκαίες συζητήσεις και παρεμβάσεις

Στο θέμα των Ελληνικών Ταχυδρομείων εστιάζει η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσου: «Κάκιστος ή μάλλον ανύπαρκτος ο επικοινωνιακός και πολιτικός χειρισμός στην υπόθεση της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ για τους λόγους που ήδη έχουν εξηγηθεί. Έχουν κάθε δίκιο να διαμαρτύρονται και να ασκούν κριτική οι βουλευτές μας και οι τοπικές κοινότητες ανά τη χώρα, που βρέθηκαν, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, σε μια αιφνίδια απόφαση “ξαφνικού θανάτου”», αναγνωρίζει ο υπουργός Επικρατείας και προσθέτει:

«Το management δημοσίων οργανισμών και ειδικά η διοίκηση αλλαγών (Change management) δεν είναι μια μονοδιάστατα τεχνοκρατική ή πολιτική διαδικασία. Απαιτεί οξυμένη πολιτικότητα και ταυτόχρονα τεχνοκρατική δεινότητα. Κι αυτό είναι ένα μάθημα προς το Υπερταμείο, που εποπτεύει με θεσμική ανεξαρτησία κρίσιμες δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως τα ΕΛΤΑ».

Όμως, προσθέτει, «ο χρόνος τριών μηνών που δόθηκε εγγυάται ότι θα γίνουν οι αναγκαίες συζητήσεις και παρεμβάσεις, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η ραγδαία αλλαγή που συμβαίνει στις ταχυδρομικές αγορές παγκοσμίως, αλλά και να παρουσιαστούν οι υπηρεσίες ποιότητας που θα μπορούν να προσφέρουν και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της πατρίδας μας τα νέα ΕΛΤΑ».

Ωστόσο, συμπληρώνει, «είναι απορίας άξιο βέβαια, το εξής ερώτημα: Πώς τα κατάφεραν έτσι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δίνουν για άλλη μια φορά μια ακόμη μάχη οπισθοφυλακής για μια αγορά και ένα μοντέλο ταχυδρομικής λειτουργίας που απλά δεν υπάρχει πλέον πουθενά στον κόσμο; Παραμένουν αμετανόητα στο στρατόπεδο του “όχι σε όλα και ναι στο τίποτα”».

Και στο δια ταύτα του ‘Ακη Σκέρτσου, «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μόνη πολιτική δύναμη ευθύνης που δεν μένει αδρανής μπροστά σε έναν κόσμο που αλλάζει πολύ γρήγορα, κάνοντας τις αναγκαίες προσαρμογές στο κράτος και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για υπηρεσίες αυξημένης ποιότητας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας».

 


 

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Βορίζια: Στοιχεία που «καίνε» τον γαμπρό του 39χρονου έχει η ΕΛ.ΑΣ - Βίντεο από την επιχείρηση παράδοσης των 3 αδελφών

Βορίζια: Στοιχεία που «καίνε» τον γαμπρό του 39χρονου έχει η ΕΛ.ΑΣ - Βίντεο από την επιχείρηση παράδοσης των 3 αδελφών

22:45 05/11
Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ και τους υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ - «Φυσική πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη η Ελλάδα»

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ και τους υπουργούς Ενέργειας και Εσωτερικών των ΗΠΑ - «Φυσική πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη η Ελλάδα»

21:09 05/11
Για «μεμονωμένο και μη προβλέψιμο περιστατικό» μιλάει ο δήμος Μαρκόπουλου, σχετικά με την πτώση σοβά σε σχολική αίθουσα

Για «μεμονωμένο και μη προβλέψιμο περιστατικό» μιλάει ο δήμος Μαρκόπουλου, σχετικά με την πτώση σοβά σε σχολική αίθουσα

23:52 05/11
Βίντεο: Αγριογούρουνα βόσκουν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί 

Βίντεο: Αγριογούρουνα βόσκουν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί 

23:47 05/11
Ακίλε Πολονάρα για τη μάχη με τη λευχαιμία: «Είχα 90% πιθανότητα να πεθάνω, αλλά δεν θα με ξεφορτωθείτε έτσι εύκολα»

Ακίλε Πολονάρα για τη μάχη με τη λευχαιμία: «Είχα 90% πιθανότητα να πεθάνω, αλλά δεν θα με ξεφορτωθείτε έτσι εύκολα»

23:15 05/11
Πρίγκιπας Harry: Η κίνηση συμφιλίωσης προς τον William – Συγκινητική δήλωση για τη Βρετανία

Πρίγκιπας Harry: Η κίνηση συμφιλίωσης προς τον William – Συγκινητική δήλωση για τη Βρετανία

22:30 05/11
Oι 9 καθημερινές συνήθειες που μας κάνουν να γερνάμε πιο γρήγορα

Oι 9 καθημερινές συνήθειες που μας κάνουν να γερνάμε πιο γρήγορα

23:35 05/11
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η σπάνια φωτογραφία από το 1962 με θαυμαστές της στο θέατρο

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η σπάνια φωτογραφία από το 1962 με θαυμαστές της στο θέατρο

23:00 05/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved