A. Σκέρτσος για τα 10 χρόνια Μητσοτάκη στη ΝΔ: Πραγματισμός, μετριοπάθεια, ανθεκτικότητα και ενσυναίσθηση τον κάνουν διαφορετικό - Real.gr

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άκης Σκέρτσος κάνει τον δικό του απολογισμό για τα δέκα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, σκιαγραφώντας τα χαρακτηριστικά που, όπως αναφέρει, τον κάνουν ξεχωριστό, τόσο ως πολιτικό, όσο και ως άνθρωπο.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας κάνει λόγο για έναν πολιτικό που ξεχωρίζει, καταρχάς, για τον πραγματισμό του, επισημαίνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνδυάζει τη βαθιά πολιτική σκέψη με την τεχνοκρατική επάρκεια και αποφεύγει τις ανέφικτες υποσχέσεις.

Τονίζει επίσης τη μετριοπάθεια, την ευγένεια και τη διαλλακτικότητά του, υπογραμμίζοντας ότι προτιμά να πείθει παρά να επιβάλλεται και ότι δίνει έμφαση στην ακρόαση πριν από τη λήψη αποφάσεων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει επίσης στην ανθεκτικότητα και την εργατικότητά του, καθώς και στην ικανότητά του να διαχειρίζεται κρίσεις με ψυχραιμία, ενώ ξεχωρίζει την «καλά κρυμμένη αλλά βαθιά» ενσυναίσθησή του απέναντι στους πιο ευάλωτους πολίτες, κλείνοντας με τη φράση ότι στον χαρακτήρα του συνυπάρχουν σε σπάνια ισορροπία «το μέτρο και το πάθος».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου:

«Αν με ρωτούσε κάποιος σήμερα, 10 χρόνια μετά την εκλογή του στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας «τι είναι αυτό που κάνει διαφορετικό τον Κυριάκο Μητσοτάκη;», θα έλεγα 4 πράγματα:

Πρώτον, ο αδιαμφισβήτητος πραγματισμός του. Συνδυάζει τη βαθιά πολιτικότητα με την τεχνοκρατική επάρκεια. Γι’ αυτό και δεν διακρίνεται ως πολιτικός που πλειοδοτεί σε ανέφικτες υποσχέσεις αλλά ως πολιτικός που γνωρίζει ότι για να μπορεί να υλοποιήσει όσα έχει υποσχεθεί πρέπει να έχει προηγουμένως ορίσει προσεκτικά το πρόβλημα, τους διαθέσιμους πόρους και τις βέλτιστες εναλλακτικές λύσεις. Είναι ένας άνθρωπος αρχών που απεχθάνεται τη δημαγωγία και τον δογματισμό και προσπαθεί να είναι πάντα συνεπής σε όσα λέει. Κι όταν δεν τα καταφέρνει έχει το θάρρος και την εντιμότητα να απολογηθεί, να εξηγήσει τι πήγε στραβά και να εργαστεί σκληρά για να το διορθώσει.

Δεύτερον, ο συνδυασμός μετριοπάθειας, ευγένειας και διαλλακτικότητας. Ως γνήσιος και βαθιά φιλελεύθερος άνθρωπος, δεν του αρέσει να επιβάλλεται στους άλλους αλλά να πείθει. Γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν μονοσήμαντες λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Δεν θα σου ζητήσει ποτέ να κάνεις κάτι που ο ίδιος δεν επιθυμείς. Γι’ αυτό και πριν μιλήσει θέλει πρώτα να ακούσει. Και ξέρει να ακούει πολύ καλά. Διότι γνωρίζει πρώτα και κύρια ο ίδιος ότι δεν τα ξέρει όλα κι ότι πάντα υπάρχουν όψεις της ζωής και των προβλημάτων που καλείται να διαχειριστεί που άλλοι γνωρίζουν καλύτερα από εκείνον.

Τρίτον, το πείσμα, η ανθεκτικότητα και η εργατικότητά του. Η αντοχή του όπως και η φιλομάθειά του είναι παροιμιώδεις και ίσως ο κρισιμότερος παράγοντας επιτυχίας του. Όπως και η ικανότητά του να διαχειρίζεται κρίσεις ιστορικού μεγέθους με ψυχραιμία και καθαρό μυαλό. Η αίσθηση καθήκοντος και ευθύνης που τον χαρακτηρίζει απέναντι στο ρόλο που έχει αναλάβει έχουν χτίσει έναν χαρακτήρα που καταφέρνει να μην κάμπτεται στα δύσκολα. Ταυτόχρονα, διαθέτει την πειθαρχία αλλά και την αναγκαία ευελιξία να εργαστεί πάνω σε ένα σχέδιο αλλά και να το αλλάξει όταν βλέπει ότι δεν λειτουργεί. Να κάνει δηλαδή όλες τις απαραίτητες προσαρμογές και διορθώσεις ώστε να γίνεται πάντα μέρος της λύσης αντί μέρος του προβλήματος.

Και τέταρτον, η καλά κρυμμένη αλλά βαθιά ενσυναίσθησή του. Όσοι τον γνωρίζουν από κοντά το διαπιστώνουν από την πρώτη στιγμή. Συγκινείται βαθιά και κινητοποιείται άμεσα μπροστά στα προβλήματα των πιο αδύναμων συμπολιτών μας ή των πιο ευάλωτων περιοχών της χώρας μας. Είμαι βέβαιος πώς αν μπορούσε θα προσέθετε άλλες 24 ώρες στη μέρα του για να μπορεί να χωρέσει κι άλλο χρόνο εργασίας πάνω στα δεκάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πιο ευάλωτοι συνάνθρωποί μας. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που διαθέτει μέτρο και πάθος, λογική και ευαισθησία σε μια ισορροπία που δύσκολα βρίσκεις.

Αυτό το τελευταίο ίσως είναι και αυτό που εκτιμώ περισσότερο στον ίδιο.

Διότι, όπως λέει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου σε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια:

“Το μέτρο και το πάθος

είναι η δικιά μου Ελλάδα.”»



