Σκέρτσος για την Αναθεώρηση του Συντάγματος: Η συζήτηση απαιτεί ευρύτερες συναινέσεις - Ουσιαστική και εποικοδομητική συμμετοχή των πολιτικών δυνάμεων - Real.gr

«Το Σύνταγμα είναι οι ρίζες μας. Τα θεμέλια του πολιτεύματός μας. Πάνω σε αυτό χτίζονται οι προοπτικές και τα όνειρά μας για μια καλύτερη ζωή, μια πατρίδα ασφαλή, ένα πιο αποτελεσματικό κράτος, μια πιο συνεκτική κοινωνία, και μια οικονομία που αναπτύσσεται σε γερές βάσεις με βιώσιμο και δίκαιο τρόπο. Από αυτό μπορεί να απορρέουν, όμως, και οι συλλογικές μας ήττες σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές των τελευταίων 50 χρόνων» αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Όπως γράφει ο κ. Σκέρτσος: «το Σύνταγμα της χώρας είναι το κοινωνικό συμβόλαιο που ορίζει τις συντεταγμένες της κοινής μας ζωής και που θέτει τον πήχη των φιλοδοξιών αλλά και των απαιτήσεών μας από τη Δημοκρατία και τους θεσμούς της.

Ο Πρωθυπουργός που πέτυχε από το 2019 έως σήμερα τη σταθεροποίηση και ανάπτυξη της οικονομίας μας, μαζί με τη θωράκιση της άμυνας, την ενεργειακή μας αυτονομία και την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο για την επαναθεμελίωση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Με ένα και μόνο στόχο: να μη χαθεί πια άλλος χρόνος σε αναχρονισμούς και αγκυλώσεις του παρελθόντος που κρατούν την πατρίδα μας δέσμια ενός κόσμου που δεν υπάρχει πια».

Και καταλήγει: «Η συζήτηση αυτή απαιτεί προφανώς ευρύτερες συναινέσεις. Δεν γίνεται από ένα κόμμα μόνο. Μας αφορά όλους. Και πρέπει να διεξαχθεί με τρόπο απροκατάληπτο, έντιμο, διαφανή, χωρίς δογματισμούς και κομματικούς ελιγμούς.

Η ουσιαστική και εποικοδομητική συμμετοχή των πολιτικών δυνάμεων στα μείζονα θέματα που περιλαμβάνει ο Πρωθυπουργός στις προτεραιότητες αυτής της αναθεώρησης θα αποτελέσει και τον πιο ασφαλή δείκτη για το ποιες είναι οι δυνάμεις που ενδιαφέρονται ειλικρινά για το μέλλον και ποιες είναι προσκολλημένες στο παρελθόν».



