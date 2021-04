Σκέρτσος στον realfm 97,8: Έχουν διατεθεί περίπου 420.000 self test - Τι είπε για τον εμβολιασμό

Σχετικά με τα self test και την επέκτασή τους σε άλλους τομείς της αγοράς απάντησε ότι "αυτός είναι ο στόχος, εξ αρχής έχουμε πει ότι εντάσσουμε αυτή τη συμπληρωματική στρατηγική στο εθνικό σχέδιο για την ανίχνευση του COVID, ώστε να μπορέσουμε να πάμε σε ένα ελεγχόμενο και ασφαλές άνοιγμα και της οικονομίας και της εκπαίδευσης και των κοινωνικών δραστηριοτήτων συνολικότερα. Έχουμε πλέον στα χέρια μας έγκυρα τεστ αυτοδιάγνωσης, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σαν μια συνθήκη ελευθερίας και ταυτόχρονα καλύτερου εντοπισμού του ιού και απομόνωσης των ασυμπτωματικών κυρίως συμπολιτών μας, οποίοι νοσούν χωρίς να το γνωρίζουν και μεταδίδουν χωρίς να το γνωρίζουν. Αυτή είναι η χρησιμότητα των self test. Τώρα, για τα σχολεία, μέσα σε πολύ λίγο χρόνο από την ημέρα που άνοιξε η διάθεση μέσω των φαρμακείων, έχουν εφοδιαστεί μαθητές, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό. Έχουν διατεθεί περίπου 420.000 τεστ συνολικά από την περασμένη Πέμπτη έως σήμερα, άλλα έχει καλυφθεί ουσιαστικά όλος ο πληθυσμός που είχε δικαίωμα να το πάρει. Η διαδικασία της δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επίσης έχει πάει πολύ καλά, έχουμε περισσότερες από 250.000 βεβαιώσεις που έχουν δοθεί. Να θυμίσω ότι έχουμε δώσει και τη δυνατότητα της χειρόγραφης βεβαίωσης, άρα ένα μέρος του πληθυσμού χρησιμοποίησαν και αυτή τη δυνατότητα. Συνολικά υπάρχει μια πολύ καλή ανταπόκριση των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε αυτή τη νέα πολιτική, σε αυτή τη νέα παρέμβαση για την προστασία της δημόσιας υγείας. Θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, αυτή την εβδομάδα θα ανοίξει και σε άλλες δραστηριότητες της οικονομίας, σε κλάδους όπου έχουν συνάθροιση πολιτών, με επαφή με πολίτες - πελάτες, συγκεκριμένα στο λιανεμπόριο, στο μέρος της εστίασης που λειτουργεί, στο take away, το delivery, στις μεταφορές προφανώς, στη δικαιοσύνη που αρχίζει σιγά, σιγά να επαναλειτουργεί. Όσο έρχονται και περισσότερα τεστ θα επεκταθεί και σε όλον τον πληθυσμό, όπως έχουμε πει".