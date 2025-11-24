Σκουρλέτης για Τσίπρα: Στο βιβλίο του δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στην εκλογική συντριβή - Real.gr

Ο Αλέξης Τσίπρας, στο βιβλίο του «Ιθάκη», δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο το ζήτημα των αιτίων της «εκλογικής συντριβής» του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, εκτίμησε ο Πάνος Σκουρλέτης, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιστρέφει στην πολιτική σκηνή έχοντας αποστασιοποιηθεί από την Αριστερά.

«Εύχομαι καλές πωλήσεις στο βιβλίο, θα πάω να το πάρω σήμερα, νομίζω πως αυτό που θα ήθελε να ακούσει ο μέσος ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι που πίστεψαν και στήριξαν όλο το προηγούμενο διάστημα, είναι κάποιες επαρκείς εξηγήσεις γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την αντιφατική περίοδο της διακυβέρνησης 2015-2019, έφτασε στην εκλογική συντριβή του 2023. Αυτό είναι το βασικότερο. Έχω την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο δεν αντιμετωπίζεται με έναν θαρραλέο τρόπο από τον συγγραφέα» σχολίασε ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα και νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς, μιλώντας στο Action 24.

Ο κ. Σκουρλέτης παραδέχθηκε πως στη διαπραγμάτευση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για το 3ο Μνημόνιο, ηττήθηκε, καθώς έλεγε πως θα σταματήσει τις πολιτικές της λιτότητας, κάτι που δεν κατάφερε. «Προφανώς δεν ήταν η δικαίωση των όσων προσδοκούσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πει θα σταματήσει την πολιτική της λιτότητας. Δεν τα κατάφερε αυτά. Μπορεί να εφάρμοσε ένα πολύ πιο ήπιο κατά τη γνώμη μου μνημόνιο, αλλά ο κόσμος δεν κάνει αυτόν τον διαχωρισμό γιατί η επιβάρυνση ήταν σωρευτική». Εκ των πραγμάτων η επιλογή Βαρουφάκη ήταν λανθασμένη, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η διαπραγμάτευση που έκανε μέσα από τον προσωπικό του τόνο και τους προσωπικούς του ισχυρισμούς ίσως κατασπατάλησε πολύτιμο χρόνο.

«Νομίζω πως είναι σε μια σωστή κατεύθυνση η αυτοκριτική του Τσίπρα για τη Novartis. Δεν είχαμε όλη την ίδια γνώση των πραγμάτων που κατέληξαν τελικά στην παραπομπή των προσώπων τότε, που φάνηκε ότι ήταν ατυχής. Ο όλος χειρισμός κατάφερε να είναι ένα αυτογκόλ για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κατορθώσαμε ένα υπαρκτό σκάνδαλο να το κάνουμε να λειτουργήσει εις βάρος των καλών προθέσεων που είχε η κυβέρνηση σε σχέση με την ουσία του σκανδάλου. Ήταν ένας λάθος χειρισμός. Δεν είχα άμεση εμπλοκή στις συζητήσεις, δεν ήμουν στο στενό κύκλο των ανθρώπων που πήραν αυτές τις αποφάσεις», ανέφερε ο Πάνος Σκουρλέτης για την υπόθεση Novartis.

Σε ερώτηση αν γνώριζαν ότι υπήρχαν θύματα στο Μάτι την ώρα της σύσκεψης ο Πάνος Σκουρλέτης απάντησε «στο Μάτι έχουμε κάτι που σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με ένα ακραίο φαινόμενο, σε συνδυασμό με ιδιαίτερες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στην περιοχή εδώ και χρόνια». Στην επισήμανση του Νίκου Υποφάντη ότι ο ίδιος λόγω του ρεπορτάζ γνώριζε από τις 7:30 το απόγευμα ότι υπήρχαν θύματα, ο κ. Σκουρλέτης απάντησε πως «τις ίδιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες είχαμε και εμείς. Πιο γρήγορη ήταν η ενημέρωση από τα κανάλια, διότι εγώ δεν συμμετείχα στον θάλαμο επιχειρήσεων. Ήταν ένας σχεδιασμός που ήταν εντελώς λάθος στημένος».

Τέλος αναφορικά με την ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως «η αίσθηση μου από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι επιστρέφει μεν, αλλά έχοντας αποστασιοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το χώρο της Αριστεράς, την οποία εκπροσώπησε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με μία ματιά προς το κέντρο. Αυτή δεν είναι η δική μου πολιτική ματιά».