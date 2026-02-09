Σμήναρχος made in China - Με ποιον τρόπο ο 54χρονος αξιωματικός έστελνε απόρρητα έγγραφα απευθείας στην Κίνα - Real.gr

Το ταξίδι που έκανε ως ιδιώτης στην Απω Ανατολή, ο εξοπλισμός που χειριζόταν και οι απόπειρες στρατολόγησης άλλων Ελλήνων αξιωματικών. Στην Πολεμική Αεροπορία τον θεωρούσαν αυθεντία στις κρυπτοεπικοινωνίες και στις τηλεπικοινωνίες.

Των ΧΡ. ΜΑΖΑΝΙΤΗ, Θ. ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπόθεση κατασκοπίας που έχει απασχολήσει τις ελληνικές υπηρεσίες τουλάχιστον από τη Μεταπολίτευση και έπειτα. Η σύλληψη του 54χρονου σμήναρχου Χρήστου Φλέσσα για κατασκοπία υπέρ της Κίνας έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στις Ενοπλες Δυνάμεις. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα χειρότερα έχουν αποφευχθεί. Οπως έλεγε στρατιωτική πηγή στη Realnews, η σύλληψη έγινε «λίγο πριν στείλει ένα πολύ μεγάλο πακέτο πληροφοριών». Και εδώ αρχίζουν τα μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το μέγεθος της ζημιάς που μπορεί να έχει προκληθεί, αφού οι ίδιες πηγές ενημέρωσης δεν έχουν αποκτήσει γνώση του συνολικού όγκου των διαβαθμισμένων πληροφοριών που έχουν διαρρεύσει.

Δεδομένου ότι λόγω της θέσης και της ειδικότητάς του είχε πρόσβαση στα πάντα, ακόμη και στο πιο απόρρητο νευραλγικό σχέδιο της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ενόπλων Δυνάμεων γενικότερα, το ερώτημα που τίθεται είναι αν έχει μείνει αλώβητο το «Σχέδιο Ε».

Αυτό ουσιαστικά αποτελεί τη βίβλο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς είναι ο πιο διαβαθμισμένος φάκελος που υπάρχει, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα απόρρητα επιχειρησιακά σχέδια για την άμεση αντίδραση σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου. Μία από τις βασικές πτυχές του είναι η μετακίνηση αεροσκαφών από τις κύριες βάσεις τους σε αεροδρόμια διασποράς ή ακόμα και σε δευτερεύοντες διαδρόμους. Αυτό γίνεται για να μην είναι εύκολος στόχος η Πολεμική Αεροπορία σε περίπτωση πρώτου πλήγματος από τον εχθρό. Επιπλέον, στο «Σχέδιο Ε» περιλαμβάνονται προκαθορισμένοι στόχοι, όπως στρατηγικά σημεία, εχθρικά αεροδρόμια και κέντρα διοίκησης, που πρέπει να πληγούν άμεσα για να παραλύσουν η εχθρική αμυντική και η επιθετική ικανότητα.

Επειτα από χρόνια, βάσει των διδαγμάτων από τη διπλή κρίση του 2020 στον Εβρο και στην ανατολική Μεσόγειο με το «Oruc Reis», τους πολέμους στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή, επικαιροποιήθηκαν όλα τα σχέδια, τα οποία εντάχθηκαν στο νέο πλάνο.

Πρόσβαση

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 54χρονος προμήθευε τον σύνδεσμό του στην Κίνα με πληροφορίες και για κινήσεις του ΝΑΤΟ. Ηταν σε θέση να έχει τα «κλειδιά» πρόσβασης σε αυτού του είδους τις πληροφορίες και να τις αξιολογεί.

Κατ’ επέκταση, μπορούσε ανά πάσα ώρα και στιγμή να γνωρίζει τα σχέδια ή τις εν εξελίξει επιχειρήσεις της αεροπορίας των ΗΠΑ εντός FIR Αθηνών, που περιλαμβάνουν πλούσια δραστηριότητα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν στην 110 Πτέρυγα Μάχης της Λάρισας τη μεγάλη βάση των drones, τους «θεριστές» MQ-9 Reaper, όπως είναι το παρατσούκλι τους, που επιχειρούν στην ανατολική Ευρώπη, στη Μαύρη Θάλασσα και στην ανατολική Μεσόγειο. Από εκεί απογειώνονται επίσης και τα ιπτάμενα τάνκερ των ΗΠΑ, τα οποία εξυπηρετούν τα αμερικανικά μαχητικά που επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή.

Επιπλέον, γνώριζε και όλες τις κινήσεις μαχητικών αεροσκαφών και drones από σύμμαχες χώρες, όπως η Γαλλία, τη συνδρομή της οποίας επίσης έχουν ζητήσει οι ελληνικές υπηρεσίες αντικατασκοπίας.

Ο 54χρονος αξιωματικός φέρεται να είχε στρατολογηθεί από Κινέζο πράκτορα, ο οποίος αρχικά του έστειλε ένα μήνυμα στο προφίλ που διατηρούσε ο σμήναρχος σε επαγγελματικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο περιθώριο νατοϊκού συνεδρίου σε ευρωπαϊκή χώρα, όπου καλεσμένος ήταν και ο εν λόγω αξιωματικός. Εκεί φαίνεται πως οριστικοποιήθηκε η συνεργασία του με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, έναντι σημαντικού χρηματικού αντιτίμου.

Ο σμήναρχος είχε επαφή με Κινέζο πολίτη, ο οποίος διέμενε στη χώρα του. Με αυτόν συνεννοείτο, εφοδιάζοντάς τον με όλα τα έγγραφα που τον ενδιέφεραν.

Kρυπτογραφημένη εφαρμογή

Στο κινητό του είχε εγκαταστήσει κρυπτογραφημένη εφαρμογή, μέσω της οποίας έστελνε όλα τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του. Φρόντιζε να τραβά φωτογραφίες από τα απόρρητα στοιχεία που ήξερε ότι ενδιέφεραν την Κίνα. Οπως μας εξηγούσε ειδικός, αυτός ήταν ο πιο «ασφαλής» τρόπος ώστε να μη γίνεται αντιληπτός, αφού οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόμη και το screenshot ή η χρήση USB, πάντα αφήνει ψηφιακά ίχνη.

Μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής μπορούσε επί μεγάλο χρονικό διάστημα να ανταλλάσσει πληροφορίες με την Κίνα, χωρίς ποτέ να χτυπήσει «καμπανάκι». Η συγκεκριμένη εφαρμογή είχε τη δυνατότητα αλλαγής της ip address, δηλαδή της ψηφιακής διεύθυνσης της συσκευής που συνδέεται σε ένα δίκτυο υπολογιστών ή στο internet. Είναι ουσιαστικά η ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία ο χρήστης χρησιμοποιεί για να στέλνει ή να παραδίδει την ηλεκτρονική αλληλογραφία. Οταν όμως ο αποστολέας και ο παραλήπτης κρύβονται… ηλεκτρονικά, τότε δημιουργείται μια παράλληλη ψηφιακή πραγματικότητα.

Αλήθειες και ψέματα

Στους ερευνητές της ΕΥΠ και του ΓΕΕΘΑ ήδη έχει ομολογήσει, όμως, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «R», ορισμένα από αυτά που έχει πει ο 54χρονος δεν γίνονται πιστευτά. Ισως γιατί οι ειδικοί είναι σε θέση να ξεχωρίσουν την αλήθεια από το ψέμα, ίσως γιατί εκτιμούν ότι προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να μην αποκαλυφθούν άλλα. Και αυτός είναι και ένας από τους κύριους λόγους που επισήμως δεν δόθηκε στη δημοσιότητα το όνομά του.

Ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά την ανάκρισή του, όχι μόνο ομολόγησε την κατασκοπία σε βάρος της ίδιας του της πατρίδας και του ΝΑΤΟ, αλλά κατονόμασε ακόμα και τον Κινέζο που τον στρατολόγησε στο συνέδριο και στον οποίο έστελνε τα διαβαθμισμένα έγγραφα και τις στρατιωτικές συχνότητες απευθείας στην Κίνα.

Ωστόσο, όπως εξήγησε στην «R» στέλεχος που γνωρίζει τον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών, προφανώς ο Κινέζος πράκτορας δεν έδωσε στον Ελληνα αξιωματικό τα πραγματικά του στοιχεία και κατά συνέπεια προφανώς και είναι δύσκολος ο εντοπισμός του.

Συνεργάτες

Πλέον, η ΕΥΠ, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, ερευνά το ενδεχόμενο ο σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπία για λογαριασμό του Πεκίνου να στρατολόγησε και άλλα άτομα μέσα από το στράτευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της ΕΥΠ έχουν εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο άτομο για το οποίο όμως δεν έχουν μέχρι στιγμής προκύψει επαρκή στοιχεία εμπλοκής στη σοβαρότερη υπόθεση κατασκοπίας που απασχολεί πλέον τις ειδικές υπηρεσίες του ελληνικού κράτους.

Οπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα έρευνες, ο σμήναρχος όταν πια άλλαξε υπηρεσία και δεν είχε πλέον πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες συχνοτήτων, κυρίως του ΝΑΤΟ, ενδεχομένως να έψαξε συνεργάτες, ώστε να μην κοπεί η γενναία χρηματοδότηση που λάμβανε από τον Κινέζο «χειριστή» του, όπως ονομάζονται στη γλώσσα των μυστικών υπηρεσιών αυτοί που στρατολογούν ξένους κατασκόπους.

Κατασκοπευτικό δίκτυο από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία

Ο συναγερμός που σήμανε η CIA στις ελληνικές υπηρεσίες τον περασμένο Οκτώβριο για τη διαρροή ευαίσθητων νατοϊκών πληροφοριών

Εδώ και τέσσερις μήνες, τα στελέχη της ΕΥΠ παρακολουθούσαν με φυσικό και ηλεκτρονικό τρόπο τη δραστηριότητα του Ελληνα αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, αποκωδικοποιώντας κάθε του κίνηση όπως αναφέρουν στη Realnews πηγές από ειδικές υπηρεσίες του ελληνικού κράτους. Η υπόθεση κατασκοπίας άρχισε να ξετυλίγεται τουλάχιστον από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν στελέχη της ΕΥΠ συνεργάστηκαν με πράκτορες της CIA έπειτα από συναγερμό που σήμανε η υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ, συμμετέχοντας σε μια πανευρωπαϊκή δράση για τον εντοπισμό μυστικών απειλών προερχόμενες από τη Ρωσία και την Κίνα.

Συχνότητες

Μάλιστα, στο πλαίσιο κοινών δράσεων των δυτικών μυστικών υπηρεσιών φέρεται να εντάσσεται και η σύλληψη τεσσάρων ατόμων, δύο εκ των οποίων είναι Κινέζοι υπήκοοι, στην πόλη Ζιρόμ τις Γαλλίας, που είχαν στήσει σε διαμέρισμα εξειδικευμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό υποκλοπής στρατιωτικών συχνοτήτων από το δίκτυο «Starling». Ετσι, αυτό το άτυπο πανευρωπαϊκό δίκτυο που φέρονται να είχαν στήσει οι κινεζικές Αρχές από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία φαίνεται πως λειτουργούσε με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και κρυπτογραφημένων εφαρμογών επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια των κοινών δράσεων, οι Αμερικανοί πράκτορες ενημέρωσαν τους Ελληνες συναδέλφους τους πως αξιωματικός της Ελληνικής Αεροπορίας, μέσω κρυπτογραφημένου λογισμικού, προωθεί στην Κίνα διαβαθμισμένες πληροφορίες που αφορούν τις ηλεκτρονικές συχνότητες και τα δίκτυα του ΝΑΤΟ.

Αμεσα, τα στελέχη της ΕΥΠ εντόπισαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο και τον έθεσαν σε διαρκή και διακριτική παρακολούθηση, ενημερώνοντας παράλληλα το υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

Λογισμικό

Ο Κινέζος «σύνδεσμος» του αξιωματικού τον προμήθευσε με μια συσκευή ειδικού λογισμικού επικοινωνίας, το οποίο είναι άγνωστο στις χώρες της Δύσης. Το συγκεκριμένο λογισμικό είχε τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών, συμπίεσης αρχείων και αποστολής αυτών με κρυπτογραφημένο σήμα.

Η χρήση της συγκεκριμένης συσκευής έγινε αντιληπτή και ήταν αυτή που πρόδωσε αρχικά στη CIA και εν συνεχεία στην ΕΥΠ τη δραστηριότητα του αξιωματικού, ο οποίος τέθηκε σε διακριτική παρακολούθηση.

Τον θεωρούσαν αυθεντία

Στην Πολεμική Αεροπορία τον αντιμετώπιζαν ως σπάνια περίπτωση επιστήμονα με ειδίκευση στις κρυπτοεπικοινωνίες. Το ταξίδι που έκανε ως ιδιώτης στην Απω Aνατολή

Ως το «διαμάντι των κρυπτοεπικοινωνιών» της Πολεμικής Αεροπορίας χαρακτήριζαν τον 54χρονο σμήναρχο, Χρήστο Φλέσσα, στελέχη του ελληνικού Πενταγώνου, που γνώριζαν τη διαδρομή του, την εμπειρία του και το επίπεδο των γνώσεών του.

Ακριβώς αυτές οι γνώσεις του, σε συνδυασμό με τη σταδιοδρομία του στους κόλπους της Πολεμικής Αεροπορίας, έκαναν τους άλλους αξιωματικούς να τον θεωρούν ως σπάνια περίπτωση επιστήμονα και τον οδήγησαν ψηλά στην πυραμίδα πρόσβασης των διαβαθμισμένων πληροφοριών. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, θεωρείται ειδικός στις κρυπτοεπικοινωνίες και στις τηλεπικοινωνίες. Είχε δύο μεταπτυχιακά, με εξειδίκευση στις ηλεκτρονικές διαβιβάσεις και στην προστασία δεδομένων. Διαβάζοντας κάποιος το πλούσιο βιογραφικό του εστιάζει στη θέση που είχε πριν αναλάβει διοικητής στην 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών.

Ηταν αποσπασμένος στο επιτελείο, στο Γ4 γραφείο, με ειδικότητα την πληροφορική και την επικοινωνία. Από εκεί περνούσαν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών, είτε αφορούσαν ασκήσεις είτε άλλες εξόδους αεροσκαφών που ήταν απόρρητες. Ουσιαστικά είχε πρόσβαση σε όλες τις επικοινωνίες και στα απόρρητα σχέδια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επιπλέον, είχε διατελέσει αξιολογητής του ΝΑΤΟ, στον τομέα συστημάτων Επικοινωνίας και Πληροφοριών – Communications and Information Systems (CIS).

Ολη αυτή η εμπειρία δεν πέρασε απαρατήρητη από τους στρατολογητές του, οι οποίοι πιθανολογείται ότι τον προσέγγισαν πριν από περίπου 18 μήνες. Στην πραγματικότητα όμως ο ακριβής χρόνος συνεργασίας του με τις ξένες υπηρεσίες δεν έχει εξακριβωθεί. Ενα από τα ερωτήματα είναι πόσο καιρό προέβαινε σε αυτές τις πράξεις. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές είχε αναπτύξει μακροχρόνια σχέση με την Κίνα, όμως κανείς δεν μπορούσε να υποπτευθεί τι ακριβώς συνέβαινε.

Μάθαινε κινεζικά

Πριν από χρόνια είχε αναφέρει σε ανύποπτο χρόνο στους συναδέλφους του ότι είχε ξεκινήσει μαθήματα κινεζικής γλώσσας και έδειχνε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, ενώ, επιπλέον, είχε πραγματοποιήσει και ιδιωτικό ταξίδι στην Κίνα. Βεβαίως, αυτά τα δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν την παραμικρή υποψία για τα όσα έκανε στο παρασκήνιο.

Αυτό το ενδιαφέρον που έδειχνε προς την Κίνα θεωρείτο από πολλούς, που ήταν και το πιο λογικό, ως θαυμασμός στην ιστορία ενός από τους πιο αρχαίους πολιτισμούς του πλανήτη και σε μία από τις υπερδυνάμεις με αξιοζήλευτες επιδόσεις σε αρκετούς τομείς.

Ο ίδιος φέρεται να είχε επιχειρήσει πριν από μερικούς μήνες να στρατολογήσει ένα μέλος των Ενόπλων Δυνάμεων ανεπιτυχώς. Και μπορεί επισήμως να αναφέρεται ότι οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες έχουν τελειώσει με το θέμα των συλλήψεων, ωστόσο δεν αποκλείεται να πρόκειται και για κίνηση τακτικής, ώστε να έχουν το στρατηγικό πλεονέκτημα, περιμένοντας από εκείνον που ενδεχομένως βρίσκεται στο στόχαστρο να κάνει τη μοιραία κίνηση.

Ολα τα παραπάνω έχουν μπει για τα καλά στο μικροσκόπιο της εισαγγελέως, η οποία ήταν παρούσα στην έφοδο που έγινε το πρωί της Πέμπτης στη βάση στο Καβούρι.

Οι ποινές

Από το σπίτι του και από το γραφείο του στη βάση στο Καβούρι τα στελέχη της ΕΥΠ και του ΓΕΕΘΑ πήραν όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές του, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης και κάθε άλλο αντικείμενο που θα μπορούσε να τους δώσει επιπλέον στοιχεία. Κρίνεται ως συνεργάσιμος από τις αρμόδιες υπηρεσίες εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει δώσει κωδικούς σε ό,τι του έχουν ζητήσει.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο Δένδια για τις Ενοπλες Δυνάμεις, οι ποινές που επιβάλλονται για θέματα κατασκοπίας περιλαμβάνουν την αφαίρεση της ιθαγένειας, όταν η υπόθεση τελεσιδικήσει σε όλους τους βαθμούς, ενώ βάσει του στρατιωτικού ποινικού κώδικα προβλέπεται ποινή κάθειρξης 10 ετών έως και ισόβια.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σοβαρότερη υπόθεση κατασκοπίας τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια», έλεγε αρμόδια πηγή στην «R», με τις δικαστικές Αρχές πλέον να απασχολεί το ερώτημα εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας.

Οπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «R», ο λόγος που ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας είχε περάσει τον σκληρό νόμο για αφαίρεση της ιθαγένειας σε περίπτωση διαρροής μυστικών του κράτους, ακόμη και σε αποστράτους, ήταν διότι υπήρχαν συγκεκριμένες περιπτώσεις απόστρατων πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας οι οποίοι μετακόμισαν στην Κίνα, παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες και εκπαίδευση πάνω σε δυτικά αεροσκάφη.

Σε περίπτωση που τελικά η Δικαιοσύνη αποφασίσει να του αφαιρέσει την ελληνική ιθαγένεια, τότε ανοίγει διάπλατα ο δρόμος έκδοσής του σε όποια χώρα-σύμμαχο του ΝΑΤΟ καταθέσει σχετικό αίτημα στις ελληνικές Αρχές. Ενα τέτοιο ενδεχόμενο φέρνει ψηλά στη λίστα τις ΗΠΑ, που ήταν και αυτές που πριν από 4 μήνες πληροφόρησαν για τη δράση του τις ελληνικές υπηρεσίες.

Βάσει το νέου νόμου Δένδια και το άρθρο 102, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ διέταξε ο σμήναρχος να τεθεί σε διαθεσιμότητα 18 μηνών. Εάν καταδικαστεί, θα μεταφερθεί στις φυλακές Κορίνθου όπου υπάρχει πτέρυγα με στρατιωτικά κρατητήρια, ενώ εάν καταδικαστεί για κατασκοπία -όσο στα μαλακά και αν πέσει- αποτάσσεται από την Π.Α. και χάνει όλα τα δικαιώματά του, όπως και η οικογένειά του.