Σοφιανός: Δεν υπάρχει φιλολαϊκή λύση χωρίς σύγκρουση με το κεφάλαιο και την κερδοφορία του - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

«Εάν δεν συγκρουστούμε με το κεφάλαιο και την κερδοφορία του, καθώς και με τη μέγγενη που λέγεται ΕΕ, δεν υπάρχει φιλολαϊκή λύση», δήλωσε ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μιλώντας στην ΕΡΤNews.

Ανέφερε πως «έχουμε φθάσει στο σημείο οι μισοί Έλληνες φέτος να μην πάνε διακοπές, ενώ η κυβέρνηση υπόσχεται πως θα δώσει “ό,τι περισσέψει” από το υπερπλεόνασμα που έχει βγει από την άγρια φοροληστεία του λαού». Υποστήριξε ότι «η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη στην καθημερινότητα του λαού, αφού για τα 800 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει αποφασίσει να δώσει η ΕΕ στην πολεμική οικονομία, θα περικοπούν κοινωνικές δαπάνες». Την ίδια ώρα, είπε, «οι τράπεζες, οι ενεργειακοί κολοσσοί, συνολικά το κεφάλαιο ελληνικό και πολυεθνικό, ενώ έχει τεράστια κερδοφορία δεν φορολογείται».

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει τώρα την 13η και 14η σύνταξη και μισθούς, «αντί να δώσει 27 δις για τις Νατοϊκές πολεμικές δαπάνες». Κατηγόρησε ακόμα την κυβέρνηση «για το νομοσχέδιο που προβλέπει 13 ώρες δουλειάς ημερησίως», τονίζοντας ότι «χρειάζεται δυναμική αντιπαράθεση στους δρόμους για να αποτραπούν αυτά τα αντιλαϊκά σχέδια».

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, «όσον αφορά τις διεργασίες στο αστικό πολιτικό σύστημα, σημείωσε ότι ο πόλος της σοσιαλδημοκρατίας είναι σε κρίση και φαίνεται ότι επενδύουν και στον Τσίπρα». Υπογράμμισε ότι «ο λαός δεν πρέπει να έχει αυταπάτες, υπάρχει μόνο μία αξιόμαχη πολιτική δύναμη που παλεύει για την εξουσία και αυτή είναι το ΚΚΕ».