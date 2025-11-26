Σοφός στον Realfm 97,8 για εκλογές ΔΣΑ: «Θέτω υποψηφιότητα για να βοηθήσω τους μάχιμους δικηγόρους» - Real.gr

Για τις εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών μίλησε ο γνωστός δικηγόρος και υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ, Θέμης Σοφός στον Νίκο Χατζηνικολάου από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

«Κατ’ αρχάς ο λόγος για τον οποίο θέτω υποψηφιότητα στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου είναι ένας, για να βοηθήσω το δικηγορικό Σώμα, για να βοηθήσω όλη αυτή τη μεγάλη κοινότητα από την οποία προέρχομαι, από τους μάχιμους δικηγόρους, τους οποίους συναντώ καθημερινά στα δικαστήρια, για να βοηθήσω στην επίλυση προβλημάτων της ουσιαστικής απονομής της δικαιοσύνης, προβλημάτων των δικηγόρων, των νέων μαχητών, όπως πολύ ωραία το είπατε, των νέων δικηγόρων, των δικηγόρων της μάχιμης δικηγορίας, για να μπορέσουμε ως συν-λειτουργοί της δικαιοσύνης να βοηθήσουμε στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί. Αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε στη θητεία μας εφόσον το δικηγορικό Σώμα μας εμπιστευτεί είναι κατ’ αρχάς η επίλυση αυτών των μάταιων εχθροπραξιών μεταξύ του δικαστικού Σώμα και του δικηγορικού Σώματος, οι οποίες εχθροπραξίες είναι και μάταιες και ανώφελες», είπε ο Θέμης Σοφός.

Και συνέχισε: «Θεωρώ ότι ο κ. Σεβαστίδης που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων θα τολμήσω να πω, δεν εκπροσωπεί την πλειοψηφία του δικαστικού σώματος με αυτές τις δηλώσεις του και τις ανακοινώσεις, οι οποίες μόνο εχθρότητα εκδηλώνουν και τίποτα παραπάνω. Ο δικηγόρος είναι αρωγός στην κοινωνία. Ο δικηγόρος είναι αρωγός στην πολιτεία. Ο δικηγόρος βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός μας κατεβαίνοντας στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Έχουμε την εμπειρία, έχουμε την γνώση για να μπορέσουμε να θεσπίσουμε τον Συνήγορο της Δίκαιης Δίκης. Είναι το πρώτο μέτρο που θέλω να εφαρμόσω εφόσον το Σώμα με εκλέξει ως πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, συνήγορος Δίκαιης Δίκης, εκπρόσωπος του Σώματος που θα παρακολουθεί την ουσιαστική απονομή της δικαιοσύνης».

«Επίσης θέλουμε σε κάθε περίπτωση να έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στο νομοθετικό έργο. Νομοθετεί ο κ. Φλωρίδης χωρίς να ρωτήσει το δικηγορικό Σώμα. Φέρνει δικαστικούς χάρτες. Φέρνει νέους Κώδικες, νέα νομοθετήματα χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση με το δικηγορικό Σώμα. Είναι πολλές υποδομές που πρέπει να αλλάξουν στην ίδια την καθημερινότητα των δικαστηρίων. Είναι πολλά τα προβλήματα των δικαστηρίων», κατέληξε ο Θέμης Σοφός.

Ακούστε το ηχητικό: