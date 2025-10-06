Σωκράτης Φάμελλος: Επιστολή για κοινή πρωτοβουλία της Αντιπολίτευσης κατά της ψήφισης του ν/σ «εργασιακού μεσαίωνα» - Real.gr

Τι αναφέρει στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Επιστολή προς τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την οποία ζητά την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας για την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας απέστειλε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

«Ανταποκρινόμενοι στο ισχυρό αίτημα της κοινωνίας, στην αγωνία των εργαζομένων, που βιώνουν την εργασιακή επισφάλεια, τη συνεχή μείωση της αγοραστικής τους δύναμης και αγωνίζονται για μισθούς και δουλειά με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και δικαιώματα, όπως εκφράστηκε και στην πρόσφατη γενική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και να μην εισαχθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για συζήτηση», αναφέρει ο Σ. Φάμελλος στην επιστολή του.