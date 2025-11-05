Σωκράτης Φάμελλος: Βρισκόμαστε μπροστά σε οξεία κυβερνητική κρίση - Real.gr

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μιλώντας στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, δεσμεύτηκε πως θα μείνουν ανοιχτά τα κομματικά μέσα ενημέρωσης.

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε μιλώντας στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος υποστηρίζοντας «Βρισκόμαστε μπροστά σε μία οξεία κυβερνητική κρίση λόγω των ΕΛΤΑ που δημιουργεί ντόμινο σε πολλά επίπεδα και συνδέεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια, την απεργία πείνας του κ. Πάνου Ρούτσι και την κοινωνική αντίδραση απέναντι σε μια απονομιμοποιημένη και διεφθαρμένη κυβέρνηση».

Ανέφερε ότι στο θέμα των ΕΛΤΑ «ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν πρωταγωνιστικός με το αίτημά μας να συνεδριάσουν οι Επιτροπές της Βουλής, κάτι που δεν άντεξε ο κύριος Μητσοτάκης» και πρόσθεσε ότι «Αυτό που αποκάλυψε το κλείσιμο 204 καταστημάτων ήταν ότι η κυβέρνηση:

• Υλοποίησε το πλιάτσικο στη δημόσια περιουσία, με απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών και εγκατάλειψη της περιφέρειας της χώρας.

• Στήριξε την ενίσχυση ιδιωτικών εταιρειών ταχυμεταφορών με παράλληλη εξυπηρέτηση ημετέρων και διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

• Διαχειρίστηκε το θέμα με ακραία ανεπάρκεια, με υποτίμηση των πολιτών, των εργαζομένων και της αυτοδιοίκησης και με παραβίαση της δημοκρατικής υποχρέωσης της ενημέρωσης της κοινωνίας και του διαλόγου.

Η κοινωνική και αυτοδιοικητική αντίδραση προκάλεσε οξεία κυβερνητική κρίση και την απαράδεκτη αναβολή της αρμόδιας Επιτροπής που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, λίγα λεπτά πριν την έναρξη της. Αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μεθόδευση της αναβολής είναι ο κ. Μητσοτάκης. Χρησιμοποίησαν ως εξιλαστήριο θύμα τον CEO των ΕΛΤΑ, κλείνουν ήδη τα καταστήματα και καθυστερούν την ενημέρωση της κοινωνίας. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Να μείνουν ανοιχτά τα καταστήματα, να μην παγιωθεί το κλείσιμο των καταστημάτων και να υπάρξει σχέδιο βιωσιμότητας των ΕΛΤΑ».

Υποστήριξε ακόμη ότι «Ιδιαίτερα μετά και τις σημερινές αποκαλύψεις πως από τις 10 Οκτωβρίου υπήρχε αναλυτική επιστολή σε Χατζηδάκη-Παπαστεργίου, με πλήρη λεπτομέρεια το σχέδιο συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ. Ο κ. Χατζηδάκης και το Μαξίμου, λένε ψέματα, γνώριζαν και επεδίωκαν την υποβάθμιση των ΕΛΤΑ».

Αναφέρθηκε στο θέμα του ΟΠΕΚΠΕ λέγοντας: «Βρισκόμαστε εν μέσω συνταρακτικών αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμα και με την Εξεταστική συγκάλυψης που δρομολόγησαν, δεν μπορούν να καλύψουν τις πτυχές του τεράστιου γαλάζιου σκανδάλου, όπου έκλεβαν τα λεφτά των τίμιων αγροτών για να τα δίνουν στα δικά τους παιδιά. Σήμερα ο Λευτέρης Αυγενάκης, για τον οποίο προτείναμε να συσταθεί Προανακριτική και ο κ. Μητσοτάκης έδιωξε τους βουλευτές του από την ψηφοφορία μην τυχόν και ψηφίσουν υπέρ, έριξε όλες τις ευθύνες στον κ. Σημανδράκο. Και για τις προβληματικές πληρωμές και για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και για τις “λανθασμένες”, όπως τις χαρακτήρισε, πληρωμές. Βρίσκονται σε πανικό, σε αποδρομή. Δίνει ο ένας τον άλλον και αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο της ΝΔ».

Αναφέρθηκε στο ενεργειακό σημειώντας: «Η υποκρισία της κυβέρνησης και το πόσο επικίνδυνη είναι απεικονίζεται και στο ενεργειακό σχέδιό της. Από τη μία σχεδιάζει να μας δεσμεύσει ενεργειακά σε εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους, το αμερικανικό LNG, και να λειτουργήσει ως υπηρέτης των οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων των ΗΠΑ και από την άλλη καταδικάζει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές της χώρας σε πανάκριβη ενέργεια που οδηγεί ακόμα και βουλευτές της ΝΔ να αντιδρούν και κοινοβουλευτικά. Η ενεργειακή ασφάλεια και ο έλεγχος και ρύθμιση της αγοράς αποτελούν εθνική και κοινωνική ανάγκη, ανάγκη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Γιατί με τις επιλογές του κυρίου Μητσοτάκη βλέπουμε να εκφράζεται η τακτική του δεδομένου συμμάχου και στην ενέργεια για να επεκτείνουν οι ΗΠΑ τα συμφέροντά τους, κάτι που τελικά καταλήγει σε ενεργειακό κόστος, ενώ τα ενεργειακά καρτέλ κάνουν πάρτι με τις ευλογίες του κ. Μητσοτάκη».

Αναφέρθηκε στην Αυτοδικοίκηση λέγοντας ότι «Η Αυτοδιοίκηση ως κύτταρο της δημοκρατίας μπορεί να αποτελέσει τον χώρο έκφρασης της συνεργασίας των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, όπως έγινε στον δήμο Αθηναίων». Σημείωσε ακόμη: «Πρέπει να πυροδοτήσουμε μια μεγάλη συζήτηση για μια μεταρρύθμιση της χώρας, που θα έχει κεντρικό πυλώνα την Αυτοδιοίκηση».

Να μείνουν ανοιχτά τα κομματικά μέσα

Αναφέρθηκε στα κομματικά μέσα ενημέρωσης, την Αυγή και το Κόκκινο, λέγοντας: «η δική μας δέσμευση είναι διπλή. Και να μείνουν ανοιχτά τα ΜΜΕ, διότι η φωνή τους είναι απαραίτητη, και να πληρωθούν μέχρι το τελευταίο ευρώ οι εργαζόμενοι. Μέσα στους τελευταίους 11 μήνες, η κατάσταση των κομματικών Μέσων έχει περάσει από το στάδιο της κατάρρευσης και της χρεοκοπίας με χρέη πολλών εκατομμυρίων, σε αυτό της ελεγχόμενης σταθεροποίησης. Ενδυναμώθηκε το εμπορικό τμήμα, ανανεώθηκε το πρόγραμμα του ραδιοφώνου, μειώθηκαν και ρυθμίστηκαν τα χρέη. Το ραδιόφωνο “Στο Κόκκινο” αποδεικνύει ότι μπορεί να καταστεί βιώσιμο και αυτοτελές Μέσο, εφόσον διασφαλιστεί η κανονικότητα στη λειτουργία του. Το μεγάλο έλλειμμα της της «Αυγής» μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μείωση προσωπικού μέσω μεγάλου προγράμματος εθελούσιας και πλήρη ψηφιακή αναδιοργάνωση. Η Αυγή πρέπει να ενισχυθεί ως ψηφιακό Μέσο, με μικρό πυρήνα συντακτών και νέο εμπορικό μοντέλο (συνδρομές – χορηγίες – συνεργασίες). Και το Κόκκινο πρέπει να σταθεροποιήσει το πρόγραμμα και την εμπορική του ανάπτυξη με ενίσχυση της παραγωγής Web TV. Για τους άνω λόγους πρέπει το προσωπικό και η λειτουργία των δύο μέσων να ενοποιηθεί. Στο πρόγραμμα εθελουσίας που προτείνουμε στο προσωπικό θα εξασφαλιστούν όλες οι οφειλόμενες και προβλεπόμενες αμοιβές και αποζημιώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα ενισχύσει περαιτέρω τα κομματικά Μέσα υπερβαίνοντας και τον προϋπολογισμό που κάναμε στην αρχή της χρονιάς, αλλά απαιτείται και Οικονομική Καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και των κομματικών Μέσων και παράταση καμπάνιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Left Media A.E. έως 30 Νοεμβρίου 2025, με ενεργή εμπλοκή του κόμματος.

Μόνο με αυτά τα βήματα μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα διαθέτει βιώσιμα κομματικά Μέσα που θα ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας και της Αριστεράς και δεν θα καλυφθούν και όλες οι υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους».