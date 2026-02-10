Σπαρτιάτες: Εισαγγελική πρόταση για απαλλαγή των 11 βουλευτών, του Kασιδιάρη και του δικηγόρου για εξαπάτηση εκλογέων - Real.gr

Την απαλλαγή των 11 βουλευτών που εκλέχθηκαν με το κόμμα «Σπαρτιάτες» το 2023, καθώς και του Ηλία Κασιδιάρη κι ενός δικηγόρου από την κατηγορία της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος, πρότεινε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων.

Της Άννας Κανδύλη

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά τις καταγγελίες του αρχηγού του κόμματος Βασίλη Στίγκα για πρακτικές «Greek mafia» στο κόμμα και καθοδήγηση από τον καταδικασμένο σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη.

Όπως σημείωσε η εισαγγελική λειτουργός, δεν αποδείχτηκε ότι τελέστηκε το αδίκημα της εξαπάτησης των εκλογέων καθώς «δεν προκύπτει κάποια καθοδήγηση από τον Κασιδιάρη αφού πολλές φορές οι βουλευτές ψήφισαν ότι και οι βουλευτές της συμπολίτευσης. Δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστικός λόγος και κίνητρο πίσω απ’ όλο αυτό, όπως παρουσιάζεται από το κατηγορητήριο… η δήλωση Κασιδιάρη περί δικαίωσης του από την εκλογή των Σπαρτιατών, δεν είναι ικανό στοιχείο για να στηρίξει την κατηγορία αυτή».

Η αιτία σύγκρουσης σύμφωνα με την εισαγγελέα

Κατά την εισαγγελέα, «το κόμμα των Σπαρτιατών δέχτηκε την συμπαράσταση Κασιδιάρη μέσα από αναρτήσεις και δηλώσεις του. Και κάποιοι από το κόμμα τον στήριξαν στις εκλογές για τη δημαρχεία της Αθήνας. Ως αποτέλεσμα της στήριξης από τον Ηλία Κασιδιάρη, τον οποίο έβλεπε με συμπάθεια ένα μέρος των ψηφοφόρων, το κόμμα κατέγραψε αναπάντεχο ποσοστό. Η κατηγορία στηρίζεται κυρίως στο ότι για ένα χρονικό διάστημα είχαν γίνει αρκετές επισκέψεις από τους κατηγορούμενους στις φυλακές Δομοκού. Μέρος των επισκέψεων αφορά το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη των συνδυασμών κι έπειτα, αλλά υπήρχαν συναντήσεις και πριν την ανακήρυξη των συνδυασμών».

Σύμφωνα με την εισαγγελέα αιτία της σύγκρουσης μεταξύ των βουλευτών των Σπαρτιατών και του επικεφαλής του κόμματος ήταν η στήριξη που παρείχαν στις δημοτικές εκλογές στον Η. Κασιδιάρη, η οποία οδήγησε στη διαγραφή κάποιων εξ αυτών από το κόμμα. Η αποχή τους από συνεδρίαση στη Βουλή, είχε ως αποτέλεσμα ο Β. Στίγκας να προχωρήσει στις καταγγελίες για καθοδήγηση από εξωκοινοβουλευτικά κέντρα και «πρακτικές Greek mafia».

Όμως, σημείωσε η εισαγγελέας, ο Βασίλης Στίγκας ανασκεύασε στη συνέχεια τα όσα είπε αποδίδοντας τις καταγγελίες του σε ταραχή.