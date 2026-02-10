Σπαρτιάτες: Ομόφωνα αθώοι και οι 13 κατηγορούμενοι για εξαπάτηση εκλογικού σώματος - Real.gr

Ομόφωνα απαλλάχτηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων οι 13 κατηγορουμένοι για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος, στην υπόθεση των Σπαρτιατών.

της Άννας Κανδύλη

Την απαλλαγή τους είχε προτείνει νωρίτερα και η εισαγγελέας της έδρας σημειώνοντας μεταξύ άλλων στην αγόρευσή της πως δεν αποδείχτηκε ότι τελέστηκε το αποδιδόμενο αδίκημα καθώς «δεν προκύπτει κάποια καθοδήγηση από τον Κασιδιάρη αφού πολλές φορές οι βουλευτές ψήφισαν ότι και οι βουλευτές της συμπολίτευσης. Δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστικός λόγος και κίνητρο πίσω απ’ όλο αυτό, όπως παρουσιάζεται από το κατηγορητήριο… η δήλωση Κασιδιάρη περί δικαίωσης του από την εκλογή των Σπαρτιατών, δεν είναι ικανό στοιχείο για να στηρίξει την κατηγορία αυτή».