Σπυρόπουλος στον Realfm 97,8: Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τα ποσοστά που αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις - Real.gr

Για τα ελληνοτουρκικά, τις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο και τις δημοσκοπήσεις μίλησε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Σπυρόπουλος στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Ικανοποιημένοι δεν είμαστε με τα ποσοστά τα οποία αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις», είπε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Και συνέχισε: «Διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις παρακολουθούμε. Όμως ο κόσμος ψηφίζει και ο κόσμος πολλές φορές κάνει και εκπλήξεις».

«Νομίζω ότι ξεκινώντας από την ΔΕΘ και από αυτά τα οποία παρουσίασε ο πρόεδρος ειδικά όσον αφορά την οικονομική μας πολιτική, τον τομέα της ανάπτυξης, τον πρωτογενή τομέα, τα ζητήματα του ιδιωτικού χρέους και της προστασίας της πρώτης κατοικίας, το στεγαστικό ζήτημα όλοι οι τομείς της οικονομικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Αυτά προφανώς εμείς πρέπει να τα επικοινωνήσουμε ακόμη περισσότερο στους πολίτες για να περάσουμε το μήνυμα μας. Ποιο είναι αυτό; Ότι η χώρα χρειάζεται μία άλλη πολιτική», τόνισε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Στην ερώτηση γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν συζητά καθόλου το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά τις εθνικές εκλογές ο Ανδρέας Σπυρόπουλος σημείωσε ότι «εμείς προσπαθούμε να πείσουμε τον ελληνικό λαό γιατί κάποιος πρέπει να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, γιατί κάποιος πρέπει να μας εμπιστευτεί βάσει του προγράμματος μας, των ιδεών μας, του ιδεολογικού μας στίγματος, των στελεχών μας και αυτά τα οποία λένε δημόσια κάθε μέρα. Γιατί πρέπει να μας δώσει την δυνατότητα να υπάρχει μία άλλη κυβέρνηση. Για εμένα δεν είναι σωστή μία συζήτηση ελάτε να μας ψηφίσετε γιατί θα κυβερνήσουμε με αυτόν, με τον άλλον ή με τον τρίτον».

Ερωτηθείς εάν θα υπάρξουν προεκλογικές συμμαχίες με άλλα κόμματα προκειμένου η αντιπολίτευση να μην κατέβει στις εθνικές εκλογές κατακερματισμένη ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ απάντησε: «Εάν κάποιος θεωρεί ότι παραδείγματος χάριν έρχεται ένα κόμμα ενός Μεσσία, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα που συζητάμε και ανοίγουμε τις πόρτες και φτιάχνουμε ένα μεγάλο κόμμα υπό τον αρχηγό Αλέξη Τσίπρα για να πάμε σε εθνικές εκλογές, όχι νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η άποψη του ΠΑΣΟΚ».

Αναφορικά με την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι «δεν περιμένω πολλά πράγματα να σας πω την αλήθεια γιατί και όλες οι προηγούμενες συναντήσεις που έχουν γίνει και μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου και αντιπροσωπειών στα λόγια είναι θεωρητικά μία λογική των ‘ήρεμων νερών’ αλλά στην πράξη η Τουρκία εφαρμόζει την εσωτερική της πολιτικής κατά τον τρόπο που αυτή πιστεύει εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και των απόψεων της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή».

