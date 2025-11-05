Σπυρόπουλος στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο Μέγαρο Μαξίμου γνώριζαν και δεν έκαναν απολύτως τίποτα - Real.gr

Για τα ΕΛΤΑ, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αιματηρή βεντέτα στη Κρήτη μίλησε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Σπυρόπουλος στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Αναφορικά με το σχέδιο της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ ο Ανδρέας Σπυρόπουλος τόνισε ότι «εμείς δεν συμφωνούμε γιατί είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν έχει προκύψει από μία διαβούλευση και από μία σοβαρή έρευνα για το πώς μπορούν να λειτουργήσουν τα ΕΛΤΑ σε μία εποχή η οποία όντως αλλάζει, ψηφιοποιείται, δεν είναι το ίδιο με τις προηγούμενες δεκαετίες αλλά εξυπηρετεί πάρα πολλές ανάγκες. Και ιδιαίτερα πρέπει να δούμε τις ανάγκες που εξυπηρετεί σε απομακρυσμένες περιοχές, σε μικρότερες κοινωνίες, στην περιφέρεια της χώρας».

Σε ερώτηση για το τι πρέπει να γίνει τώρα για τα ΕΛΤΑ ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Προφανώς πρέπει να εκσυγχρονιστεί και πρέπει να περιορίσουμε τις μεγάλες δαπάνες. Που πηγαίνουν, όμως, τα χρήματα; Αν πηγαίνουν σε απευθείας αναθέσεις που δεν εξυπηρετούν το έργο των ΕΛΤΑ δεν πρέπει να περιοριστούν; Άρα λοιπόν να μαζέψουμε τα οικονομικά μας».

Και συνέχισε: «Δεύτερον να δούμε τον χάρτη με τα καταστήματα και τι αυτά εξυπηρετούν και ποιες πληθυσμιακές ομάδες εξυπηρετούν και σε ποιες απομακρυσμένες περιοχές. Πρέπει να δούμε λίγο και το σύνολο της επαρχίας για να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες να παραμείνουν στον τόπο τους και να μην έρχονται όλοι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα λοιπόν μπορούμε να βρούμε χώρους με πολύ χαμηλά ενοίκια και αυτά υπάρχουν στην επαρχία, για τα καταστήματα εννοώ των ΕΛΤΑ».

«Τρίτον μπορούμε να πάμε σε συνενώσεις καταστημάτων που θα εξυπηρετούν δύο διπλανές περιοχές, δύο δήμους και θα μπορούν οι πολίτες και να απευθύνονται στον χώρο των ΕΛΤΑ αλλά και να μειώσουμε πάρα πολύ το κόστος. Μπορούμε να περιορίσουμε το κόστος το οποίο αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί προς όφελος των πολιτών βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου», σημείωσε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «το σκάνδαλο αυτό ξεκίνησε και γιγαντώθηκε και διατηρήθηκε αυτή η εγκληματική οργάνωση επί των ημερών της ΝΔ. Άλλαξαν 3-4 υπουργοί, 5 πρόεδροι των οργανισμών αλλά πάντα το κύκλωμα αυτό παρέμενε σταθερό με τις σχέσεις με την κεντρική διοίκηση του οργανισμού και με το υπουργείο, με τα ‘γαλάζια’ στελέχη τα οποία είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο που πηγαίνουν τα χρήματα και ποια συμφέροντα εξυπηρετούνταν με αυτή την λειτουργία αυτής της οργάνωσης. Και το βλέπουμε αυτό πώς πήγαινε στην πορεία των ετών».

«Το γνώριζαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Κάποια στιγμή είχε αρχίσει να γίνεται ευρέως γνωστό. Το είχε αναδείξει και το ΠΑΣΟΚ. Πόσες φορές είχαμε φέρει στη Βουλή το συγκεκριμένο θέμα με πρωτοβουλία του ίδιου του προέδρου; Τι έκαναν στο Μέγαρο Μαξίμου; Τίποτα απολύτως», υπογράμμισε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Επιπλέον για την αιματηρή βεντέτα στην Κρήτη ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «παρακολουθούμε πραγματικά με στεναχώρια, με θλίψη και με οργή πολλές φορές αυτό το οποίο συμβαίνει σε ορισμένα χωριά της Κρήτης. Πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο από την Πολιτεία. Δεν πρέπει να υπάρχει απλά μία αστυνομική κάλυψη για δύο, τρεις μήνες. Πρέπει και οι τοπικές κοινωνίες, οι βουλευτές, οι περιφερειακές αρχές, οι αυτοδιοικητικές αρχές να εφαρμόσουν μαζί με την κεντρική εξουσία ένα σχέδιο στο οποίο να σταματήσουν αυτή την παραβατική δραστηριότητα».

Ακούστε το ηχητικό: