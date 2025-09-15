Στ. Παπασταύρου στη Realnews: Η συμφωνία με τη Chevron είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στην κυβέρνηση - Real.gr

Για ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και την κυβέρνηση κάνει λόγο ο Σταύρος Παπασταύρου μετά την επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron για τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας στη Realnews, επισημαίνει ότι η συμμετοχή της Chevron «ενισχύει την προοπτική αξιοποίησης του εγχώριου υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου με τρόπο που μπορεί να στηρίξει την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομία, προσφέροντας σημαντική αναπτυξιακή ώθηση και ενεργειακή αυτάρκεια. Ταυτόχρονα, αναβαθμίζει σημαντικά τη γεωπολιτική ισχύ της Ελλάδας».

Τι σηματοδοτεί η επισημοποίηση του ενδιαφέροντος της Chevron για τις έρευνες στα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου;

Η επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy για τα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου αποτελεί μια εξέλιξη με ξεχωριστή οικονομική, αναπτυξιακή, γεωπολιτική αξία για τη χώρα μας. Συνιστά, δε, μια ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στην ελληνική κυβέρνηση. Αποδεικνύει ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στον ενεργειακό χάρτη των μεγάλων διεθνών παικτών. Η συμμετοχή της Chevron ενισχύει την προοπτική αξιοποίησης του εγχώριου υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου με τρόπο που μπορεί να στηρίξει την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομία, προσφέροντας σημαντική αναπτυξιακή ώθηση και ενεργειακή αυτάρκεια. Ταυτόχρονα, αναβαθμίζει σημαντικά τη γεωπολιτική ισχύ της Ελλάδας. Η εξέλιξη αυτή επιστεγάζει μια συλλογική, εθνική, 15ετή προσπάθεια, για την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τους προκατόχους μου στην ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων.

Πώς προχωρούμε; Τι προοπτικές υπάρχουν να βρεθούν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα υδρογονανθράκων; Ενδεχόμενη κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τον Χαλίφα Χαφτάρ θα έχει συνέπειες στις έρευνες;

Από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, προχωρούμε ακόμη πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά. Ακολουθεί η αξιολόγηση της προσφοράς από την επιτροπή της ΕΔΕΥΕΠ, στη συνέχεια η διαπραγμάτευση με τον υποψήφιο ανάδοχο για την οριστικοποίηση των συμβάσεων μίσθωσης και, κατόπιν, θα υποβληθούν οι τελικές συμβάσεις μίσθωσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο εντός του τρέχοντος έτους, ώστε μετά να κατατεθούν προς κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων. Οι προοπτικές εντοπισμού νέων σημείων για γεωτρήσεις είναι αυξημένες, καθώς ο διεθνής διαγωνισμός περιελάμβανε τέσσερις νέες περιοχές προς παραχώρηση, συνολικής έκτασης 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με τις οποίες ουσιαστικά διπλασιάζεται η έκταση των ενεργών θαλάσσιων περιοχών προς έρευνα. Ως προς το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αυτό είναι άκυρο και ανυπόστατο, καθώς η χώρα μας ασκεί ανεμπόδιστα τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, παρά τις «αμφισβητήσεις» της Τουρκίας και των συμμάχων αυτής στη Λιβύη. Είναι σαφές ότι η συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού στον διεθνή διαγωνισμό λειτουργεί και ως διπλωματική αποτροπή έναντι της οποιασδήποτε απόπειρας αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Τι σημαίνει η επίσκεψη Μπέργκαμ και ποια η σχέση της Ελλάδας με την κυβέρνηση Τραμπ;

Με μεγάλη τιμή καλωσορίσαμε στην Ελλάδα, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη Αμερικανού αξιωματούχου στη χώρα μας από την εκλογή του Προέδρου Τραμπ, τον υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, που μάλιστα συνέπεσε με την ανακοίνωση της προσφοράς από την κοινοπραξία Chevron-Helleniq Energy για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, υπό την πρωθυπουργία Μητσοτάκη και την Προεδρία Τραμπ, είναι στο καλύτερο σημείο από ποτέ. Η Αμερική, όπως δήλωσε και ο κύριος Μπέργκαμ, αναγνωρίζει την Ελλάδα ως σημαντικό σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο, μέσω του οποίου θα μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και θα διασφαλιστούν οι αλυσίδες εφοδιασμού για να εμπεδωθεί ένα πιο ασφαλές και σταθερό ενεργειακό μέλλον. Είναι ενδεικτικό ότι η πρώτη χώρα στην οποία ο Αμερικανός υπουργός επέλεξε να κάνει επίσημη επίσκεψη είναι η Ελλάδα. Στο πλαίσιο της στενής διμερούς σχέσης και στον τομέα της ενέργειας, τις επόμενες εβδομάδες θα έρθει στη χώρα μας και ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, καθώς θα διοργανωθεί τον Νοέμβριο στην Αθήνα η επόμενη συνεδρίαση των υπουργών της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TECC), με τη συμμετοχή 20 κυβερνήσεων και πάνω από 400 αξιωματούχων και εκπροσώπων ενεργειακών εταιρειών.

Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση βρήκε στον Αλέξη Τσίπρα τον βασικό της αντίπαλο;

Διάβασα με προσοχή τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και, για να είμαι ειλικρινής, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά του στην τοξικότητα που βλάπτει τον δημοκρατικό διάλογο. Για να είχε αξιοπιστία ο λόγος του, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η αυτοκριτική, καθώς ο ίδιος, επί σειρά ετών, ήταν ο βασικός παράγοντας τοξικότητας, την οποία μάλιστα έστρεψε με αθέμιτο τρόπο κατά των πολιτικών του αντιπάλων και των οικογενειών τους. Το αν θα είναι αντίπαλος, και μάλιστα βασικός, εφόσον εκείνος το διεκδικήσει, θα το κρίνουν οι πολίτες, στο πλαίσιο της λαϊκής κυριαρχίας και ασφαλώς έχοντας ακόμη ζωντανές τις μνήμες από το αχρείαστο τρίτο μνημόνιο, τα capital controls, τον διχασμό, τη διεθνή αναξιοπιστία, την παρ’ ολίγον έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ενωση στην οποία έσυρε τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρωθυπουργός ενέταξε την κυοφορούμενη μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες στα πεδία όπου μπορεί να επιτευχθεί συναίνεση με το ΠΑΣΟΚ. Θα ξεκινήσει διάλογος; Πότε θα έχει ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση;

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με τις πολεοδομίες στη χώρα μας οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, όπως η -μέχρι πρόσφαταμειωμένη επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό τους, που επέφερε ελλείψεις σε προσωπικό και δεξιότητες, αλλά και η περιορισμένη διασπορά των υπηρεσιών δόμησης (ΥΔΟΜ) στη χώρα, με περίπου το 45% των δήμων να μη διαθέτει ακόμη σχετικές δομές. Οι δυσλειτουργίες οδήγησαν τους πολίτες να βαθμολογήσουν εξαιρετικά χαμηλά τις ΥΔΟΜ, με μόλις 3,4/10 – μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις στον δημόσιο τομέα. Με τη νέα μεταρρύθμιση που σχεδιάζεται σε κυβερνητικό επίπεδο, με συνεργασία όλων των συναρμόδιων υπουργείων, οι Υπηρεσίες Δόμησης προβλέπεται να ενταχθούν στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα σύγχρονο, διαφανές και πλήρως ψηφιακό σύστημα δόμησης και αδειοδοτήσεων. Ολες οι διαδικασίες δόμησης και Κτηματολογίου σχεδιάζουμε να συγκεντρωθούν σε ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον (one-stop shop). Ολες οι σχετικές πλατφόρμες και τα συστήματα του Κτηματολογίου θα διαλειτουργούν, ενώ θα ψηφιοποιηθούν και θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια δικαίου. Στην ίδια κατεύθυνση, η χώρα μας αποκτά για πρώτη φορά τον Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο «οδηγό κανόνων» για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Στόχος μας, η βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη και η χωρική κανονικότητα.

Το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε. έχει θέμα την επίτευξη συμφωνίας για το κλίμα ως το 2040. Ποια είναι η θέση μας; Είναι οι κλιματικοί στόχοι εφικτοί;

Ορισμένα κράτη-μέλη στηρίζουν ανεπιφύλακτα τον στόχο της Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών κατά 90% έως το 2040, ενώ άλλα τον απορρίπτουν ως μη ρεαλιστικό και ανασταλτικό για την ανάπτυξη. Η Ελλάδα, έχοντας βιώσει τις οδυνηρές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως οι πυρκαγιές σε Εβρο, Εύβοια και Ρόδο και οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, υποστηρίζει επί της αρχής τον στόχο. Ομως, η επίτευξή του στο μέλλον θα πρέπει να σχεδιαστεί με όρους ρεαλισμού, ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι συνέπειες στο παρόν, για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία, καθώς και να παρέχονται οι ασφαλιστικές δικλείδες για την υποστήριξη της κοινωνίας και ιδιαίτερα των ευάλωτων. Η χώρα μας έχει πετύχει μεγάλη πρόοδο: από την πλήρη σχεδόν εξάρτηση από τον λιγνίτη το 2005, σε απολιγνιτοποίηση κατά 90% και σχεδόν 60% παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, με παράλληλη στήριξη των πληθυσμών στις περιοχές που επηρεάζονται. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με το 2040: Να θέσουμε φιλόδοξους αλλά εφικτούς στόχους, που δεν θα αφήνουν κοινωνίες ή χώρες πίσω, ούτε θα επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

