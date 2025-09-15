Στα θρανία 250.000 δημόσιοι υπάλληλοι - Real.gr

Πάνω από 27.000 υπάλληλοι καταρτίστηκαν στο αντικείμενο της τεχνητής νοημοσύνης μέσω συνεργασιών με Microsoft και Google.

Του ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ενα από τα πιο εμβληματικά projects της τρέχουσας κυβερνητικής θητείας για το Μέγαρο Μαξίμου είναι ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα, που συμβαδίζει πλέον με την αναπροσαρμογή του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων για πρώτη φορά πέρυσι, ύστερα από μία δεκαετία και πλέον. Εξάλλου, είναι εκπεφρασμένος ο κυβερνητικός στόχος για σύγκρουση με χρόνιες υστερήσεις και παρασιτικές νοοτροπίες, εξ ου και στην κυβέρνηση εφάρμοσαν χωρίς… παρεκκλίσεις και πισωγυρίσματα την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, παρά τις αρχικές αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν. Πάντως, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε διαπιστώσει σε σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών, τον προηγούμενο Μάρτιο, πως το Δημόσιο αλλάζει προς το καλύτερο, τονίζοντας ότι «συντελείται μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν το κράτος και το Δημόσιο στην πατρίδα μας. Είναι ένας διαρκής αγώνας για συνεχή πρόοδο και ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνησή μας».

Αρμόδια στελέχη της Ν.Δ. αναγνωρίζουν στην εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων τη φυσική συνέχεια των ευρημάτων της ολιστικής αξιολόγησής τους, η οποία την τελευταία τριετία -και δη από το 2024 και μετά- έχει προσλάβει πρωτόγνωρα μαζικό χαρακτήρα για τα δεδομένα του ελληνικού Δημοσίου. Υπό την αιγίδα του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και της υφυπουργού Βιβής Χαραλαμπογιάννη υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το καινοτόμο σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης στο Δημόσιο, το οποίο άνοιξε τους γνωστικούς ορίζοντες για τους δημοσίους υπαλλήλους και μαζί τις πόρτες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ώστε να εκπαιδευτούν σε σύγχρονα και δυναμικά γνωστικά αντικείμενα.

Ούτως ή άλλως, οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η ανάγκη για άμεση ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων απέναντι στις τεχνολογικές προκλήσεις του 21ου αιώνα, αλλά και στα διοικητικά τους καθήκοντα, αναδείχθηκε μέσα από τα ετήσια σχέδια ανάπτυξής τους, στα οποία εντοπίστηκαν αδυναμίες σε συγκεκριμένους τομείς αλλά και δεξιότητες, ώστε να ακολουθήσει στη συνέχεια μια δέσμη προτεινόμενων εκπαιδεύσεων από τους προϊσταμένους τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 191.291 εκπαιδεύσεις και πάνω από 94.288 δημόσιοι υπάλληλοι καταρτίστηκαν, εκ των οποίων 27.000 στο αντικείμενο της τεχνητής νοημοσύνης μέσω συνεργασιών με Microsoft και Google. Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδεύσεων διασφαλίζεται από σύγχρονες μεθοδολογίες αξιολόγησης, από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης, αλλά και από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015, προκειμένου να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα εχέγγυα, τη στιγμή που οι εκπαιδευόμενοι καταγράφουν σταθερά υψηλές βαθμολογίες. Συγκεκριμένα, για το 2025 ο μέσος όρος χρησιμότητας των προγραμμάτων ήταν 8,69/10, ενώ η αξιολόγηση εισηγητών άγγιξε το 92,8/100.

Οι ίδιες πηγές συμπληρώνουν ότι για την υλοποίηση του έργου υπήρξε καθοριστική η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με πόρους άνω των 25,5 εκατ. ευρώ. Αυτό το κονδύλι κατευθύνεται κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη δημιουργία εργαλείων στρατηγικού σχεδιασμού. Εκτός από τη χρηματοδότηση, εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το οποίο επιφορτίστηκε με το βάρος των σχεδόν 200.000 εκπαιδεύσεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Καταρρίπτονται στερεότυπα

Αυτό, πάντως, που υπογραμμίζουν από την κυβέρνηση είναι πως οι μαζικές εκπαιδεύσεις των δημοσίων υπαλλήλων συμβάλλουν καθοριστικά στην κατάρριψη στην πράξη μιας σειράς από στερεότυπα ετών που στιγματίζουν τη δημόσια διοίκηση, με πρώτο εξ αυτών τον ισχυρισμό ότι το προσωπικό της το χαρακτηρίζει ακινησία ως προς την περαιτέρω εξέλιξη και εξειδίκευσή του. Στον αντίποδα, σύμφωνα με τη διαθέσιμη στατιστική, τα υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης στις εκπαιδεύσεις σημειώνουν οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι (ποσοστό 69,49%) έναντι των ανδρών (ποσοστό 30,51%), ενώ «πρωταθλητές» αναδεικνύονται οι υπάλληλοι μέσης ηλικίας. Ειδικότερα, το 46,59% των συμμετεχόντων είναι δημόσιοι υπάλληλοι ηλικίας 51-60 ετών, ακολουθούν οι υπάλληλοι ηλικίας 41-50 ετών σε ποσοστό 36,40% και έπονται οι νεότεροι υπάλληλοι, όσοι δηλαδή βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 31-40 ετών, με ποσοστό 8,02%. Ακολούθως, περισσότεροι από τους μισούς είναι οι υπάλληλοι που μετέχουν στις εκπαιδεύσεις και διαθέτουν τίτλο σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ποσοστό 51,84%), ενώ το 22,90% αγγίζει το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων τεχνολογικής εκπαίδευσης, 18,92% είναι το ποσοστό των υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ μόλις το 0,88% των υπαλλήλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης μετέχει στις εκπαιδεύσεις.

Από τα προηγούμενα στοιχεία τεκμαίρεται και η ανάγκη για τον σχεδιασμό εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης όχι μόνο για τους υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά και για τους υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τεχνικών ειδικοτήτων, οι οποίοι αποτελούν κρίσιμο κρίκο για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών και φορέων. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, τα προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν σε όλες τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να διασφαλιστούν η καθολική συμμετοχή και η ίση πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για το σύνολο των υπαλλήλων, ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική τους βαθμίδα ή τη γεωγραφική τους θέση. Αρμόδιος κυβερνητικός αξιωματούχος επισημαίνει εξάλλου ότι η συγκεκριμένη εκπαίδευση, η οποία θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά, θα οργανώνεται με τρόπο που να λαμβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου, με θεματικούς άξονες που καλύπτουν την ψηφιακή ενδυνάμωση, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την ψυχική ανθεκτικότητα, καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες δράσεις θα ενταχθούν στον επίσημο εκπαιδευτικό κατάλογο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ώστε να διατίθενται σε μόνιμη βάση και να αξιοποιούνται τόσο από τους ίδιους τους υπαλλήλους όσο και από τους προϊσταμένους τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτόν, επιχειρηματολογούν οι ίδιες πηγές, η εκπαίδευση δεν θα αποτελεί αποσπασματική παρέμβαση, αλλά μέρος μιας διαρκούς στρατηγικής για τη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου. Από τα έως τώρα στοιχεία, εξάλλου, πλην της Περιφέρειας Αττικής και αυτής της Κεντρικής Μακεδονίας, υψηλές αποδόσεις σημειώνουν οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και Κρήτης, χωρίς να μένει εκτός εκπαιδεύσεων καμία γεωγραφική ενότητα της χώρας. Στο επίπεδο των φορέων, αυτοί που προπορεύονται είναι τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι δήμοι και οι ανεξάρτητες Αρχές, που εμφανίζουν υψηλότερο δείκτη μαζικότητας, ενώ στην πρώτη 20άδα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, το υπουργείο Πολιτισμού, η ΑΑΔΕ και το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Η επόμενη φάση

Την ίδια ώρα, η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην αξιολόγηση, καθώς και η μαζική συμμετοχή τους στα προγράμματα εκπαίδευσης έχουν οδηγήσει εκ των πραγμάτων στον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Ως εκ τούτου, για πρώτη φορά οι λειτουργικές δαπάνες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εντάχθηκαν στον κρατικό Προϋπολογισμό, διασφαλίζοντας τη θεσμική και οικονομική του σταθερότητα. Παράλληλα, η εξωτερική του αξιολόγηση από διεθνείς εμπειρογνώμονες αναμένεται να ενισχύσει την ποιότητα και να την ευθυγραμμίσει με τα πλέον σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, διεκδικώντας έτσι μερίδιο μεταξύ αντίστοιχων εκπαιδευτικών δομών της Ε.Ε. Ηδη, η οργανωτική ενδυνάμωση αποτυπώνεται στην αύξηση του προσωπικού από 148 υπαλλήλους το 2022 σε 169 το 2025, καθώς και στη συστηματική κατάρτιση και επιβράβευση των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, έχουν συναφθεί εννέα μνημόνια συνεργασίας με ευρωπαϊκά ιδρύματα και 26 με ελληνικούς φορείς, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Επιπλέον, όπως τονίζουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, ο ρόλος του ΕΚΔΔΑ αναβαθμίζεται περαιτέρω, καθώς καθίσταται βασικός πυλώνας του νέου Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων – Reform Greece. Μάλιστα, ο συνδυασμός εκπαιδευτικής αποστολής, μεταρρυθμιστικής τεχνογνωσίας και διεθνούς συνεργασίας αναδεικνύει πλέον το ΕΚΔΔΑ σε θεσμό στρατηγικής σημασίας, που υπηρετεί τη συνέχεια του κράτους, το δημόσιο συμφέρον και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών, δίνοντας συνέχεια στις εκπαιδεύσεις, με επόμενο στόχο να φτάσουν τις 250.000.

16

17