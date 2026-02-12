Στα ύψη η ένταση στη Βουλή: Επεισοδιακά άρχισε η συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Ο διάλογος Πλακιωτάκη - Κωνσταντοπούλου - Real.gr

Με το θερμόμετρο στα ύψη και έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις άρχισε στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για την υπόθεση ελέγχου του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να τους κατηγορεί για υπεκφυγή από την συζήτηση του νομοσχεδίου που ενισχύει τις συλλογικές συμβάσεις και ευνοεί τους εργαζόμενους.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Η κατάσταση ξέφυγε όταν η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου απαντώντας στον κ. Μακάριο Λαζαρίδη αποκάλεσε “κηφήνες” τους βουλευτές της ΝΔ ενώ παρά τις παρατηρήσεις του προέδρου του κοινοβουλίου Γιάννη Πλακιωτάκη αρνήθηκε να ανακαλέσει.

Ο διάλογος

Κωνσταντοπούλου: θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ…

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ! Προσέξτε τους χαρακτηρισμούς σας. Να ανακαλέσετε.

Κωνσταντοπούλου: τι είναι αυτά; Εμποδίζετε Αρχηγό να μιλήσει δια τραμπουκισμών .

Πλακιωτάκης: παρακαλώ. Να διαγραφεί από τα πρακτικά

Κωνσταντοπούλου: δώστε εξ αρχής το χρόνο μου

Πλακιωτάκης: ανακαλέσατε για να ηρεμίσει το κλίμα

Κωνσταντοπούλου: αστειεύεστε; Είπατε στον κηφήνα (σ.σ. Μ Λαζαρίδη) να ανακαλέσει όταν είπε για παραφροσύνη της αντιπολίτευσης.

Πλακιωτάκης: παρακαλώ, πάμε…

Κωνσταντοπούλου: αφήστε τα “πάμε”. Μην χαλάτε μια καλή εικόνα που έχετε τώρα που είστε3 σε αποδρομή.

Λίγη ώρα αργότερα η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι δέχθηκε “λεκτικές επιθέσεις” και “μπούλινγκ” από την πλευρά της πλειοψηφίας και κάλεσε την κα Κεραμέως να πάρει θέση.

“Έχω άποψη και για τις σλαπ μηνύσεις και τι είναι αυτό που συμβαίνει. Έχω άποψη για το γεγονός ότι υπάρχει ξεκάθαρη κυβερνητική εμπλοκή στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα. Σιωπά η κυβέρνηση εκτός του Γεωργιάδη που έδωσε διαπιστευτήρια ότι επρόκειτο για καλή επιχείρηση. Αυτός ο ακροδεξιός φασιστοειδής τύπος που κάθεται στα υπουργικά έδρανα είναι ο ίδιος που υπερασπίζεται τον Παναγόπουλο στο σκάνδαλο. Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τα θύματα και τις ευθύνες σας” είπε.

Απαντώντας η Υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι η υπόθεση ελέγχου του κ. Παναγόπουλου και το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις που συζητά η Ολομέλεια είναι δύο ξεχωριστές υποθέσεις.

“Η μια έχει να κάνει με το φυσικό πρόσωπο Παναγόπουλο ο οποίος έλαβε ειδοποιητήριο από την Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Πρέπει να πέσει άπλετο φως σε κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης” είπε και να προσθέσει: “ Υπάρχει και το ξεχωριστό δεύτερο ζήτημα που αφορά την θεσμική συνεργασία της πολιτείας με όλους τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο που θέτει η ΕΕ. Να συνεργαζόμαστε επειδή γνωρίζουν καλύτερα την αγορά εργασίας. Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση του ΠΑΣΟΚ λόγο του Παναγόπουλου. Κατανοώ γιατί και οι άλλοι κοινωνικοί εταίροι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ όπως ο κ. Καββαδάς που παραδέχονται από το ΠΑΣΟΚ μίλησαν για την καλύτερη διαδικασία που ακολουθήθηκε ποτέ και οδηγεί σε αυξήσεις μισθών. Υπεκφεύγετε. Ζητάτε τάχα εδώ και επτά χρόνια τις συλλογικές συμβάσεις και τώρα που έρχονται υπεκφεύγετε”.

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος είπε ότι το κόμμα του πήρε καθαρή θέση για την ΓΣΕΕ και τον πρόεδρο της Γ. Παναγόπουλο. “Εμείς δεν σχολιάζουμε, δρούμε. Είναι η κυβέρνηση που πρέπει να λογοδοτήσει. Δεν πρέπει να αποφύγει την λογοδοσία” είπε.

Ο κ. Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε: “η κυβέρνηση δια των υπουργών της προσπαθεί να εντοπίσει τις κύριες ευθύνες στον κ. Παναγόπουλο. Και υπάρχει ένα επίθετο που δεν συζητάμε στην δημόσια σφαίρα, αυτό της κυρίας Στρατινάκη. Αν υπάρχει η υπογραφή της κυρίας Στρατινάκη στην συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους τορπιλίζεται η νομιμότητα του νομοσχεδίου”.

Από το ΚΚΕ ο κ. Νίκος Καραθανασόπουλος σημείωσε: “Το ΚΚΕ είχε ζητήσει την απόσυρση του νομοσχεδίου που είναι ένα νομοσχέδιο έκτρωμα” ενώ μίλησε για “εγκληματική ομάδα” της ΓΣΕΕ.

Από την Νέα Αριστερά ο κ. Νάσος Ηλιόπουλος ανέφερε πως “συζητάμε αυτό το νομοσχέδιο στην σκιά των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με τα προγράμματα κατάρτισης. Δυστυχώς για την κυβέρνηση δεν εμπλέκεται μόνο ο Παναγόπουλος, εμπλέκεται το υπουργείο εργασίας και εταιρείες που είχαν σχέσεις… Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο”.

Τέλος από την Ελληνική Λύση ο κ. Κώστας Χήτας υποστήριξε ότι το “σκάνδαλο Παναγόπουλου” δείχνει πως υπάρχει “βαθύ κράτος”.