Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Ν. Δένδιας

Στο περιθώριο του Φόρουμ, ο κ. Δένδιας είχε επαφές με ομολόγους του από την Ιορδανία, το Ιράκ και τη Λιθουανία, όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

FM @NikosDendias participates in the 13th “Sir Bani Yas Forum”. Mtgs on the sidelines w/ #Jordan????, #Iraq ????, #Lithuania ????counterparts

Συμμετοχή ΥΠΕΞ Ν. Δένδια στο 13ο Φόρουμ «Sir Bani Yas». Συναντήσεις στο περιθώριο με ομολόγους Ιορδανίας, Ιράκ, Λιθουανίας pic.twitter.com/NcXPG19rkm