Σταϊκούρας στον Realfm 97,8 για κατοχικές αποζημιώσεις: Ανοικτό θέμα που την κατάλληλη στιγμή πρέπει να τίθεται - Real.gr

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, τη δημοσκοπική πορεία της ΝΔ αλλά και για την ακρίβεια μίλησε μεταξύ άλλων ο πρώην υπουργός Οικονομικών και βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Σταϊκούρας στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Αρχικά ο κ. Σταϊκούρας σχολίασε την εξέλιξη με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 και είπε πως «σε ό, τι αφορά την ιστορία της χώρας μας και την πατρίδα μας και οτιδήποτε είναι αυθεντικό και ταυτοποιηθεί ως τέτοιο, πρέπει να αξιοποιείται από την ελληνική Πολιτεία».

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών αναφερόμενος στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων είπε ότι «την περίοδο 2012 -2015 με πολιτική ευθύνη του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, στο ΓΛΚ αξιοποιήσαμε το υλικό που υπήρχε διάσπαρτο, το ενοποιήσαμε και στη συνέχεια ως ελληνική κυβέρνηση ποσοτικοποιήσαμε όσο ήταν δυνατόν και τις δυνητικές αποζημιώσεις. Αυτό κατατέθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών που είναι αρμόδιο για τη σχετική διαδικασία και στη Βουλή των Ελλήνων για τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνει η ελληνική Πολιτεία. Όπως έχει διατυπωθεί από τη χώρα μας σε ανώτατο επίπεδο πρόκειται για ένα ανοικτό θέμα, το οποίο την κατάλληλη στιγμή πρέπει να τίθεται και να ξανατεθεί».

Για τη δημοσκοπική πορεία της ΝΔ

«Αν ανατρέχαμε στο 2022, δηλαδή έναν χρόνο πριν από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές υπήρχε απόσταση μεταξύ του δυνητικού εκλογικού αποτελέσματος που έδειχναν οι δημοσκοπήσεις και του τελικού αποτελέσματος το 2023. Άρα υπάρχει σημαντικός πολιτικός χρόνος ώστε να καλύψουμε το υφιστάμενο κενό και έχουν τεθεί και τα διλήμματα για το τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση και όλοι μας» τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις και την εκλογική απήχηση της ΝΔ.

Συνέχισε δε, λέγοντας: «Πρώτα από όλα πρέπει να αποδεικνύουμε με τις πράξεις μας και με τον λόγο μας ότι ενισχύουμε κάθε φορά την εμπιστοσύνη των πολιτών στους Θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. Δεύτερον, να αποδείξουμε σε έναν χρόνο από σήμερα ότι είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει το 2023. Τρίτον, να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τη ΝΔ ως μοναδικό πόλο σταθερότητας στη χώρα. Και τέλος η σύγκριση αρχηγού κράτους σε επίπεδο Πρωθυπουργού, δηλ. η σύγκριση του Πρωθυπουργού με τους άλλους αρχηγούς κομμάτων. Νομίζω ότι αυτά είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε για να καλύψουμε το όποιο κενό σήμερα παρατηρείται».

Σε ερώτηση αν έχει κάνει λάθη η ΝΔ, ο κ. Σταϊκούρας απάντησε:

«Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αναδείξει και συνεχίζει να αναδεικνύει με τον λόγο του, πολλές φορές κάνοντας και αυτοκριτική, λάθη που όλοι έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς πάντα γίνονται λάθη, αλλά το κρίσιμο ζήτημα είναι αν αυτά αναγνωρίζονται και αν αυτά διορθώνονται, είτε μιλάμε για πολιτικές ή συμπεριφορές. Εγώ πιστεύω ότι στις πολιτικές υπάρχει πάντα περιθώριο βελτιώσεων, αυξάνοντας τον πλούτο της χώρας και μοιράζοντάς τον κάθε φορά με τον πιο δίκαιο τρόπο υπέρ της μεσαίας τάξης. Όσον αφορά στις συμπεριφορές πιστεύω ότι η πολιτική οξύτητα, οι ακρότητες, η τοξικότητα και η χυδαιότητα συνιστούν πρόσθετους λόγους ανησυχίας για την ποιοτική λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και πρέπει να δείχνουμε στην κοινωνία ότι έχουμε μάθει από αυτά».

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Σχετικά με την πρόταση για Συνταγματική Αναθεώρηση, ο κ. Σταϊκούρας είπε τα εξής:

«Πρέπει συνεχώς να αποδεικνύουμε όλοι μας ότι τηρούμε ευλαβικά τις υπάρχουσες διατάξεις του Συντάγματος και αυτό κάνουμε ως κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο και στο μέλλον προσπαθώντας να διορθώσουμε υπαρκτές κακοτεχνίες του Συντάγματος των τελευταίων δεκαετιών. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να υπάρχουν συναινέσεις, υπερβάσεις, συγκλίσεις με αίσθημα ευθύνης από όλους μας και θετική συνεισφορά. Τουλάχιστον σε αυτά στα οποία συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξουν.

Η Συνταγματική Αναθεώρηση είναι μία κοινοβουλευτική και όχι μία κυβερνητική διαδικασία. Εύχομαι και ελπίζω όλοι μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων».

Σχετικά με το «φρένο χρέους» ο πρώην υπουργός Οικονομικών υπογράμμισε: «Αν δεν έχεις δημοσιονομική ισορροπία και ευστάθεια στα δημόσια οικονομικά, δεν μπορείς να έχεις βιώσιμη, διατηρήσιμη ανάπτυξη. Είναι προϋπόθεση η σταθερότητα στα δημόσια οικονομικά για ανάπτυξη. Είναι κρίσιμο ζήτημα να έχεις υγιή δημόσια οικονομικά και πώς θα διασφαλίσεις ότι δεν θα υπάρχουν εκτροπές μελλοντικά. Την περίοδο του COVID σε ευρωπαϊκό επίπεδο το βιώσαμε, όλες οι χώρες είχαμε δημοσιονομική ευελιξία. Άλλο όμως, η δημοσιονομική ευελιξία σε δύσκολες περιόδους, ώστε να μπορείς να ενισχύεις την πραγματική οικονομία και τα νοικοκυριά και άλλο η αναγκαιότητα για δημοσιονομική σταθερότητα».

Ο ίδιος τόνισε ότι «θα πρέπει να υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να μην έχουμε μελλοντικά τις παρεκτροπές που πρόσφατα βιώσαμε και που ακόμα δεν έχουν πλήρως αποκατασταθεί. Θυμίζω ότι σήμερα, παρά τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη, ακόμα δεν έχουμε φτάσει ως μέσο εισόδημα στο επίπεδο του 2008. Για να καταλάβουμε τη ζημιά που είχαμε υποστεί την περίοδο των Μνημονίων. Χρειάζονται οι ασφαλιστικές δικλείδες πάντοτε με την ευελιξία που απαιτείται και έχουμε συζητήσει και αποφασίσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Αναφορικά με τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι πρόκειται για ορθή κίνηση «είτε μιλάμε για πρόωρη εξόφληση του ΔΝΤ – ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο της πρώτης 4ετίας – είτε για πρόωρες αποπληρωμές δημοσίου χρέους».

Εξήγησε ότι «είναι κινήσεις που βελτιώνουν τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, αναβαθμίζουν την ελληνική οικονομία και της δίνουν προοπτική. Όμως, από την άλλη πλευρά, θα πρέπει την ανάπτυξη που έχει η χώρα να την διαχέει στην κοινωνία με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Πράγματι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας έχει οικονομικά προβλήματα λόγω ακρίβειας, ιδιωτικού χρέους, κόστους στέγης κλπ. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αγνοούμε τις δυσκολίες».

Για την ακρίβεια

Ως προς την ακρίβεια ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι «πρέπει να κινούμαστε ταυτόχρονα σε δύο κατευθύνσεις: η μία είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη που γίνεται ή και με μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών, μισθών και συντάξεων αλλά απαιτούνται και πολιτικές για τον περιορισμό της ακρίβειας: καλύτεροι έλεγχοι στην αγορά, καλύτερη αξιοποίηση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή και περιορισμός συνθηκών ολιγοπωλίου σε ορισμένους κλάδους. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση αλλά χρειάζεται να προχωρήσουμε με αμείωτη ένταση. Η μείωση του ΦΠΑ δεν θα φανεί στο πορτοφόλι του πολίτη. Θα χαθεί μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Ακούστε το ηχητικό: