Στέφανος Κασσελάκης: Αυτό είναι το νέο όνομα που θα έχει το κόμμα του - Η ανάρτησή του - Real.gr

Τη μετονομασία του Κινήματος Δημοκρατίας σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» ενέκριναν την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 τα μέλη του κόμματος, όπως ανακοίνωσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας υπερψήφισαν με ποσοστό 71,8% την αλλαγή της ονομασίας σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

Αναλυτικα η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Σήμερα τα μέλη μας μίλησαν καθαρά. Με ποσοστό 71,8%, ενέκριναν τη νέα ονομασία του κόμματός μας:

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή τίτλου. Αποτελεί μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Μια επιλογή ενότητας, διεύρυνσης και προοπτικής. Το…




