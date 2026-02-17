Στέφανος Κασσελάκης: Αυτό είναι το νέο όνομα που θα έχει το κόμμα του - Η ανάρτησή του - Real.gr

Quantcast
23:45, 17/02/2026
Στέφανος Κασσελάκης: Αυτό είναι το νέο όνομα που θα έχει το κόμμα του – Η ανάρτησή του

Τη μετονομασία του Κινήματος Δημοκρατίας σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» ενέκριναν την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 τα μέλη του κόμματος, όπως ανακοίνωσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), τα μέλη του Κινήματος Δημοκρατίας υπερψήφισαν με ποσοστό 71,8% την αλλαγή της ονομασίας σε «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

Αναλυτικα η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

 


 

