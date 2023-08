Στέφανος Κασσελάκης: Η διαδρομή του από τις ΗΠΑ στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Στην κούρσα διαδοχής του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φαίνεται ότι ετοιμάζεται να μπει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο 35χρονος αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της ναυτιλίας αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του μέσα στην εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες η συμμετοχή του στην εσωκομματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα επισημοποιηθεί με την προβολή σχετικού βίντεο με αναφορά στην ιδιαίτερη πατρίδα του κ. Κασσελάκη, τα Χανιά.

Εδώ, στην άκρη της λίμνης Δοϊράνης, στα σύνορα της χώρας, έχω κάποιες σκέψεις να μοιραστώ μαζί σας: Για το ποιος είναι σήμερα πατριώτης. Για το τι είναι εθνικό. Και για το πώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε αυτή η χώρα, που όλοι οι συμμαθητές μου στην Αμερική την έλεγαν… pic.twitter.com/8npZFs4Q8b — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 26, 2023

Το βίντεο έχει επιμεληθεί ο γνωστός σκηνοθέτης, Νίκος Σούλης και θα προβληθεί αποκλειστικά στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα.

Το βιογραφικό του Στέφανου Κασσελάκη

Ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ως Έλληνας του εξωτερικού και αποτελεί προσωπική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα.

Γεννήθηκε το 1988 στο Μαρούσι. Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδης» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής `Center for Strategic and International Studies` στη Washington, DC.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη ‘Στήλη του Φοιτητή’ και αργότερα με το ‘Χρώμα της Αγοράς’. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα ‘CVfromGreece’, μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος ζει στο Miami των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η πλατφόρμα Κασσελάκη για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ

Αντικαθιστώντας την λέξη «Αριστερά» με τον όρο «Ανασυγκρότηση», η πολιτική πλατφόρμα του κ. Κασσελάκη φέρει τον τίτλο «ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΡΑ» και περιλαμβάνει «έμπρακτες προτάσεις για τη Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση της χώρας», όπως: Διαφάνεια παντού, κατάργηση βουλευτικών προνομίων, διαχωρισμός Κράτους - Εκκλησίας, επαγγελματικός στρατός με κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, τομές σε Δικαιοσύνη, φορολογία, Παιδεία.

Αναλυτικά η πολιτική πλατφόρμα του Σ. Κασσελάκη, όπως την ανάρτησε στο Facebook:

Γεννήθηκα σε μια χώρα που, 35 χρόνια αργότερα, χάνει καθημερινά το στοίχημα με το αύριο. Που βλέπει τα παιδιά της να χάνονται άδικα ή να ξενιτεύονται για να έχουν προοπτική.

Πολιτεύομαι με ένα κόμμα που οφείλει να βρει επειγόντως την πυξίδα του, ώστε να είναι πραγματικά χρήσιμο για τη χώρα.

Για να εμπιστευτεί ξανά η κοινωνία τον ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να εμπιστευτεί ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ την κοινωνία. Και να αλλάξει ο ίδιος, εξελισσόμενος σε ένα σύγχρονο, συμμετοχικό κόμμα στην υπηρεσία και υπό τον έλεγχο της κοινωνίας.

Παράλληλα με τη δική του εσωτερική αλλαγή, ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να θέσει ως στόχο να αλλάξει τη χώρα. Όχι να τη διαχειριστεί. Να την αλλάξει. Με ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικού εκσυγχρονισμού.

Επειδή οι Έλληνες αξίζουν:

Ένα Κράτος διαφάνειας, λογοδοσίας, αξιοκρατίας, που θα είναι σύμμαχος και όχι δυνάστης του πολίτη, που θα παρέχει προστασία και ασφάλεια στους αδύναμους.

Ένα Κράτος που θα προσφέρει σε όλους τους πολίτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν το όνειρό τους ξεκινώντας από την ίδια αφετηρία και με τα ίδια μέσα, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους θέσης.

Πραγματική αλλαγή είναι η έμπρακτη αλλαγή. Γι’ αυτό η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ πρέπει να είναι «εφαρμοσμένη». Κάθε κρατική πολιτική πρέπει να πετυχαίνει έμπρακτους κοινωνικούς στόχους με τη βέλτιστη απόδοση.

Η χώρα χρειάζεται ανασυγκρότηση και ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς πρέπει να αναδειχθεί σε Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Ανασυγκρότησης όλων των τομέων - τώρα!

Γι’ αυτόν το λόγο, παραθέτω ως αφετηρία κάποιες πρώτες προτάσεις, και σας καλώ να τις βελτιώσουμε, να τις συμπληρώσουμε μαζί και να τις επεκτείνουμε σε κάθε τομέα της πολιτικής και της κοινωνίας, μέσα από μία διαδραστική διαδικασία που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται τις αμέσως επόμενες μέρες.

Γιατί μόνο μέσα από συλλογική δράση μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα.

ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

«Άμεση δημοκρατία αντί για κλειστές πόρτες»

- Καταστατική αλλαγή του οργανογράμματος: Πρόεδρος, Γραμματέας Οργανωτικού, Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού να εκλέγονται από τη βάση.

- Κατάρτιση των ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές με προκριματικές εκλογές από τα μέλη του κόμματος.

- Όργανα που να λειτουργούν ουσιαστικά. Πραγματική συμμετοχή των μελών του κόμματος σε όλες τις διαδικασίες, διαβούλευση, ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα, παραγωγή νομοσχεδίων με συμβολή των μελών.

- Συμμετοχή εκλεγμένων μελών της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε τομέα του κόμματος και τουλάχιστον στο του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

«Διαφάνεια στα πάντα»

• Κανόνες, λογοδοσία, αξιοκρατία στη δημόσια ζωή με:

- Δραστικό περιορισμό στη βουλευτική ασυλία: η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής να απορρίπτει μόνο τις προδήλως αβάσιμες μηνύσεις ή όσες εμπίπτουν στο άρθρο 62 του Συντάγματος. Οι υπόλοιπες να επιστρέφουν στη Δικαιοσύνη χωρίς να απαιτείται άρση της ασυλίας.

- Πραγματικές και όχι εικονικές δηλώσεις πόθεν έσχες, με δημοσίευση όλων των στοιχείων των δανείων και όχι μόνο των εκάστοτε ποσών (δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται όροι χορήγησης και αποπληρωμής, παρατάσεις, αναχρηματοδοτήσεις κ.λπ.).

- Απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής κρατικής οικονομικής ενίσχυσης στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.

- Κατάργηση κάθε υφιστάμενης ασυλίας και οποιασδήποτε άλλης προνομιακής διάταξης για τα στελέχη τραπεζών, Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείων, Επιτροπών κ.ά.

- Καταχώριση και δημοσίευση σε πραγματικό χρόνο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ του πλήρους φακέλου κάθε δημόσιου διαγωνισμού.

- Αξιολόγηση των διευθυντών του Δημοσίου από τους υπαλλήλους τους με ανωνυμοποιημένα ερωτηματολόγια.

«Πολιτική με τον πολίτη σε πρώτο πλάνο»

• Θεσμικές παρεμβάσεις στις σχέσεις Πολιτείας - πολίτη:

- Θεσμοθέτηση της επιστολικής ψήφου για όλους τους Έλληνες πολίτες εντός και εκτός Ελλάδας.

- Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στη Βουλή με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας.

- Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στην Ομογένεια με σταυρό προτίμησης σε ειδικές περιφέρειες στις οποίες θα αντιστοιχούν συγκεκριμένες έδρες.

- Μεταφορά των αδειοδοτικών αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση και σύσταση ανεξάρτητων οργάνων (Περιφερειακοί Διαμεσολαβητές) με αρμοδιότητα την υποστήριξη των πολιτών όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις περιφερειακές αρχές.

- Επιλογή των διοικήσεων των Ανεξάρτητων Αρχών από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής (άρθρ. 101Α Συντ.), κατόπιν σχετικών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.

- Απαγόρευση επιδομάτων, πλην έκτακτης ανάγκης, μετά τον 3ο χρόνο διακυβέρνησης και μέχρι τις εθνικές εκλογές.

«Ουσιαστική Δικαιοσύνη, όχι στα χαρτιά»

• Ριζική επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης με:

- Πρόσληψη δικαστών / δικαστικών υπαλλήλων και ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών.

- Υποχρεωτική τελεσιδικία των εμπορικών υποθέσεων εντός τριετίας.

- Παραπομπή στο ακροατήριο των ποινικών υποθέσεων δημοσίου συμφέροντος εντός τριετίας. Ενοποίηση προανάκρισης με κύρια ανάκριση και δραστικός περιορισμός των αναβολών.

- Εκλογή της ηγεσίας των Ανώτατων Δικαστηρίων από ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα.

«Γινόμαστε Ευρώπη»

• Διαχωρισμός Εκκλησίας-Κράτους με έντιμη συμφωνία:

- Ανάληψη από την Εκκλησία της αποκλειστικής ευθύνης για τη μισθοδοσία, ασφάλιση και συνταξιοδότηση του Κλήρου.

- Κρατική ενίσχυση για τη συντήρηση ναών, μονών και για τη διατήρηση της πολιτιστικής /θρησκευτικής κληρονομιάς.

• Ριζικός εκσυγχρονισμός στρατού - θητείας:

-Επαγγελματικός Στρατός.

- Κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και αντικατάστασή της από εξάμηνη εθνική «κοινωνική θητεία» για τους νέους και τις νέες, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται πλήρης κατάρτιση σε θέματα εθνικής άμυνας.

• Δικαιώματα:

- Άμεση εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις πιο προοδευτικές νομοθεσίες των ευρωπαϊκών κρατών, σε όλα τα ζητήματα ισότητας και κοινωνικής προστασίας που αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (από τις γυναίκες και τα άτομα με αναπηρία μέχρι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τις μονογονεϊκές οικογένειες, χωρίς καμία εξαίρεση). Κόντρα στη συντηρητικοποίηση και «δεξιοποίηση», η Ελλάδα να γίνει πρότυπο συμπερίληψης και ισότητας σε όλη την Ευρώπη.

- Απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους αλλοδαπούς συμπληρώνουν 10ετή νόμιμη και συνεχή παραμονή στην Ελλάδα, χωρίς τεστ ιθαγένειας.

«Εργασία: Συνεργασία και όχι εξάρτηση»

• Εργασιακά δικαιώματα:

- Επιστροφή από τον εργασιακό Μεσαίωνα στο σήμερα. Εργασία με κανόνες και αυστηρούς ελέγχους για την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων (επαναφορά ΣΣΕ και βάσιμου λόγου απόλυσης, θέσπιση υποχρέωσης αιτιολόγησης μη πρόσληψης, σύνδεση σε πραγματικό χρόνο του συστήματος ψηφιακής κάρτας με ΣΕΠΕ κ.ά.).

- Τέλος στην καταστρατήγηση του χαρακτήρα των δελτίων παροχής υπηρεσιών από τους εργοδότες. Πλήρης εξομοίωση όσων εργάζονται με «μπλοκάκι» σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου (σε αποζημιώσεις, επιδόματα, δώρα, άδεια μητρότητας κ.λπ.).

«Φορολογία κοινής λογικής»

• Φορολογική ανασυγκρότηση με:

- Καθιέρωση προοδευτικής φορολογίας με γενναία ελάφρυνση για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υπό νέα φορολογική κλίμακα.

- Ισχυρά κίνητρα σε επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς που μεταφέρουν τη βάση τους εκτός Αθηνών, καθώς και σε επιχειρήσεις που διανέμουν μετοχές (stock options) στους υπαλλήλους τους.

«Βγάζουμε την Υγεία από την εντατική»

• Ισχυρή Δημόσια Υγεία με:

- Γενναία μισθολογική αναβάθμιση των γιατρών καθώς και των υπόλοιπων εργαζομένων του ΕΣΥ.

- Τέλος στους διορισμούς πολιτευτών και ημετέρων στις διοικήσεις των νοσοκομείων. Τα νοσοκομεία θα διοικούνται από τριμελές όργανο που θα αποτελείται από έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο του προσωπικού, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας και έναν manager με σχετικές σπουδές και προϋπηρεσία, κατόπιν διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

- Ισχυρά κίνητρα σε Έλληνες γιατρούς και νοσηλευτές του εξωτερικού ώστε να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να ενταχθούν στο ΕΣΥ.

- Παροχή δωρεάν στέγασης στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί σε δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές.

«Φτιάχνουμε την Παιδεία από την αρχή»

• Ισχυρή δημόσια Παιδεία με:

- Μισθολογική αναβάθμιση όλων των εκπαιδευτικών και τέλος στην ομηρία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

- Συνταγματική κατοχύρωση ποσοστού minimum 5% του ΑΕΠ για τη δημόσια εκπαίδευση. Δραστική αύξηση των κονδυλίων για έρευνα και τεχνολογία.

- Εθνικό Σχέδιο Φοιτητικής Στέγης με οικονομικά κριτήρια / Παροχή δωρεάν στέγασης στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές.

- Περιφρούρηση πανεπιστημιακών χώρων με βάση το αυτοδιοίκητο, θέσπιση από τα ίδια τα Πανεπιστήμια -σε συνεργασία με τους φοιτητικούς συλλόγους- πλαισίου κυρώσεων για όσους προξενούν φθορές στους πανεπιστημιακούς χώρους.

- Αναμόρφωση διοικητικού πλαισίου, ώστε να επιτρέπονται δωρεές και συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια για τη δημιουργία «βραχιώνων», με αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά εντός του δημόσιου πανεπιστημίου.

- Ένταξη των μουσικών και παραστατικών τεχνών με δημιουργικό τρόπο στην εγκύκλιο εκπαίδευση / Άνοιγμα αρχαιολογικών χώρων και άλλων δημόσιων χώρων πολιτισμού για παρουσίαση σχολικών και φοιτητικών παραστάσεων.

«Λογαριασμοί χωρίς ηλεκτροσόκ»

• Ενεργειακή πολιτική:

- Επαναφορά της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο με ανεξάρτητη διοίκηση που θα αμείβεται βάσει αποδοτικότητας και όχι βάσει κερδοφορίας.

- Ενεργειακή Δημοκρατία, ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων, δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση.

- ΑΔΜΗΕ: Πάταξη ολιγοπωλίων ηλεκτρισμού με δημιουργία ηλεκτρικής "λεωφόρου" που θα συνδέει την Ελλάδα με την κεντρική Ευρώπη.

«Απελευθερώνουμε την εξωστρεφή οικονομία»

• Αγροτικός τομέας:

- Κινητροδότηση δημιουργίας καλλιεργητικών ζωνών ανά περιφέρεια. Διεύρυνση επιλέξιμων καλλιεργειών και ενίσχυση νέων ανταγωνιστικών καλλιεργειών ανά νομό.

- Δημιουργία φυσικών και ψηφιακών δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων ανά περιφέρεια.

- Πριμοδότηση του παραγόμενου προϊόντος και όχι αποκλειστικά του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου / Κατάργηση του "ιστορικού δικαιώματος" καλλιεργητή / Θέσπιση πραγματικού μητρώου των κατ' επάγγελμα αγροτών.

• Ναυτιλία:

- Αλλαγή προσέγγισης για την ποντοπόρο ναυτιλία: φοροαπαλλαγή για ετήσια απόδοση μέχρι το 10% του μετοχικού κεφαλαίου, και εισαγωγή εταιρικού φόρου εισοδήματος 10% στα κέρδη που υπερβαίνουν την ως άνω απόδοση.

Η Βουλευτής Επικρατείας, Έλενα Ακρίτα τον πρότεινε ως ιδανικό υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων, ενώ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος επελέγη τελικά για αυτόν τον ρόλο, τον ενέταξε τις τελευταίες ημέρες στο επιτελείο του, με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό.