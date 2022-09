Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Ερντογάν: Η κυριαρχία των ελληνικών νησιών δεν αμφισβητείται - Γαλλική στήριξη στην Αθήνα

Απαντώντας σε κοινή ερώτηση των ανταποκριτών του ΑΠΕ-ΜΠΕ και της ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι «σε μια περίοδο που η Ρωσία εισέβαλε ξανά σε ένα κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος, οι δηλώσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμες».

Συνεχίζοντας, επανέλαβε την πάγια αμερικανική θέση που θέλει τις ΗΠΑ να ενθαρρύνουν τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών μέσω της διπλωματίας.

Όσον αφορά το θέμα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ήταν εξίσου σαφής. Όπως τόνισε, «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση».

Γαλλική στήριξη στην Αθήνα: Σε περίπτωση εισβολής θα είμαστε στο πλευρό σας

Στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου όταν υπάρχουν απειλές και παραβιάσεις της κυριαρχίας από μέρος γειτονικών χωρών θα είναι το Παρίσι, όπως διεμήνυσε μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό της Νίκο Δένδια, η Γαλλίδα υπουργός Εξωτερικών Κατρίν Κολονά.

«Ήμασταν στο πλευρό της Ελλάδας και θα συνεχίσουμε να είμαστε» θέλησε να επαναλάβει και επισήμανε πως βεβαίως η Γαλλία παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την κατάσταση για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε κλιμάκωση. «Το είπα χθες στην Άγκυρα και το επανέλαβα και σήμερα» προσέθεσε και σημείωσε ότι κανείς δεν θέλει να υπάρξει περαιτέρω όξυνση, κλιμάκωση και ότι «όλοι θα πρέπει να επιδείξουν συγκράτηση».

Απαντώντας σε ερώτηση πώς η Γαλλία θα είναι στο πλευρό της Ελλάδας, στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών τον Σεπτέμβριο του 2021, αν συγκεκριμενοποιηθούν οι απειλές και αν υπάρχει κλιμάκωση, η Κατρίν Κολονά διαβεβαίωσε ότι «όλοι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να μην φτάσουμε στην κατάσταση που περιγράψατε. Δηλαδή, να δραστηριοποιηθούμε έτσι ώστε να μην βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση».

Αμοιβαία συνδρομή Ελλάδας- Γαλλίας αν υπάρξει ένοπλη επίθεση

Ωστόσο, συνέχισε η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, αν κάτι τέτοιο συμβεί, «όντως έχουμε υπογράψει μια συμφωνία εταιρικής στρατηγικής συνεργασίας, και βεβαίως, το άρθρο 21 περιγράφει ακριβώς αυτή την περίπτωση, και περιγράφει ότι αν τα δύο μέρη διαπιστώσουν ότι υπάρχει μια ένοπλη επίθεση στο έδαφος της μίας ή της άλλης χώρας υπάρχει αμοιβαία συνδρομή». Επανέλαβε, πάντως, ότι «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση».

Αναφερθείσα στη χθεσινή της συνάντηση στην Τουρκία με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, η Κατρίν Κολονά είπε ότι εξέφρασε την ανησυχία της Γαλλίας ενόψει αυτής της όξυνσης και των εντάσεων και μάλιστα ζήτησε να μην υπάρχουν δηλώσεις που μπορεί να παρομοιάζονται με προκλήσεις. Όπως σημείωσε, η περιοχή δεν χρειάζεται ένταση, αλλά ησυχία και αμοιβαίο σεβασμό.

Ερντογάν: «Αν συνεχίσετε θα τελειώσει η υπομονή μας»

Η δήλωση στήριξης σε Ελλάδα-Κύπρο από πλευράς Γαλλίας έρχεται σε μια καίρια στιγμή έντονης όξυνσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκτόξευσε νέες απειλές κατά της Ελλάδας, από το Σαράγεβο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στα Βαλκάνια.

«Η υπομονή μας έχει τα όριά της… εάν (η Ελλάδα) συνεχίσει με τις παράνομες απειλές εναντίον μας, εκμεταλλευόμενη τις βάσεις της στα νησιά», δήλωσε ο Ερντογάν και τόνισε: «Όταν η υπομονή μας εξαντληθεί, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο». «Το “κλείδωμα” των αεροσκαφών μας από τα (ελληνικά) ραντάρ δεν αποτελεί καλό οιωνό», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Τουρκίας επανέλαβε τη φράση «μπορεί να πάμε εκεί μια νύχτα ξαφνικά».

Turkish President Erdogan in Sarajevo:

-We've laid strong grounds in relations with Bosnia and Herzegovina

-Our trade volume is rising & we'll enhance it

-We look forward to finalising ID card travel between our countries pic.twitter.com/T9jpBBVszm