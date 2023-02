Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Συγκινητική η εικόνα των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Τουρκίας μαζί μπροστά στην καταστροφή από τον σεισμό

Λίγο νωρίτερα τo Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχολιάζοντας την στάση της Ελλάδος στην καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός είχε αναφέρει “οι Ηνωμένες Πολιτείες καλωσορίζουν την ταχύτατη ανθρωπιστική στήριξη της Ελλάδας προς τη γειτονική Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής βοήθειας και του έργου των σωστικών συνεργείων. Χαιρετίζουμε επίσης την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προς την ηγεσία και τον λαό της Τουρκίας για την αντιμετώπιση αυτής της τραγωδίας που αποτυπώνει τον ανθρωπισμό και την κοινή ανάγκη για αλληλεγγύη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να υποστηρίξουν τον λαό της Τουρκίας και της Συρίας και ενθαρρύνουμε τη συνεχή υποστήριξη από τους στενούς διεθνείς εταίρους και συμμάχους μας όπως η Ελλάδα, και άλλους που βρίσκονται σε θέση να βοηθήσουν.”

.@SecBlinken will travel to Germany, Türkiye, and Greece February 16 to 22 to attend the Munich Security Conference, meet with @MevlutCavusoglu to express continued support to Türkiye, and participate in the fourth U.S.-Greece Strategic Dialogue. https://t.co/RioVE1ogbF