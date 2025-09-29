Στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 - Συνεχής ενημέρωση - Real.gr

Δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής οι δηλώσεις πολιτικών προσώπων.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Το πλήθος των δηλώσεων είναι για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1325 ετήσιες και για το 2024, 275 αρχικές και 1546 ετήσιες.

Δείτε εδώ όλες τις δηλώσεις

https://www.hellenicparliament.gr/Organosi-kai-Leitourgia/epitropi-elegxou-ton-oikonomikon-ton-komaton-kai-ton-vouleftwn/dilosi-periousiakis-katastasis-arxiki

Αυτό είναι το «πόθεν έσχες» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε εισοδήματα 70.457,9 ευρώ εκ των οποίων τα 10.800 ευρώ από ακίνητα και τα 178,51 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το χαρτοφυλάκιο του αποτιμάται σε 508.861 ευρώ και 20.479 δολάρια. Από αυτά το 2023 αγόρασε ομόλογα ελληνικού δημοσίου αξίας 490.000 ευρώ. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 110.669,71ευρώ και 445 δολάρια Η.Π.Α .

Όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία η μόνη αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα έτη είναι η αγορά ενός οικοπέδου στο Ζαγόρι το 2022.

Κατά τα λοιπά ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης μιας μονοκατοικίας, διαμερισμάτων αγροκτημάτων και ενός βοσκοτόπου στα Χανιά και τριών αγροκτημάτων στην Κέα. Δηλώνει στην κατοχή του δύο Ι.Χ ενώ διατηρεί και ποσοστό 10% στον Κήρυκα Χανίων προερχόμενο από κληρονομιά.

Όσον αφορά στις δανειακές υποχρεώσεις ο πρωθυπουργός δηλώνει μια πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο 10.560 ευρώ ενώ εμφανίζεται και δάνειο που είχε λάβει από την αδελφή του Αλεξάνδρα ύψους 150.000 ευρώ

Το «πόθεν έσχες» του Νίκου Ανδρουλάκη

Εισοδήματα ύψους 128.610,73 ευρώ εκ των οποίων τα 21.000 ευρώ από ακίνητα δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Στις καταθέσεις, δηλώνει 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Χωρίς μεταβολές η ακίνητη περιουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος εμφανίζεται ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε δύο διαμερίσματα , έξι καταστήματα, οικόπεδο και τρεις αποθήκες στο Ηράκλειο, σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και σε ένα στο Βέλγιο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει στην ιδιοκτησία του ένα Ι.Χ αυτοκίνητο του 1992. Το 2023 ο κ. Ανδρουλάκης άνοιξε ατομική επιχείρηση ενώ διατήρησε τη συμμετοχή του στη Βιοτεχνική Εταιρεία “ΜΑΝΙ” . Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Σωκράτης Φάμελλος: Αυτό είναι το «πόθεν έσχες» του

Εισοδήματα ύψους 72.505 ευρώ και καταθέσεις ύψους 57.838 ευρώ δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Στο «πόθεν έσχες» του εμφανίζονται οκτώ καταγραφές ιδιοκτησίας σε ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία και Κυκλάδες.

Δηλώνει ένα αυτοκίνητο Ι.Χ και συμμετοχές στην επιχείρηση Σωκράτης Φάμελλος ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις φτάνουν τα 52.401 ευρώ.

Το «πόθεν έσχες» του Στέφανου Κασσελάκη

Η συμμετοχή σε εταιρείες εξωτερικού η οποία τον έφερε αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη ξεχωρίζει από το «πόθεν έσχες» του Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανου Κασσελάκη.

Στη δήλωση για το 2023 φαίνονται οι συμμετοχές του στις αλλοδαπές εταιρείες Osios LLC και Pura Vita ενώ μένει να φανούν οι δηλώσεις των επομένων ετών για να διαπιστωθεί αν τελικά μεταβίβασε τις μετοχές.

Για το 2023 ο κ. Κασσελάκης δήλωσε εισόδημα 1.749 εκατομμυρίων δολαρίων Η.Π.Α ενώ το χαρτοφυλάκιό του αποτιμάται σε 3,7 εκατομμύρια δολάρια.

Οι καταθέσεις του είναι περίπου 26.000 σε ελληνική τράπεζα και περίπου 5.500 δολάρια στην JP ΜΟRGAN. Στο πεδίο των ακινήτων ξεχωρίζουν η μονοκατοικία στις Σπέτσες, το διαμέρισμα στην Αθήνα και μια μονοκατοικία στις Η.Π.Α.

Αρκετά υψηλές είναι και οι δανειακές υποχρεώσεις του κ. Κασσελάκη που φτάνουν στα 1.655.368 δολάρια.

Ο Παύλος Σαράκης πλουσιότερος Έλληνας βουλευτής – Στα 18 εκατ. η αμοιβή για την υπόθεση Novartis

Ο εκλεγείς με την Ελληνική Λύση αλλά πλέον ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης μοιάζει να είναι ο πλουσιότερος Έλληνας βουλευτής. Κι αυτό λόγω της αστρονομικής αμοιβής του για την υπόθεση Novartis καθώς υπήρξε συνήγορος των προστατευομένων μαρτύρων. Στη δήλωση του 2024 ο κ. Σαράκης εμφανίζει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 18.442.402 ευρώ ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει 179.000 ευρώ.

Εμφανίζει επίσης συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αποτίμησης περίπου 150.000 ευρώ, ενώ διατηρεί και δυο θυρίδες. Οι καταθέσεις του είναι περίπου 45. 000 ευρώ.

Στο πεδίο των ακινήτων ο κ. Σαράκης εμφανίζει 22 καταγραφές ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας με σημαντικότερη μια μονοκατοικία με πισίνα στη Γλυφάδα αξίας κτήσης 797.000 ευρώ. Έχει στην κατοχή του επίσης τρία Ι.Χ.

Στα δάνεια την παράσταση κλέβει δάνειο αρχικής οφειλής 1,7 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έλαβε το 2008 και πλέον το ποσό οφειλής είναι 494.014 ευρώ.