Στη Νάουσα συνελήφθη ο 52χρονος που απειλούσε τον Άδωνι Γεωργιάδη μέσω social media – Οδηγείται στον εισαγγελέα - Real.gr

Υβριστικά και απειλητικά μηνύματα κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κατηγορείται ότι αναρτούσε τα τελευταία 24ωρα, μέσω προσωπικού του λογαριασμού σε κοινωνικό μέσο δικτύωσης, 52χρονος, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή της Ημαθίας.

Είχε προηγηθεί καταγγελία του υπουργού, οπότε ξεκίνησε έρευνα από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. που οδήγησε στη αυτόφωρη σύλληψή του 52χρονου, χθες το μεσημέρι. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απειλή και εξύβρισης (κατ’ εξακολούθηση), μέσω του διαδικτύου.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, στις 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου ο συλληφθείς προέβη στις επίμαχες αναρτήσεις, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες του διαδικτύου σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων, ακόμη και σε βάρος της ζωής του.

Κατά πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείο, η τελευταία του ανάρτηση φαίνεται να στρεφόταν και κατά άλλων πολιτικών προσώπων, όπως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κ.ά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης, 11 Αυγούστου, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ένας 52χρονος ο οποίος απειλούσε και εξύβριζε με αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον υπουργό Υγείας Άδ. Γεωργιάδη.

Εις βάρος του 52χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, καθώς και για τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕλΑΣ, στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης και μετά από ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου ως διαχειριστή επίμαχου λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα, προέκυψε ότι ο 52χρονος ως διαχειριστής λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είχε προβεί τις τελευταίες ημέρες σε αναρτήσεις – δημοσιεύσεις με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων, ακόμη και σε βάρος της ζωής του.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νάουσας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 52χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα (σ.σ. χθες) το πρωί ξύπνησα και είδα διάφορες αναρτήσεις να με στοχοποιούν για μία ακόμη φορά. Χρησιμοποιώντας την εικόνα του λιντσαρίσματος του Κομμουνιστού Υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, ξεσάλωσαν διάφοροι λογαριασμοί της Άκρας Αριστεράς αλλά και της Άκρας Δεξιάς. Ένας όμως πέρασε όλα τα όρια, ένας «κύριος» με το όνομα «Χρήστος Σιδηρόπουλος». Σας παραθέτω μερικές από τις αναρτήσεις του.

Του κατέθεσα μήνυση και όπως πληροφορήθηκα πριν λίγο από την Δίωξη, συνελήφθη και αύριο (σ.σ. σήμερα) θα παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέως. Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα.

Η Ελευθερία του Λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη. Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας και της Ελευθερίας του άλλου. Ο κ. Σιδηρόπουλος και αρκετοί άλλοι εδώ μέσα δυστυχώς αυτά τα απλά πράγματα τα έχουν ξεχάσει και ήρθε η ώρα να βάλουμε ξανά τα όρια που πρέπει.

Ενημερώνω λοιπόν ότι όποιος απειλεί την ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του Νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο Νόμος επιτρέπει.

Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος.