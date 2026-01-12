Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο ο Τσίπρας για το βιβλίο «Ιθάκη» - Ποιοι θα συμμετέχουν στο πάνελ - Real.gr

Quantcast
19:34, 12/01/2026
Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο ο Τσίπρας για το βιβλίο «Ιθάκη» – Ποιοι θα συμμετέχουν στο πάνελ

Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας τη δεύτερη παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», στις 17 Ιανουαρίου, και την ίδια ημέρα θα βρεθεί «απέναντι» στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με θέμα την Εξωτερική Πολιτική και την Εθνική Άμυνα.

Οι εκδόσεις Gutemberg ανακοίνωσαν τα ονόματα που θα βρίσκονται στο πάνελ της παρουσίασης το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στις 12 το μεσημέρι.

Για το βιβλίο θα συζητήσουν οι: Αντώνης Σαουλίδης Νομικός, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου Γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), Άρης Στυλιανού Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ., Διονύσης Τεμπονέρας Δικηγόρος, Κώστας Τούμπουρος Πολιτικός μηχανικός – Επιχειρηματίας.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό θα έχει η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου.

Όπως φαίνεται από το πάνελ, ο Αλέξης Τσίπρας κάνει άνοιγμα σε όλους τους χώρους της κεντροαριστεράς με τον Διονύση Τεμπονέρα, πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον Άρη Στυλιανού, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, τον Αντώνη Σαουλίδη, πρώην μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία συμμετείχε στο Ποτάμι.

