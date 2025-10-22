Στη Βουλή ο Νίκος Δένδιας για να ψηφίσει - «Φαρμακερή ατάκα» Άδωνη Γεωργιάδη - Real.gr

Το κατώφλι της Βουλής πέρασε λίγο πριν από τις πέντε το απόγευμα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος θα ψηφίσει δια ζώσης στην ονομαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο κ. Δένδιας δεν έκανε το παραμικρό σχόλιο στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και μπήκε κατευθείαν στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Το ίδιο σιωπηλός δεν ήταν ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος όταν ερωτήθηκε αν υπήρχε περίπτωση να μη μιλήσει σε δική του τροπολογία είπε: «Η μόνη περίπτωση να μη μιλούσα ήταν όχι μόνο να είμαι στην εντατική αλλά να είμαι και σε κώμα, διασωληνωμένος».